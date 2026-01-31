Horóscopo de hoy sábado 31 de enero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empañan tu alegría. Amor: Muchos arianos solitarios hallarán la pareja que buscaban, aunque todavía deban esperar un breve lapso. Tendrán lo que han soñado. Riqueza: Llega un tiempo de bastante equilibrio para tu inquieta naturaleza, y tomarás las decisiones correctas sin miedo. Bienestar: Ponte a la par de tus colegas, están todos en la misma vereda. Confiar en tus instintos será tu mecanismo de defensa.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tendrás un día difícil de olvidar, te pondrán mil escollos en el camino que superarás con el estilo que te caracteriza. Amor: Tu relación de pareja se verá afectada, pero todo es consecuencia del estrés y las preocupaciones que te genera el trabajo. Riqueza: No tendrás que agobiarte en exceso porque tu economía se verá saneada gracias a una herencia inesperada. Bienestar: Los juegos del amor son algo peligrosos, sobre todo cuando no nos damos cuenta de que estamos jugando. Ten cuidado, podrías terminar herido.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Recibirás una mentira de parte de una persona muy cercana a tu círculo íntimo. Intenta que esa falta no te deprima. Amor: Lo interesante de un encuentro con alguien de tu entorno más íntimo, es la buena compenetración que se va a generar. Riqueza: Mantendrás tus reservas frente a sugerencias que te hacen respecto a tus finanzas. Sigue tu jugada, será la mejor. Bienestar: Anímate a vivir un nuevo amor, si te quedas encerrado en el caparazón del dolor no conseguirás nada. Hay un mundo nuevo esperándote.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Los encuentros familiares virtuales te darán un sentido de seguridad y confort que te hará bien. Sin embargo, llegará algo que te sacudirá emocionalmente. Amor: Buen momento para iniciar tanto una relación sentimental como de amistad. En el círculo familiar, sin problemas. Riqueza: Este es un buen momento para realizar actividades no lucrativas o para participar activamente en algún proyecto cultural. Bienestar: Tómate en serio el trabajo de tomar decisiones y de poner las cosas en el lugar que deberían estar. Actúa con rapidez y decisión.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Buscarás iniciar conversaciones sobre aspectos clave de la relación con tu pareja. Tu paciencia será puesta a prueba. Amor: Apoya a tu pareja en cada paso que da. Le darás el empuje que necesita para no abandonar sus proyectos inconclusos. Riqueza: Recibirás pruebas que incriminarán a personas allegadas a ti y de tu confianza. Desbaratarás un plan para perjudicarte. Bienestar: La forma en la que manejaste las situaciones dramáticas por las que has pasado, han forjado en los demás una clara imagen de tu entereza.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hay grandes cambios a la vista en todos los aspectos. Sabes que tienes que tomarlos con calma para prepararte para más adelante. Amor: Algunas respuestas que no esperabas te pondrán intolerante con tu pareja y la situación se tornará pesada y difícil de resolver. Riqueza: El don de la inventiva sumará prestigio y éxito. Tus superiores ya no verán en ti un número más, sino que repararán en tu actitud. Bienestar: Flexible y con buena adaptación a todas las circunstancias serán las características que te definirán en estos días.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Cometerás errores pero podrás superarlos. Alguien de tu entorno sale un tu ayuda ante conflictos con tu familia. Amor: El amor escapa a toda lógica. No intentes conceptualizarlo porque no podrás escapar de los sentimientos que te desbordan. Riqueza: Inestable y con tus finanzas en rojo, perderás la calma. Sin embargo, un golpe de suerte cambiará el curso de los acontecimientos. Bienestar: Buscarás mantenerte ocupado en diversas actividades para poder callar el sentimiento de culpa interior. Encontrarás refugio en el trabajo.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No te angusties ni te apenes por algunas situaciones complicadas, pronto encontrarás las soluciones a tus problemas. Amor: De a poco recuperas tus fuerzas después de situaciones de pareja complicadas. Aprovecha el día de hoy para conversar con amigos. Riqueza: No siempre se puede ganar, y hoy es un día negativo para ti. No desesperes, pues la fortuna pronto te sonreirá de nuevo. Bienestar: Muchas veces el problema que insistimos buscar en la gente que nos rodea está en nuestro interior, lo cual hace que no podamos verlo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Deberás escoger entre iniciar una nueva actividad, mudarte o tomarte unos días de vacaciones. Sé cauto para elegir. Amor: Sientes que tu independencia peligra con la llegada de una relación formal. No te cierres al amor y pon algunas cosas en claro. Riqueza: No te verás iluminado por la buena fortuna. Mejor, sé precavido con los gastos que realizas y no malgastes tu dinero. Bienestar: Busca desconectarte del mundo real mediante actividades que disfrutes dentro de tu hogar. Esto te permitirá despejar tu mente.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Deberás aceptar que existen hechos que escapan a tu control. No podrás verte ciento por ciento seguro de nada. Amor: Enamorado y confiado, estás disfrutando de un nuevo amor. Alguien de tu entorno trata de malograr este momento, no lo permitas. Riqueza: No esperes que los demás hagan todo por ti. Para llegar a la cima necesitas esfuerzo y dedicación. Bienestar: Estos son los momentos en los cuales te das cuenta de que tu vida se ve encausada correctamente. No temas felicitarte por tus decisiones.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Te sentirás invadido por la poesía, armarás versos y disfrutarás tu libertad. Saldrás airoso de todos tus combates. Amor: No todos disponemos de las mismas habilidades. Utiliza las tuyas para ayudar a tu pareja cuando ella lo necesite. Riqueza: El alcanzar la claridad mental es lograr ver las ocasiones más allá de las apariencias. Esto te ayudará a vislumbrar negocios. Bienestar: No necesitas demostrar lo valiente o arriesgado que eres. No caigas en las redes de ajenos que sólo buscan que hagas lo que ellos quieren.