Terremoto en Colombia: asciende a 265 la cifra de muertos y continúan las tareas de rescate

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia dejó al menos 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, según el último balance difundido este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella, mientras los equipos de emergencia avanzan en el tercer día de búsqueda entre los escombros.

Terremoto en Colombia: asciende a 265 la cifra de muertos

El sismo, registrado el lunes, provocó además la destrucción de miles de viviendas y graves daños en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. De acuerdo con el mandatario, 11.347 viviendas resultaron destruidas, mientras más de 25.000 familias se vieron afectadas por la emergencia.

La prioridad de los organismos de socorro continúa siendo localizar a las personas que permanecen desaparecidas. Con el paso de las horas, las autoridades intensificaron las tareas de búsqueda y rescate en edificios colapsados y zonas donde todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno colombiano comenzó a coordinar asistencia internacional. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que solicitó formalmente equipos especializados de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, cuyos grupos de búsqueda y rescate cuentan con certificaciones internacionales.

Estados Unidos, en particular, movilizó equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano de los condados de Fairfax, en Virginia, y Los Ángeles, en California, para colaborar con las operaciones desplegadas en las zonas afectadas.

La emergencia también generó una respuesta humanitaria internacional. El Gobierno colombiano informó que comenzaron a llegar vuelos con suministros y que recibió ofrecimientos de distintos países.

Mientras continúan las labores de rescate, el presidente declaró tres días de duelo nacional en homenaje a las víctimas del terremoto. La tragedia representa uno de los mayores desafíos para el nuevo Gobierno colombiano, que deberá afrontar simultáneamente las tareas de emergencia, asistencia a los damnificados y reconstrucción de las zonas devastadas. La cobertura minuto a minuto:

Terremoto en Colombia Hay 164 de 227 víctimas identificadas El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la actualización de la cifras de cuerpos recibidos e identificados, como consecuencia del fuerte terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026.

La ayuda de la Unión Europea La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que la Unión Europea se prepara para movilizar 2 millones de euros en ayuda a las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.



“Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está prestando su apoyo a Colombia en todo lo posible. Vamos a destinar 2 millones de euros para ayudar a las comunidades de las zonas más afectadas”, afirmó la mandataria en un mensaje difundido en redes sociales, según reportó DW. Las devastadoras cifras del terremoto en Colombia: 239 muertes confirmadas Según datos brindados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el número de víctimas fatales es de al menos 239 mientras y otras 3755 sufrieron heridas durante el terremoto. En el día de ayer, ante la falta de información por parte del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales habían contabilizado el número de muertos en 240. Indemnizaciones y gastos funerarios para victimas del terremoto La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que los familiares de las víctimas mortales que dejó el terremoto podrán reclamar indemnizaciones y gastos funerarios por hasta 750 salarios diarios mínimos legales vigentes.



«No requieren de intermediarios ni tramitadores. La entidad garantiza el giro oportuno de los recursos», indicó. Rescataron a Daniela Largo luego de estar atrapada 36 horas tras el terremoto en Colombia Daniela Largo, una mujer de 32 años fue rescatada con vida luego de permanecer 36 horas atrapada bajo los escombros de un edificio que colapsó durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. El caso reavivó las esperanzas de hallar más sobrevivientes.



El operativo fue en Pereira, en el departamento de Risaralda. Pudo ser retirada de la estructura derrumbada tras un complejo operativo que demandó unas diez horas de trabajo. Mèxico envió dos aviones con ayuda para Colombia La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que su país envió alimentos, agua y medicamentos a Colombia.

Indicó que partieron dos aviones militares cargados con 19,5 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Pereira, la ciudad más afectada por el sismo.



«Van también obviamente elementos del ejército mexicano para apoyar en todas las labores», dijo la mandataria en su rueda de prensa diaria.

No precisó el número de militares o su tarea asignada, en medio de la supuesta negativa por parte del gobierno colombiano del nuevo presidente de ultraderecha Abelardo de la Espriella a recibir socorristas del extranjero.



Los Topos de México -un reconocido grupo de rescatistas civiles- dijo en un comunicado que «las autoridades colombianas no permitirán el ingreso de grupos de rescate externos» y que en principio «solo evalúan aceptar el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile». Apareció el psicólogo de Santa Cruz que era buscado tras el terremoto: «Está muy bien» Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que se encontraba desaparecido tras el terremoto fatal en Colombia, fue hallado en buen estado de salud. La noticia la confirmó su mamá, quien indicó que el profesional no se encuentra en la zona de la mayor catástrofe, según indicó Noticias Argentinas.



Horas antes la familia de Galván había expresado la necesidad de viralizar la búsqueda del psicólogo, oriundo de Santa Cruz. Según contaron, luego del sismo había dejado de responder llamadas y mensajes, lo que generó preocupación.



Este miércoles, a días del sismo fatal que dejó hasta el momento más de 200 muertos, María Victoria Patrignani, mamá de Galván, confirmó que lograron comunicarse con el profesional: “Él está muy bien”, dijo a la Opinión Austral. Identificaron 121 víctimas del terremoto en Colombia El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó este miércoles que se identificaron 121 víctimas de los 202 cuerpos recibidos tras el terremoto.



Según el reporte, cuatro de los que fueron identificados son de Manizales, una de Belén de Umbría, 69 víctimas se reportaron desde Pereira, 25 víctimas en Cali, tres en Buga, tres en Sevilla, dos en Tuluá, tres en Buenaventura y once en Quibdó. El papa León XIV envió ayuda de 100.000 euros para Colombia Tras el sismo, el papa León XIV envió una ayuda económica para las zonas afectadas en Colombia. Según el medio Vatican News, fue una suma de 00.000 euros destinada directamente a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, «que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el fin de brindar asistencia solidaria a las diócesis afectadas».



El pontífice está «vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos», según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.



Allí Parolin le pidió al Monseñor Francisco Múnera Correa «que transmita el sentido pésame de su santidad León XIV a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de seres queridos». Tres días de duelo tras el terremoto: siguen los rescates El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas. El número de muertes se mantiene en 240.



Mientras tanto, los rescatistas trabajan contrarreloj para rescatar a las personas que quedaron entre los escombros. Hay al menos 2700 desaparecidos. Encontraron con vida a Carlos Ricchetti Otro argentino que había sido reportado como desaparecido fue hallado con vida este martes en la zona de Pereira, Colombia.

El hombre de 54 años llevaba varias horas sin comunicarse con su familia por lo que desde Argentina habían reportado su nombre.

Roxana, su hermana, confirmó que minutos antes de las 18 de este martes se pudo comunicar con él.

“Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada y el lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien”, contó en TN. Socorristas buscan sobrevivientes Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor sismo de este siglo en Colombia, que deja hasta este martes un saldo de 240 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificaciones devastadas.



Las principales ciudades del oeste de Colombia –Cali, Pereira, Manizales y Quibdó– muestran escenas de destrucción más de 24 horas después de la embestida del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes. Elevan el número de víctimas fatales que ya supera las 200 Las autoridades confirmaron que son 224 los muertos tras el fuerte terremoto.



Según contó en redes sociales, en la región seguirá al frente de los operativos post terremoto: «Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente», escribió. Un volcán emitió cenizas y gases generando complicaciones en un aeropuerto El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca al suroeste de Colombia, registró una emisión de cenizas y gases que encendió las alarmas de las autoridades locales. La estructura volcánica se encuentra en estado de alerta naranja desde finales del mes pasado debido al riesgo latente de erupción, impulsando un monitoreo constante sobre la zona.



Según el comunicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento no estaría vinculado directamente por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte del país. Las cifras oficiales a casi 24 horas del terremoto El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento.



Además, se reportan 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas, mientras continúan las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de daños. #ComunicadoOficial | A casi 24 horas del #terremoto, la magnitud de la emergencia se concentra especialmente en las ciudades capitales.



El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 %… pic.twitter.com/CC3X1PQgp6 — Asocapitales (@Asocapitales) August 11, 2026 Buscan a un argentino desaparecido Carlos Luis Cáceres tiene 69 años y vive en la zona golpeada de Dosquebradas. Su familia no puede comunicarse por el colapso de las redes telefónicas y apela a la difusión para saber si está a salvo tras los derrumbes.



Según relató su entorno familiar, el hombre planeaba regresar definitivamente a la Argentina en el corto plazo para reencontrarse con sus seres queridos. Autoridades confirman 132 muertos tras el terremoto Según detallaron las autoridades de Colombia, el número de víctimas fatales escaló a 132 este martes. Sobre los heridos, se contabilizaron al menos 500.



Mientras tanto, los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país. Alertan por posibles saqueos tras el terromoto El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó el toque de queda y ordenó la militarización de varios sectores ante las alertas por posibles saqueos en la ciudad. La restricción comenzó a las 20 de este lunes 10 de agosto de 2026 y se extenderá hasta las 6 del martes (hora local).



“Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo”, señaló Eder en sus redes sociales.



“Caleños: estas primeras 48 horas son críticas. Necesitamos que los rescatistas puedan trabajar y que podamos llegar a las personas que aún están atrapadas. También necesitamos mantener la solidaridad. Las donaciones continúan recibiéndose en la Plazoleta Jairo Varela y a través de la Cruz Roja”, añadió. En horas de la tarde, en Cali el balance preliminar arrojó una trágica cifra de 15 personas muertas y 380 heridas.



Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que a partir de la mañana de este martes se sumarán «más de 1.000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes».



De La Espriella confirmó que el número de víctimas pasó los 100 En su primer discurso, tras la tragedia, el presidente afirmó que hay más de 111 víctimas fatales y más de 80 heridas. Además de los daños estructurales. Crece el número de víctimas fatales: el estado de situación de Colombia Las autoridades comunicaron que se registraron al menos 69 muertos en Colombia por el terremoto, según el reporte de autoridades locales, consignados por AFP.



Según balances de gobernadores y alcaldes en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos. Confirman 47 víctimas fatales: el detalle “Hasta el momento llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente, y en la ciudad un número altísimo de edificaciones colapsadas”, expresó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, a Caracol Radio.



Además de:



– Dos muertos en Manizales

– 27 muertos en el departamento del Valle del Cauca, sin Cali.



Estos se suman a los anteriormente confirmados. El terremoto se sintió también en Ecuador y Panamá El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panama y Tulcán, Ibarra y Quito, en Ecuador. No se reportaron daños o víctimas. Un temblor de 7,4 sacudió Colombia Mientras las autoridades avanzan en el recuento de daños y víctimas en las principales ciudades, los reportes técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisaron el punto exacto donde la tierra se fracturó con violencia.



El movimiento telúrico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

Con información de NA y AFP