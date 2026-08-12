Terremoto en Colombia: asciende a 265 la cifra de muertos y continúan las tareas de rescate
El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia dejó al menos 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de la Espriella. En el tercer día de rescates, equipos nacionales e internacionales continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.
El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia dejó al menos 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, según el último balance difundido este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella, mientras los equipos de emergencia avanzan en el tercer día de búsqueda entre los escombros.
Terremoto en Colombia: asciende a 265 la cifra de muertos
El sismo, registrado el lunes, provocó además la destrucción de miles de viviendas y graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. De acuerdo con el mandatario, 11.347 viviendas resultaron destruidas, mientras más de 25.000 familias se vieron afectadas por la emergencia.
La prioridad de los organismos de socorro continúa siendo localizar a las personas que permanecen desaparecidas. Con el paso de las horas, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda y rescate en edificios colapsados y zonas donde todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes.
Ante la magnitud del desastre, el Gobierno colombiano comenzó a coordinar asistencia internacional. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que solicitó formalmente equipos especializados de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, cuyos grupos de búsqueda y rescate cuentan con certificaciones internacionales.
Estados Unidos, en particular, movilizó equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano de los condados de Fairfax, en Virginia, y Los Ángeles, en California, para colaborar con las operaciones desplegadas en las zonas afectadas.
La emergencia también generó una respuesta humanitaria internacional. El Gobierno colombiano informó que comenzaron a llegar vuelos con suministros y que recibió ofrecimientos de distintos países.
Mientras continúan las labores de rescate, el presidente declaró tres días de duelo nacional en homenaje a las víctimas del terremoto. La tragedia representa uno de los mayores desafíos para el nuevo Gobierno colombiano, que deberá afrontar simultáneamente las tareas de emergencia, asistencia a los damnificados y reconstrucción de las zonas devastadas. La cobertura minuto a minuto:
Terremoto en Colombia
Hay 164 de 227 víctimas identificadas
La ayuda de la Unión Europea
“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está prestando su apoyo a Colombia en todo lo posible. Vamos a destinar 2 millones de euros para ayudar a las comunidades de las zonas más afectadas”, afirmó la mandataria en un mensaje difundido en redes sociales, según reportó DW.
Las devastadoras cifras del terremoto en Colombia: 239 muertes confirmadas
Indemnizaciones y gastos funerarios para victimas del terremoto
«No requieren de intermediarios ni tramitadores. La entidad garantiza el giro oportuno de los recursos», indicó.
Rescataron a Daniela Largo luego de estar atrapada 36 horas tras el terremoto en Colombia
El operativo fue en Pereira, en el departamento de Risaralda. Pudo ser retirada de la estructura derrumbada tras un complejo operativo que demandó unas diez horas de trabajo.
Mèxico envió dos aviones con ayuda para Colombia
Indicó que partieron dos aviones militares cargados con 19,5 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Pereira, la ciudad más afectada por el sismo.
«Van también obviamente elementos del ejército mexicano para apoyar en todas las labores», dijo la mandataria en su rueda de prensa diaria.
No precisó el número de militares o su tarea asignada, en medio de la supuesta negativa por parte del gobierno colombiano del nuevo presidente de ultraderecha Abelardo de la Espriella a recibir socorristas del extranjero.
Los Topos de México -un reconocido grupo de rescatistas civiles- dijo en un comunicado que «las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos» y que en principio «solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile».
Apareció el psicólogo de Santa Cruz que era buscado tras el terremoto: «Está muy bien»
Horas antes la familia de Galván había expresado la necesidad de viralizar la búsqueda del psicólogo, oriundo de Santa Cruz. Según contaron, luego del sismo había dejado de responder llamadas y mensajes, lo que generó preocupación.
Este miércoles, a días del sismo fatal que dejó hasta el momento más de 200 muertos, María Victoria Patrignani, mamá de Galván, confirmó que lograron comunicarse con el profesional: “Él está muy bien”, dijo a la Opinión Austral.
Identificaron 121 víctimas del terremoto en Colombia
Según el reporte, cuatro de los que fueron identificados son de Manizales, una de Belén de Umbría, 69 víctimas se reportaron desde Pereira, 25 víctimas en Cali, tres en Buga, tres en Sevilla, dos en Tuluá, tres en Buenaventura y once en Quibdó.
El papa León XIV envió ayuda de 100.000 euros para Colombia
El pontífice está «vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos», según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Allí Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa «que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos».
Tres días de duelo tras el terremoto: siguen los rescates
Mientras tanto, los rescatistas trabajan contrarreloj para rescatar a las personas que quedaron entre los escombros. Hay al menos 2700 desaparecidos.
Encontraron con vida a Carlos Ricchetti
El hombre de 54 años llevaba varias horas sin comunicarse con su familia por lo que desde Argentina habían reportado su nombre.
Roxana, su hermana, confirmó que minutos antes de las 18 de este martes se pudo comunicar con él.
“Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada y el lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien”, contó en TN.
Socorristas buscan sobrevivientes
Las principales ciudades del oeste de Colombia –Cali, Pereira, Manizales y Quibdó– muestran escenas de destrucción más de 24 horas después de la embestida del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes.
Elevan el número de víctimas fatales que ya supera las 200
Según contó en redes sociales, en la región seguirá al frente de los operativos post terremoto: «Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente», escribió.
Un volcán emitió cenizas y gases generando complicaciones en un aeropuerto
Según el comunicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento no estaría vinculado directamente por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte del país.
Las cifras oficiales a casi 24 horas del terremoto
Además, se reportan 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas, mientras continúan las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de daños.
#ComunicadoOficial | A casi 24 horas del #terremoto, la magnitud de la emergencia se concentra especialmente en las ciudades capitales.— Asocapitales (@Asocapitales) August 11, 2026
El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 %… pic.twitter.com/CC3X1PQgp6
Buscan a un argentino desaparecido
Según relató su entorno familiar, el hombre planeaba regresar definitivamente a la Argentina en el corto plazo para reencontrarse con sus seres queridos.
Autoridades confirman 132 muertos tras el terremoto
Mientras tanto, los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país.
Alertan por posibles saqueos tras el terromoto
“Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo”, señaló Eder en sus redes sociales.
“Caleños: estas primeras 48 horas son críticas. Necesitamos que los rescatistas puedan trabajar y que podamos llegar a las personas que aún están atrapadas. También necesitamos mantener la solidaridad. Las donaciones continúan recibiéndose en la Plazoleta Jairo Varela y a través de la Cruz Roja”, añadió. En horas de la tarde, en Cali el balance preliminar arrojó una trágica cifra de 15 personas muertas y 380 heridas.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que a partir de la mañana de este martes se sumarán «más de 1.000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes».
De La Espriella confirmó que el número de víctimas pasó los 100
Crece el número de víctimas fatales: el estado de situación de Colombia
Según balances de gobernadores y alcaldes en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos.
Confirman 47 víctimas fatales: el detalle
Además de:
– Dos muertos en Manizales
– 27 muertos en el departamento del Valle del Cauca, sin Cali.
Estos se suman a los anteriormente confirmados.
El terremoto se sintió también en Ecuador y Panamá
Un temblor de 7,4 sacudió Colombia
El movimiento telúrico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.
Con información de NA y AFP
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