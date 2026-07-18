Jimmy Fallon bromeó sobre Messi y Lamine Yamal antes de la final del Mundial: la teoría conspirativa que hizo reír a todos

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el conductor estadounidense Jimmy Fallon aprovechó uno de sus tradicionales monólogos en The Tonight Show para ironizar sobre una de las imágenes más virales de los últimos años: la fotografía en la que un joven Lionel Messi aparece sosteniendo en brazos a un bebé Lamine Yamal.

La escena, capturada en 2007 durante una producción solidaria del calendario de UNICEF, volvió a recorrer las redes sociales en la previa del esperado duelo entre ambos futbolistas y dio pie a una divertida teoría conspirativa que Fallon llevó a la televisión.

La teoría conspirativa que presentó Jimmy Fallon

«¿Vieron esta foto? Es la imagen de Messi con el bebé Yamal«, comenzó diciendo el presentador mientras mostraba la fotografía en pantalla.

Luego explicó, con evidente tono de humor, que algunos usuarios en redes sociales sostienen que la imagen sería la prueba de que la FIFA «escribió el guion» del fútbol mundial durante los últimos 20 años.

«Algunos aficionados dicen que es una gran conspiración y que la FIFA guionó cada partido durante las últimas dos décadas», comentó.

Acto seguido aclaró, con ironía: «Obviamente, eso es ridículo. Tendrías que ser muy estúpido para creerlo».

Tras una pausa dramática, Fallon cambió el tono y lanzó el remate: «Hasta que lo investigas».

Los llamativos números que mencionó Fallon

A partir de allí comenzó a enumerar una serie de coincidencias numéricas que, según su personaje humorístico, «demostraban» la conspiración.

«Messi tiene ahora 39 años, pero cuando se tomó la foto tenía 20. Treinta y nueve menos veinte da 19, que es justamente la edad que tiene Lamine Yamal«, explicó.

Luego agregó otro dato: «¿Y qué número usa Yamal? Exacto, el 19″.

Sin detenerse, continuó con otra coincidencia: «La foto fue tomada en 2007, hace 19 años».

Finalmente sumó un último guiño: «Y la final es este domingo 19 de julio».

Una broma que muchos entendieron… y otros no

El público del estudio respondió con risas al comprender que todo formaba parte del clásico humor absurdo del conductor.

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios compartieron el fragmento fuera de contexto y algunos incluso interpretaron el discurso como si Fallon hablara en serio sobre una supuesta conspiración.

La fotografía entre Messi y Yamal se convirtió en uno de los grandes símbolos de la final del Mundial 2026. Lo que comenzó como una sesión solidaria organizada por UNICEF hace casi dos décadas terminó adquiriendo un nuevo significado con el paso del tiempo, cuando aquel bebé se transformó en una de las máximas figuras del fútbol mundial y en el rival del capitán argentino en el partido decisivo por el título.