Cómo lograr un sabroso pollo al verdeo con crema en poco tiempo

Lista de Ingredientes supremas de pollo: 2 cebolla de verdeo: 4 cebolla: 1 aceite de oliva: 3 cdas. vino blanco: 85 ml caldo: 500 ml crema de leche: 125 ml sal y pimienta: a gusto harina: c/n

Preparación

Tomar las supremas de pollo y colocarlas sobre un plato cubierto con harina. Salpimentar a gusto y voltear para que ambos lados queden cubiertos con harina. Colocar aceite en una sartén amplia a fuego fuerte, colocar las supremas y cocinar hasta dorar de ambos lados. Retirar las supremas de la sartén y reservar.

En el mismo aceite añadir la cebolla picada y la parte blanca de la cebolla de verdeo, también picada. Salpimentar a gusto y cocinar durante 2 minutos, mezclando esporádicamente. Añadir el vino blanco y cocinar unos minutos para evaporar el alcohol. Colocar las supremas, verter todo el caldo y cocinar 20 minutos.

Finalmente añadir la crema, mezclar para incorporar y cocinar por 2 minutos más. Añadir un poco de la parte verde de la cebolla de verdeo, mezclar y servir. Acompañar con un rica guarnición de papas noisette, puré o papas fritas.