Horóscopo de hoy, martes 9 de junio: los signos que recibirán una sorpresa económica inesperada

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu bienestar depende hoy totalmente del equilibrio, no incurras en extremos, sé creativo y exprésate. Te agradará conocer gente. Amor: No estarás de acuerdo con las tomas de posición de tu pareja y te impondrás rodeando con astucia el obstáculo. Riqueza: De maravillas con el dinero. Oportunidad en el aire que te generará futuros beneficios. No dejes pasar esta oportunidad. Bienestar: Pon la acción al servicio de la emoción. Abre tu sensibilidad al mundo que te rodea y esto te hará sentir ganas de realizar algo positivo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Alguien que te quiere mucho te dará una sorpresa. Tendrás la oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos. Amor: Con paciencia y constancia conquistarás la confianza y el corazón de esa persona tan especial para ti. No te desanimes. Riqueza: Te resultará difícil trabajar en equipo, pero una vez que decidas aunar fuerzas, sentirás que la experiencia será beneficiosa. Bienestar: Libérate de esas depresiones que estás sintiendo, ya que no tienen razón de ser. Lo que no hagas ahora por ti, no lo harás después.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sentirás que hay cosas que quedan en el aire en relación a un problema, pero podrás aclarar muchas otras situaciones. Amor: Mal momento si te gusta estar siempre al mando de la relación. Deberás ceder para no sufrir y no crear más problemas. Riqueza: Llegarán beneficios sin mayor esfuerzo. Quizás tengas que vencer obstáculos o trabas que superarás rápidamente. Bienestar: Toma conciencia de problemas de salud crónicos especialmente vinculados con los huesos, dientes y piel, e inicia los tratamientos adecuados.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Deberás iniciar forzosamente ciertas relaciones con personas que no son de tu agrado. Pon tus mejores energías para hacerlo. Amor: Debes ser moderado en tus hábitos den pareja. Todo exceso terminará por afectar negativamente a la salud de esta. Riqueza: Presta especial atención a tu trabajo el día de hoy. Estarás propenso a cometer equivocaciones sin percatarte de ello. Bienestar: Procura asimilar tus experiencias pasadas, sobre todo si son negativas. Esto te permitirá no incurrir en ellas de manera repetida.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Complicaciones externas perjudicarán tu trato personal. Pruebas que afectan la economía, pero propician la unión familiar. Amor: Pese a que conservarás el buen humor, te enojarás cuando traten de presionarte. Mantente firme y hazlo sin agredir. Riqueza: Verás colmadas tus expectativas laborales, pero no debes descuidar la pareja y la familia. Cuida tus niveles de compromiso. Bienestar: No te esfuerces de más y controla siempre tu corazón y presión arterial. No te automediques porque corres riesgo de intoxicarte.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Pronto te verás obligado a ocuparte de ti mismo. Aceptarás esa tarea que tal vez te demande más esfuerzo de lo normal. Amor: Responderás con generosidad a los pedidos de tu gente, logrando fortalecer la relación familiar. Cumplen con una promesa. Riqueza: Esa situación incómoda que vives en tu trabajo se vuelve una molestia para ti, procura hablar con alguien que pueda resolverlo. Bienestar: Los problemas emocionales pueden causarte estrés y ansiedad, también pueden surgir problemas digestivos o intestinales. Haz yoga y relajación.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Busca oportunidades porque dispondrás de perspectivas de progreso, tienes las llaves del éxito y solamente verás las puertas que quieres abrir. Amor: Si tienes pareja, es posible que hoy haga todo lo posible por entenderte. Te necesita y está dispuesta a todo por tu felicidad. Riqueza: Llega una buena noticia en cuanto a lo económico. Deberás pensar en lo que hiciste mal para no cometer los mismos errores. Bienestar: Cuídate de modificar tus planes demasiado a menudo. Si estás todo el tiempo yendo de atrás hacia delante, jamás llegarás a la meta.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Una actividad social se desarrollará con tensiones. Aunque no es culpa tuya, al final te atraparán en los argumentos de otro. Amor: Muy bien en el amor, mucha atracción con el sexo opuesto. Tu seducción deslumbrará como un prodigio así como tu inteligencia. Riqueza: Sigue los dictados de tu intuición, te servirán de brújula para ir definiendo asuntos importantes en materia de finanzas. Bienestar: Acepta que las demás personas tienen sus propias opiniones y puntos de vista. No te enfrasques en problemas ajenos a ti.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Te sentirás tentado a decir lo que piensas en una situación social, aunque si dices lo primero que te pasa por la mente habrá problemas. Piensa antes de actuar. Amor: No esperes más tiempo para conquistar el corazón de la persona elegida. Corres el riesgo que la magia desaparezca. Riqueza: Atraviesas un buen momento en el que ningún obstáculo te impedirá sacar provecho del gran trabajo que has venido realizando. Bienestar: Dale una importancia real a tus necesidades. Trata de hacer viables todas las condiciones para concretar lo que verdaderamente necesitas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tendrás noticias de amigos que han estado fuera de contacto. Los secretos revelados son oportunos pero te trastornarán. Amor: El amor te sorprende gratamente, pero no consigues colmar tu ansia de superación. Ya llegará el momento de revisar tu situación. Riqueza: Un mal negocio puede dejarte en bancarrota, tirando por la borda los esfuerzos de toda una vida. Sé astuto y analiza. Bienestar: Debes saber esperar la oportunidad en el ámbito laboral, tratando de evitar errores o comentarios desafortunados que te jueguen en contra.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Reuniones y viajes de importancia donde conocerás a interesantes personas relacionadas con tu actividad laboral. Amor: Ardiente y dulce intimidad con tu pareja. Si das el sí frente al altar, será con buena fortuna. Momento de decisiones para los solos. Riqueza: Tratas con gente que, incluso si no son deshonestos, no tienen en mente tus intereses económicos. Sé cauteloso. Bienestar: Busca tiempo para ti y aléjate de los temas profesionales. Si puedes tomar unas vacaciones, no las dejes para después y busca un ambiente sereno.