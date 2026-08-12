Viedma no tendrá un festejo central por el Día de las Infancias: el cronograma barrio por barrio

La celebración del Día de las Infancias se muda a los barrios de Viedma. Foto: gentileza - archivo.

Este año, el Día de las Infancias tendrá como escenario los barrios de Viedma. La Municipalidad decidió modificar el formato tradicional de los festejos y, en lugar de concentrar las actividades en un único evento, acompañará a las juntas vecinales e instituciones en la organización de propuestas recreativas para niñas, niños y familias.

La agenda se extenderá durante distintos fines de semana de agosto y permitirá que las familias puedan participar de las celebraciones cerca de sus hogares. La iniciativa busca, además, fortalecer los espacios de encuentro y participación comunitaria.

Desde el Municipio señalaron que la decisión responde a una definición de gestión del intendente Marcos Castro: fortalecer la presencia en los barrios y acompañar las iniciativas que surgen de las propias comunidades.

«Queremos que las infancias puedan celebrar en sus barrios, junto a sus familias y sus vecinos. La decisión de acompañar a las juntas vecinales e instituciones tiene que ver con una manera de entender la gestión: estar cerca, escuchar y trabajar junto a la comunidad», señalaron desde el Municipio.

El cronograma de actividades en Viedma

La primera jornada será el sábado 15 de agosto, con actividades en los barrios Las Flores, Inalauquen y Norte. Habrá espectáculos circenses, narraciones de cuentos, propuestas lúdicas y expresivas, además de presentaciones de Vientos Andinos y el Coro de Niños.

El domingo 16 de agosto las actividades llegarán a José María Guido, Castello, Jardín y el Club Infantil 22 de Abril. En estos espacios habrá espectáculos de circo, acrobacia para toda la familia y propuestas coordinadas por profesores de Cultura.

La agenda continuará el sábado 22 de agosto en Sargento Cabral, Los Fresnos y Progreso, con el musical teatral Detrás de las cavernas, espectáculos teatrales, actividades de artes plásticas y juegos para las infancias.

El domingo 23 de agosto será el turno del barrio San Roque, mientras que el viernes 28 habrá propuestas especiales en El Cóndor.

El sábado 29 de agosto, los festejos se desarrollarán en Ceferino, Amel y La Esperanza, con distintas actividades recreativas, artísticas y de participación familiar.

Finalmente, el cronograma tendrá su cierre el domingo 30 de agosto en el barrio Álvarez Guerrero.

Juegos, arte y actividades para toda la familia

A lo largo de las jornadas se ofrecerán propuestas pensadas para distintas edades, entre ellas actividades recreativas, acrobacia, ritmos latinos, juegos, expresiones artísticas, maquillaje y talleres.

También participarán equipos municipales y referentes de las instituciones y juntas vecinales de cada sector.

La propuesta busca que cada barrio pueda construir su propio festejo y que las familias no sean solamente asistentes, sino parte de una celebración organizada desde el territorio.