Dramático rescate de una familia varada por la nieve en un paraje de Neuquén: estuvieron más 24 horas aislados

La camioneta llevaba pastura y en el trayecto sufrió una falla. Foto: Policía del Neuquén.

Una familia quedó varada en Ñireco, en medio del temporal de nieve que afecta al interior de Neuquén, luego de que la camioneta en la que viajaban sufriera un desperfecto. Dos adultos y sus dos hijos pasaron más de un día aislados, con frío y sin alimentos, hasta que pudieron pedir ayuda.

El operativo estuvo a cargo de la Brigada Rural Zapala, cuyos efectivos recibieron el aviso y se dirigieron hacia la zona. También vecinos del lugar colaboraron en el procedimiento. El comisario Carlos Salazar, jefe de la Brigada, informó a Diario RÍO NEGRO que la familia estuvo «más de 24 horas aislada».

La nieve alcanzaba casi un metro de altura en el lugar del rescate

Salazar relató que recibieron el pedido de ayuda a través de una comunicación desde una escuela rural del paraje durante la mañana del martes. Inmediatamente un grupo de efectivos viajó al lugar.

Para llegar, el comisario detalló que el personal realizó unos «50 kilómetros por la Ruta Provincial 46 en dirección a Aluminé». Una vez allí, se encontraron con dos puesteros que los guiaron hacia el lugar donde se encontraba la familia.

Luego, las condiciones del camino obligaron a los cuatro policías que participaron del procedimiento a dejar el vehículo sobre la Ruta 46 y continuar a pie. Recorrieron unos 800 metros entre una acumulación de nieve que alcanzaba casi un metro hasta llegar al lugar donde estaban los damnificados.

Vecinos del lugar colaboraron en el rescate de la familia. Foto: Policía de Neuquén.

Salazar explicó que los policías se encontraron con los integrantes de la familia, quienes iban en dirección a la Ruta montados en unos caballos que les habían prestado. El comisario explicó que la familia era oriunda de Zapala y estaba integrada por los padres, de 44 y 45 años aproximadamente, un nene de 8 y una nena de 6.

Sufrieron un desperfecto en la camioneta y quedaron varados en medio del temporal en Neuquén

La familia había quedado varada luego de que su camioneta sufriera una falla mientras «llevaba forraje» para animales. Ante la imposibilidad de continuar, sus integrantes se refugiaron en un puesto cercano y permanecieron allí mientras las condiciones climáticas impedían avanzar.

Una vez que fueron encontrados, los policías acompañaron a la familia hasta la Ruta 46. Desde allí, los cuatro fueron trasladados en el móvil policial hacia Zapala, donde quedaron a resguardo tras permanecer varias horas expuestos a las bajas temperaturas.

Salazar confirmó que ninguno de los integrantes presentaba lesiones ni síntomas que requirieran atención médica.