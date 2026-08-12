Horóscopo de hoy miércoles 12 de agosto: qué dicen las predicciones en el amor y la suerte para cada signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Una gran armonía estimulará tu parte intelectual. Conéctate con gente de la literatura para dar rienda suelta a tus aptitudes. Amor: Esconder los sentimientos por miedo te encierra en ti mismo. Decídete a vivir plenamente y con toda la libertad que sea posible. Riqueza: Antes de comprometerte a pagar un antojo, saca las cuentas para que luego no surjan deudas que no puedas pagar. Bienestar: Si sientes angustia en tu corazón lo mejor será refugiarte en tus seres queridos más cercanos. Ellos te comprenderán sin preguntar nada extra.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Excelente jornada vivirás el día de hoy. Presentará grandes momentos a nivel laboral pero sobre todo a nivel sentimental. Amor: No te dejes llevar por el ímpetu del momento. Pasarás por varios cambios de humor durante el día de hoy. Cautela. Riqueza: Prepárate pues entrarás en una etapa de ajuste económico. Evita malgastar el dinero e iniciar todo tipo de créditos. Bienestar: Busca formas de hacerle saber a tu pareja cuánto la amas. No te arrepientas luego por todo lo que dejaste pasar, los arrepentimientos serán en vano.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Verás la luz al final del camino, llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora puedes empezar a reducir tus revoluciones. Amor: No abuses de la comprensión de tu pareja porque no sabes cuándo esta llegará a su fin. Pon voluntad para cambiar aquello que debes. Riqueza: Todo encaja correctamente el día de hoy. Las intuiciones de días pasados resultaron ser correctas y la jornada se perfila positiva. Bienestar: Cultiva la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas. Esto te permitirá enriquecerte en forma continua de las experiencias de los demás.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te sientes agobiado por las responsabilidades y compromisos. Necesitarás una dedicación completa para cumplir con todo. Amor: El distanciamiento en una pareja es una señal. Es importante revertirlo lo antes posible para evitar el alejamiento definitivo. Riqueza: Te verás desenvolviéndote en tu nuevo trabajo con una soltura que no creías posible. Además, las ideas te llegarán a borbotones. Bienestar: No te acostumbres a los éxitos fáciles y las metas a corto plazo o mediocres. Estos te harán tener una imagen distorsionada de lo que puedes ser.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te notarás sensible, bastante nervioso y un poco desatento el día de hoy. A pesar de esto, la fortuna te sonreirá. Amor: Aprende a darle cabida a tu pareja en las decisiones que tomas. Recuerda que ella también forma parte de tu vida. Riqueza: No temas pedir auxilio a tu pareja para adelantar el trabajo que llevas al hogar. Ella te dará la mano que necesitas. Bienestar: Espera lo mejor pero prepárate para lo peor. Este viejo adagio tiene todo lo que necesitas para triunfar en tu vida, sea profesional o social.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja. Amor: Haz partícipe a tu pareja de los problemas que te tocan vivir en cualquier área de tu vida. Ella te ayudará a sentirte mejor. Riqueza: Tendrás grandes avances en proyectos financieros iniciados recientemente. Tendrás una infusión de efectivo pronto. Bienestar: No todo proyecto que emprendas terminará en un éxito. Solo asegúrate de poner todo de ti para alcanzarlo y no tendrás ningún tipo de arrepentimientos.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tu pasado volverá para atormentarte en el día de hoy. Las circunstancias evocarán sentimientos hace mucho olvidados. Amor: Tendencia a entrar en discusiones debido a eventos del pasado de tu pareja durante el día de hoy. Evítalo a toda costa. Riqueza: Alcanzarás las metas que te propusiste en estos últimos meses sin mayores dificultades. Aprovecha esta racha de suerte. Bienestar: No te dejes llevar por comentarios u oídas de la gente que te rodea. Válete de tus propias experiencias para tomar una decisión.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Día de grandes noticias ya que te informarán de un gran acontecimiento en tu entorno. Cuidado con tus hábitos alimenticios. Amor: Los problemas con la familia de tu pareja se verán acentuados el día de hoy. No hagas caso a los comentarios descolocados. Riqueza: Lograrás tumbar los prejuicios formados sobre tus hombros debido a fracasos anteriores. Disfruta de este momento. Bienestar: Que la mente cerrada y estructurada de los que te rodean no comprometa tus convicciones ni derrumbe tus ideales. Muestra tu personalidad.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu incapacidad de expresarte correctamente te dará ciertos problemas al comunicarte con tus seres queridos en el día de hoy. Amor: El destino pondrá en tu camino una persona que cambiará radicalmente tu futuro si la incorporas a tu vida. Alerta. Riqueza: Es muy importante evaluar todas las posibilidades y riesgos si pretendes iniciar una sociedad. Cubre tus espaldas. Bienestar: No puedes ser solamente tú el entero responsable por el destino de la pareja, sobre todo si están experimentando dificultades. Plantéale esto.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Continuos problemas te asaltarán durante la jornada de hoy al trasladarte a tu lugar de trabajo. Paciencia y calma. Amor: Lograrás vislumbrar que los sentimientos de tu pareja no son tan genuinos como pensabas. Aclara esto de inmediato. Riqueza: Cultiva tus capacidades en cada oportunidad que tengas. Esto te permitirá aprovechar las oportunidades a medida que aparezcan. Bienestar: Delinea los límites de ciertas actitudes nocivas para la pareja de manera clara y concisa. No caigas en ambigüedades o los problemas te asaltarán.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Mucha atención a las determinaciones a ser tomadas durante la jornada de hoy. Cambiarán drásticamente tu futuro. Precaución. Amor: Las oportunidades más importantes en la vida no se dan con aviso. Mantente alerta hoy, podrías conocer al amor de tu vida. Riqueza: Experimentarás serios inconvenientes para llegar a tu lugar de trabajo debido al intenso tránsito. Mantén la calma. Bienestar: Aprende a poner más atención en tus seres queridos. Ellos siempre están cuando tú los necesitas, así que deberías corresponderles el favor.