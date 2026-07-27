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Yo Como

Cómo lograr un sabroso pollo al verdeo con crema en poco tiempo

@cuk_it nos propone un almuerzo o cena fácil y suculento, así no te quedás con las ganas de algo rico.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo lograr un sabroso pollo al verdeo con crema en poco tiempo

@cuk_it nos propone un almuerzo o cena fácil y suculento, así no te quedás con las ganas de algo rico.

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Lista de Ingredientes

supremas de pollo: 2

cebolla de verdeo: 4

cebolla: 1

aceite de oliva: 3 cdas.

vino blanco: 85 ml

caldo: 500 ml

crema de leche: 125 ml

sal y pimienta: a gusto

harina: c/n

Preparación

Tomar las supremas de pollo y colocarlas sobre un plato cubierto con harina. Salpimentar a gusto y voltear para que ambos lados queden cubiertos con harina. Colocar aceite en una sartén amplia a fuego fuerte, colocar las supremas y cocinar hasta dorar de ambos lados. Retirar las supremas de la sartén y reservar.

En el mismo aceite añadir la cebolla picada y la parte blanca de la cebolla de verdeo, también picada. Salpimentar a gusto y cocinar durante 2 minutos, mezclando esporádicamente. Añadir el vino blanco y cocinar unos minutos para evaporar el alcohol. Colocar las supremas, verter todo el caldo y cocinar 20 minutos.

Finalmente añadir la crema, mezclar para incorporar y cocinar por 2 minutos más. Añadir un poco de la parte verde de la cebolla de verdeo, mezclar y servir. Acompañar con un rica guarnición de papas noisette, puré o papas fritas.


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