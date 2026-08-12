¿Ruta con nieve?: cinco detalles que revisar en tu auto antes de salir de viaje este invierno 2026

El receso invernal moviliza a miles de conductores hacia diversos puntos del país, enfrentando condiciones climáticas complejas como frío extremo, lluvia, presencia de hielo en la calzada, viento o caminos de ripio.

Ante este panorama, poner a punto el vehículo antes de salir a la ruta resulta crucial para prevenir inconvenientes y reducir el riesgo de siniestros viales.

El neumático cumple un rol fundamental en la conducción, ya que constituye el único punto de contacto directo entre el vehículo y el suelo. Todas las maniobras esenciales, tales como acelerar, frenar o corregir la trayectoria sobre el asfalto, dependen exclusivamente de la adherencia de esta superficie de apoyo.

En esta época del año, la adherencia suele verse severamente comprometida por el estado del terreno y las bajas temperaturas. Por esta razón, realizar un chequeo preventivo exhaustivo permite garantizar la respuesta adecuada del automóvil y evitar contratiempos en medio del trayecto.

Verificación de la presión de inflado

Las bajas temperaturas características del invierno provocan una reducción natural en la presión de aire de los neumáticos. Circular con una presión menor a la recomendada altera el comportamiento dinámico del auto, incrementa el consumo de combustible, reduce la estabilidad en curvas y prolonga la distancia requerida para el frenado.

Para evitar imprevistos, es necesario calibrar la presión con los neumáticos fríos y respetando estrictamente los valores indicados por el fabricante del vehículo. Además, si el trayecto abarca extensas distancias o presenta variaciones térmicas pronunciadas, se aconseja reiterar esta medición a lo largo del viaje.

Inspección del estado general y dibujo de las cubiertas

Antes de proceder con la carga del equipaje, se debe efectuar un examen visual detallado de la superficie y los flancos de las cubiertas. Este control permite identificar la presencia de cortes, deformaciones, protuberancias o desgaste irregular originados por impactos contra baches o cordones.

Asimismo, resulta fundamental verificar la profundidad del dibujo de la banda de rodamiento. Un relieve adecuado garantiza la correcta evacuación del agua en superficies mojadas, asegurando el nivel de tracción indispensable para mantener el control sobre la calzada.

Revisión de la rueda de auxilio y herramientas

La rueda de repuesto con frecuencia queda relegada en los controles preventivos previos al viaje. Sin embargo, sufrir una pinchadura en la ruta con un auxilio desinflado o deteriorado multiplica la gravedad del problema y dificulta la asistencia.

Es fundamental confirmar que la cubierta de auxilio se encuentre en óptimas condiciones y calibrada con la presión adecuada. Junto con esto, se debe constatar el correcto funcionamiento del crique, la llave de rueda y los accesorios complementarios necesarios para concretar el reemplazo de manera segura.

Control del kit de seguridad y elementos para emergencias

La preparación integral del auto abarca la inspección del sistema de iluminación, el estado de las escobillas limpiaparabrisas y los elementos obligatorios de seguridad. El matafuego debe estar correctamente cargado y con su fecha de vencimiento vigente, mientras que las balizas portátiles y el chaleco reflectante deben permanecer al alcance inmediato.

Para quienes transiten por zonas serranas o cordilleranas con presencia de nieve o hielo, es imprescindible sumar cadenas para las ruedas al equipamiento. No solo se debe corroborar la compatibilidad con el vehículo, sino también practicar su colocación antes de salir a la ruta.

Elección adecuada del neumático según el terreno

Las exigencias de tracción varían sensiblemente dependiendo de las características del camino a recorrer. Para trayectos con temperaturas frías y asfalto húmedo, se recomienda la utilización de gamas de neumáticos All Season, optimizadas para brindar adherencia en esas condiciones.

En cambio, si el recorrido contempla tramos sobre tierra, barro o ripio, se aconseja recurrir a cubiertas del tipo All Terrain (como las líneas ATR o A/T Plus), diseñadas para ofrecer mayor resistencia y tracción en superficies irregulares. Adecuar el neumático al terreno previene desgastes prematuros y mejora la respuesta general del automóvil.