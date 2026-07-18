Pidieron a la Justicia que reabra la investigación por la muerte de Natacha Jaitt

La familia de Natacha Jaitt solicitó este viernes a la Justicia que reabra la investigación por la muerte de la actriz y modelo, ocurrida el 23 de febrero de 2019 en un complejo de eventos de Benavídez, partido bonaerense de Tigre.

Según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli, representantes de Ulises Jaitt, presentaron un pedido formal ante los fiscales y jueces del Departamento Judicial de San Isidro para que se revise la decisión de archivar la causa, adoptada en 2024.

En la presentación, la querella también solicitó que se dispongan medidas urgentes para preservar elementos vinculados a la investigación y que se libre un oficio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), tal como había requerido previamente.

Por qué la causa por la muerte de Natacha Jaitt fue archivada

La causa fue tramitada bajo la carátula de «averiguación de causales de muerte». En su momento, los fiscales Martín Otero y Lidia Osores Soler concluyeron que no existían elementos para sostener la existencia de un delito y determinaron que no hubo intervención de terceros en el fallecimiento de la mediática.

Qué determinó la autopsia de Natacha Jaitt

Natacha Jaitt tenía 41 años cuando fue hallada sin vida el 23 de febrero de 2019. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un fallo multiorgánico asociado al consumo de cocaína.

Sin embargo, desde el inicio de la investigación su familia cuestionó esa conclusión y denunció presuntas irregularidades en la pesquisa, contradicciones en las declaraciones de algunos testigos y la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio.