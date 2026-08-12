Horóscopo de hoy miércoles 12 de agosto: qué dicen las predicciones en el amor y la suerte para cada signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 12 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Una gran armonía estimulará tu parte intelectual. Conéctate con gente de la literatura para dar rienda suelta a tus aptitudes.
Amor: Esconder los sentimientos por miedo te encierra en ti mismo. Decídete a vivir plenamente y con toda la libertad que sea posible.
Riqueza: Antes de comprometerte a pagar un antojo, saca las cuentas para que luego no surjan deudas que no puedas pagar.
Bienestar: Si sientes angustia en tu corazón lo mejor será refugiarte en tus seres queridos más cercanos. Ellos te comprenderán sin preguntar nada extra.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Excelente jornada vivirás el día de hoy. Presentará grandes momentos a nivel laboral pero sobre todo a nivel sentimental.
Amor: No te dejes llevar por el ímpetu del momento. Pasarás por varios cambios de humor durante el día de hoy. Cautela.
Riqueza: Prepárate pues entrarás en una etapa de ajuste económico. Evita malgastar el dinero e iniciar todo tipo de créditos.
Bienestar: Busca formas de hacerle saber a tu pareja cuánto la amas. No te arrepientas luego por todo lo que dejaste pasar, los arrepentimientos serán en vano.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Verás la luz al final del camino, llegarás a la meta que con tanto empeño buscaste. Ahora puedes empezar a reducir tus revoluciones.
Amor: No abuses de la comprensión de tu pareja porque no sabes cuándo esta llegará a su fin. Pon voluntad para cambiar aquello que debes.
Riqueza: Todo encaja correctamente el día de hoy. Las intuiciones de días pasados resultaron ser correctas y la jornada se perfila positiva.
Bienestar: Cultiva la tolerancia y el respeto por las opiniones ajenas. Esto te permitirá enriquecerte en forma continua de las experiencias de los demás.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Te sientes agobiado por las responsabilidades y compromisos. Necesitarás una dedicación completa para cumplir con todo.
Amor: El distanciamiento en una pareja es una señal. Es importante revertirlo lo antes posible para evitar el alejamiento definitivo.
Riqueza: Te verás desenvolviéndote en tu nuevo trabajo con una soltura que no creías posible. Además, las ideas te llegarán a borbotones.
Bienestar: No te acostumbres a los éxitos fáciles y las metas a corto plazo o mediocres. Estos te harán tener una imagen distorsionada de lo que puedes ser.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Te notarás sensible, bastante nervioso y un poco desatento el día de hoy. A pesar de esto, la fortuna te sonreirá.
Amor: Aprende a darle cabida a tu pareja en las decisiones que tomas. Recuerda que ella también forma parte de tu vida.
Riqueza: No temas pedir auxilio a tu pareja para adelantar el trabajo que llevas al hogar. Ella te dará la mano que necesitas.
Bienestar: Espera lo mejor pero prepárate para lo peor. Este viejo adagio tiene todo lo que necesitas para triunfar en tu vida, sea profesional o social.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja.
Amor: Haz partícipe a tu pareja de los problemas que te tocan vivir en cualquier área de tu vida. Ella te ayudará a sentirte mejor.
Riqueza: Tendrás grandes avances en proyectos financieros iniciados recientemente. Tendrás una infusión de efectivo pronto.
Bienestar: No todo proyecto que emprendas terminará en un éxito. Solo asegúrate de poner todo de ti para alcanzarlo y no tendrás ningún tipo de arrepentimientos.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tu pasado volverá para atormentarte en el día de hoy. Las circunstancias evocarán sentimientos hace mucho olvidados.
Amor: Tendencia a entrar en discusiones debido a eventos del pasado de tu pareja durante el día de hoy. Evítalo a toda costa.
Riqueza: Alcanzarás las metas que te propusiste en estos últimos meses sin mayores dificultades. Aprovecha esta racha de suerte.
Bienestar: No te dejes llevar por comentarios u oídas de la gente que te rodea. Válete de tus propias experiencias para tomar una decisión.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Día de grandes noticias ya que te informarán de un gran acontecimiento en tu entorno. Cuidado con tus hábitos alimenticios.
Amor: Los problemas con la familia de tu pareja se verán acentuados el día de hoy. No hagas caso a los comentarios descolocados.
Riqueza: Lograrás tumbar los prejuicios formados sobre tus hombros debido a fracasos anteriores. Disfruta de este momento.
Bienestar: Que la mente cerrada y estructurada de los que te rodean no comprometa tus convicciones ni derrumbe tus ideales. Muestra tu personalidad.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu incapacidad de expresarte correctamente te dará ciertos problemas al comunicarte con tus seres queridos en el día de hoy.
Amor: El destino pondrá en tu camino una persona que cambiará radicalmente tu futuro si la incorporas a tu vida. Alerta.
Riqueza: Es muy importante evaluar todas las posibilidades y riesgos si pretendes iniciar una sociedad. Cubre tus espaldas.
Bienestar: No puedes ser solamente tú el entero responsable por el destino de la pareja, sobre todo si están experimentando dificultades. Plantéale esto.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Continuos problemas te asaltarán durante la jornada de hoy al trasladarte a tu lugar de trabajo. Paciencia y calma.
Amor: Lograrás vislumbrar que los sentimientos de tu pareja no son tan genuinos como pensabas. Aclara esto de inmediato.
Riqueza: Cultiva tus capacidades en cada oportunidad que tengas. Esto te permitirá aprovechar las oportunidades a medida que aparezcan.
Bienestar: Delinea los límites de ciertas actitudes nocivas para la pareja de manera clara y concisa. No caigas en ambigüedades o los problemas te asaltarán.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Mucha atención a las determinaciones a ser tomadas durante la jornada de hoy. Cambiarán drásticamente tu futuro. Precaución.
Amor: Las oportunidades más importantes en la vida no se dan con aviso. Mantente alerta hoy, podrías conocer al amor de tu vida.
Riqueza: Experimentarás serios inconvenientes para llegar a tu lugar de trabajo debido al intenso tránsito. Mantén la calma.
Bienestar: Aprende a poner más atención en tus seres queridos. Ellos siempre están cuando tú los necesitas, así que deberías corresponderles el favor.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tu falta de dedicación y compromiso en tus obligaciones son la principal causa de tu mediocridad incipiente. Procura cambiar.
Amor: Tu falta de confianza crónica terminará por desgastar la pareja llevándote a la soledad. Procura cambiar antes de que sea tarde.
Riqueza: Te llevará trabajo iniciar la jornada laboral de hoy, pero una vez en marcha, lograrás grandes avances en tu trabajo.
Bienestar: Que el frenesí laboral de estos días no te haga olvidar la necesidad de mantener tu cuerpo sano. Tómate un momento para descansar.
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