Catriel y 25 de Mayo se unieron en la Ruta 151 con otro abrazo simbólico y mantienen el reclamo
Vecinos y autoridades de Catriel y 25 de Mayo se reunieron en el Acceso Sur para homenajear a las víctimas y renovar el reclamo por obras de seguridad vial y una nueva traza en la calzada nacional.
A un año del siniestro que conmocionó a la región, vecinos se reunieron en el Acceso Sur de Catriel para realizar otro abrazo simbólico. La jornada combinó momentos de homenaje a las víctimas con un renovado pedido de justicia y exigencias de mayor seguridad vial sobre la Ruta Nacional 151.
El acto estuvo encabezado por la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, junto al presidente del Concejo Deliberante, Nelson Díaz, e integrantes del equipo de gestión municipal. También acompañó la jornada una comitiva de la localidad pampeana de 25 de Mayo, liderada por el intendente Leonel Monsalve, autoridades del cuerpo legislativo y miembros de su gabinete.
Homenaje a las víctimas y operativo de prevención
Durante el encuentro se descubrió una placa conmemorativa y se colocó una ofrenda floral en memoria de las personas fallecidas en la arteria nacional.
A la par del homenaje, se desplegó un operativo de prevención vial en el ingreso a la ciudad, donde se entregó folletería informativa a los conductores para concientizar sobre la conducción responsable y visibilizar la urgencia de concretar una nueva traza para la Ruta 151
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