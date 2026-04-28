Horóscopo de hoy martes 28 de abril: predicciones para los doce signos de Aries a Piscis

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tus experiencias anteriores han marcado profundamente tu personalidad haciéndote desconfiado en sobremanera. Deja los miedos atrás. Amor: Encontrarás refugio en tu pareja para pasar un mal trago a nivel familiar. No temas hacer evidentes tus sentimientos. Riqueza: La ambientación en el lugar laboral puede significar un aumento en la productividad. Hazlo tu segundo hogar. Bienestar: Finalmente lograrás salir de una etapa oscura de tu vida. Atesora aquellas lecciones que has aprendido durante este periodo por el resto de tu vida.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Los éxitos laborales contrastarán con un día complicado a nivel emocional y sentimental. Día de contradicciones. Amor: La competencia no tiene lugar alguno en una pareja saludable. Ten esto en mente a la hora de iniciar tus conversaciones. Riqueza: Encontrarás finalmente aquel inmueble que por tanto tiempo estuviste buscando. No dejes pasar esta oportunidad de oro. Bienestar: No te aísles de amigos y familiares cuando estés atravesando por momentos difíciles. Permíteles formar parte de tu vida cuando más los necesitas, aún a la distancia.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Hoy aprenderás una dura lección a nivel personal. Esto provocará que el miedo y la inseguridad te invadan. No desesperes. Amor: Busca llegar al entendimiento mediante el diálogo en la pareja en lugar de la imposición. Esto ayudará a la relación. Riqueza: Lograrás realizar tremendos adelantos en tu trabajo el día de hoy. Finalmente el esfuerzo y dedicación dan sus frutos. Bienestar: Te sentirás agobiado por las presiones de este mundo frenético. Esto te quitará las ganas de relacionarte. Aprende a tolerar las responsabilidades.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No te permitas dudar al momento de tomar ciertas determinaciones que afectarán tu estilo de vida. Etapa de maduración. Amor: Ya no encontrarás placer en conquistas casuales esporádicas. La idea de comprometerte definitivamente comenzará a gustarte. Riqueza: Tu tendencia a delegar responsabilidades terminará por jugarte una mala pasada en la jornada de hoy. Mantente atento. Bienestar: No te desanimes por haber elegido mal a esa persona en particular para confiar tus confidencias y secretos. Aprende de esta dura lección.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Ciertas llamadas telefónicas a nivel social provocarán atrasos en tu itinerario de actividades. Replantea tus horarios. Amor: Deberás dejar de lado ciertos compromisos con tu pareja debido a razones de fuerza mayor. Asegúrate de hacérselo saber. Riqueza: Serás incomprendido por tus pares laborales. Esto traerá aparejado tensiones continuas en tu ambiente de trabajo. Bienestar: Siempre busca mostrarte proactivo frente a las exigencias de la vida. Solo así te asegurarás salir airoso de los problemas que se presenten.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: No intentes ser tú el que desarrolle y abarque todas las tareas del hogar. Haz notar las responsabilidades de cada uno. Amor: Tu pasividad en la relación está haciendo que tu pareja pierda el respeto hacia ti. Deberás procurar poner un alto a esto. Riqueza: Deberás tomar una determinación, o modificas tu manera de trabajar o cambias de trabajo. No puedes continuar así. Bienestar: No permitas que los impulsos tomen control de ti y te haga actuar tontamente. Debes aprender a dominarte más efectivamente o tendrás problemas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: La falta de exigencias en tu vida ha hecho que no tengas un profundo conocimiento de tus capacidades. Sorpresas te aguardan. Amor: No puedes pretender que tu pareja coincida en cada actitud hacia la vida contigo. Busca complementarte con ella. Riqueza: Escúrrete hasta la última gota de sudor durante la jornada de hoy o te será imposible cumplir con las fechas límites. Bienestar: Toma tus promesas como un compromiso serio con deber de ser cumplido. En esto reside tu capacidad de honorabilidad, seriedad y madurez mental.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Procura hacer evidente que has alcanzado un nivel de madurez al menos tan alto como el de tu pareja. Fomenta el diálogo. Amor: Sentirás le vacío dejado en tu corazón por una ruptura reciente. Quizás sería sabio reconsiderar tu decisión. Riqueza: No podrás destacarte en un trabajo que no llene tus expectativas, o despierte en ti el deseo de sobresalir. Medítalo. Bienestar: La vida comprende una sucesión de sucesos azarosos sobre los cuales no podrás tener control alguno. Dale lugar a la humildad en tu corazón.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Jornada predominantemente positiva en todo aspecto. Aprovecha este oasis de tranquilidad para descansar un poco tu guardia. Amor: Encontrarás en ti la fuerza necesaria para vencer tu timidez y dar el primer paso para la conquista. Arriésgate. Riqueza: No des lugar alguno a dudas a la hora de tomar ciertas determinaciones en tu lugar de trabajo. Ten plena confianza en ti. Bienestar: Procura mantener el encanto en la pareja evitando que la rutina se pose sobre la relación. Mantente en constante estado de cambio.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Procura mantener un punto de vista positivo hacia la vida. Las desgracias vendrán a su momento, no pierdas tu tiempo en esperarlas. Amor: La vida pocas veces da segundas oportunidades. Asegúrate de aprovecharla cuando se dé en tu vida, no la dejes pasar. Riqueza: Lograrás un desempeño ejemplar en tus tareas laborales para el día de hoy. Aprovecha al máximo la jornada. Bienestar: No eres la única persona en ser apresada por la miseria o la soledad, estas forman parte de la vida de todos. Está en ti el poder recuperarte.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Tu impaciencia crónica puede hacerte perder los mejores momentos de la vida. No apresures las cosas, ve paso a paso. Amor: Organiza encuentros con amigos, aunque sean virtuales, para pasar este mal momento emocional. Mantén la mente ocupada para evitar pensar. Riqueza: Lograrás hacerte de una serie de ideas que pueden llegar a cambiar tu futuro radicalmente en lo que a lo laboral se refiere. Bienestar: Notarás un gran cambio en tu vida cotidiana si le das a la actividad física un lugar, por más pequeño que sea, en tu agenda diaria. Medítalo.