Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendrían fecha de casamiento: cuándo y dónde sería la boda

Después de varios meses de rumores sobre una reconciliación, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían dado un paso más en su relación y ya tendrían definida la fecha para celebrar su casamiento. La elección no sería casual, ya que estaría ligada a uno de los momentos más importantes que vivieron juntos.

Según reveló LAM y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja planea casarse el próximo 18 de diciembre, día en el que se cumplirán cuatro años de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que De Paul fue una de las figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Dónde sería el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

De acuerdo con la información difundida, el lugar elegido sería Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz que ya fue escenario de algunos de los casamientos más comentados de la farándula argentina.

Entre ellos se encuentran las bodas de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, así como la de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, lo que lo convirtió en uno de los salones más elegidos por las celebridades.

Por qué eligieron el 18 de diciembre

En un principio, la boda habría estado prevista para el 26 de diciembre, pero finalmente la pareja habría decidido modificar la fecha para que coincidiera con el aniversario del histórico título conseguido por la Selección argentina en Qatar.

El 18 de diciembre de 2022 quedó marcado para siempre en la vida de Rodrigo De Paul, quien fue una pieza clave en el equipo campeón del mundo y compartió ese logro con Tini, que en aquel momento lo acompañó de cerca.

Quiénes serían los invitados a la boda

Aunque la pareja mantiene un bajo perfil respecto de su vida privada, todo indica que el casamiento reunirá a una larga lista de figuras del espectáculo y del deporte.

Entre los invitados se espera la presencia de futbolistas de la Selección argentina, artistas, músicos, influencers y reconocidas celebridades, por lo que el evento ya es señalado como uno de los más importantes y exclusivos del año.