El Sindicato de Petroleros compró un terreno en Cinco Saltos: construirán un centro de salud y sede

El sindicato petrolero concretó la compra de un terreno de casi media manzana en la zona céntrica de Cinco Saltos. (Foto: gentileza)

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa concretó la compra de un terreno de casi media manzana en la zona céntrica de Cinco Saltos. La parcela, ubicada sobre la calle Ameghino (entre Italia y España), estará destinada a la construcción de un complejo que integrará consultorios médicos, una farmacia, un salón de usos múltiples (SUM) y una sede gremial.

Según informaron desde la organización sindical, la localización busca facilitar el acceso a prestaciones de salud y trámites a los trabajadores del sector y sus familias, evitando que deban desplazarse de manera recurrente hacia la capital neuquina.

Consultorios médicos, farmacia y una nueva ambulancia

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, detalló que la adquisición responde a un compromiso previo asumido con los afiliados de la zona.

«Compramos un terreno amplio para que los compañeros de toda esta zona de Río Negro puedan tener cerca consultorios, una farmacia, un espacio recreativo y una sede. Era un pedido que los trabajadores venían haciendo desde hace mucho tiempo», sostuvo Rucci a través de un comunicado oficial.

El proyecto ejecutivo se encuentra en etapa de elaboración para dar inicio a los trabajos de obra. La infraestructura contempla consultorios para atención médica ambulatoria en diversas especialidades.

En tanto, la farmacia quedará integrada a la red de 12 locales que administra la Mutual del gremio.

A su vez, la conducción sindical confirmó que una de las tres ambulancias de última generación recientemente adquiridas por la institución será destinada de forma permanente a la localidad.

Por su parte, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, destacó el alcance que tendrá la obra en la infraestructura sanitaria local: «Esta compra permitirá llevar a Cinco Saltos recursos que la ciudad necesita. Los consultorios no estarán destinados solamente a los afiliados, sino que también podrán brindar respuestas a la comunidad», afirmó.

Expansión de infraestructura en la Cuenca Neuquina

La compra del inmueble en Cinco Saltos se enmarca en un plan integral de obras que el gremio lleva adelante en distintas localidades operativas de la región, como Añelo, San Patricio del Chañar, 25 de Mayo y Neuquén.

Desde la entidad gremial señalaron que los proyectos abarcan la edificación de centros asistenciales, sedes administrativas, espacios de capacitación e instalaciones logísticas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en la cuenca.