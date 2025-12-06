Horóscopo de hoy sábado 6 de diciembre, signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tendrás la mente completamente en otro lado en el día de hoy. Estarás disperso gran parte de la jornada. Precaución. Amor: Recientes inconvenientes en la pareja han deteriorado los vínculos amorosos, no permitas que esto pase a mayores. Riqueza: Vivirás ciertas tensiones a nivel laboral en la jornada de hoy, pero que se resolverán durante el día. No te preocupes. Bienestar: La confianza que poseas en tus propias habilidades es vista de manera positiva, generando una buena primera impresión a posibles empleadores.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tus relaciones personales serán un tema importante. Incluso aparecerán personas en tu vida que la enriquecerán en muchos sentidos. Amor: Algún distanciamiento te hará ver las cosas con otra perspectiva y te pondrá en condiciones de comenzar de nuevo. Riqueza: Tu trabajo está destinado a bajar tu poder de producción, a menos que resuelvas problemas existentes. Busca soluciones. Bienestar: Las confrontaciones serán frecuentes, pero debes evitarlas en la medida de lo posible, no harán más que debilitarte y dejarte sin energías.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Demuestras gran comprensión e iniciativa en asuntos del hogar. Tu habilidad para adaptarte a nuevas situaciones te ayudará en el día de hoy. Amor: Si tratas de apurar las cosas, terminarás cometiendo errores tontos que requieren enmiendas laboriosas. Espera y concéntrate. Riqueza: Asuntos de dinero poco claros, demoras para cobrar o complicaciones económicas aparecerán en el orden del día. Bienestar: No permitas que los logros de otros echen una sombra en tu propia felicidad y evita la tendencia a estarte comparando con la gente. No te servirá.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Vivirás una dura lección sobre responsabilidad y dedicación al trabajo. Trata de no olvidarla, para no tropezar con la misma piedra. Amor: No importa cuánto tiempo estés junto a tu pareja, sentirás que no te alcanza. Pon en pausa tu trabajo y llámala por teléfono. Riqueza: Tus finanzas se verán afectadas por gastos imprevistos. Pero con un poco de creatividad e ingenio lograrás estabilizarte. Bienestar: Buscarás encontrar la forma de entender a tu pareja completamente. Pero te percatarás que existen características que solo pueden ser aceptadas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Orgullo a flor de piel. Aunque no necesitarás mucho de los demás, no los ignores tanto, en ocasiones puede que necesites de su ayuda. Amor: Es el momento de explorar y gozar de tu sensualidad, ya que tendrás mucha pasión y resultarás atractivo para los demás. Riqueza: Es posible que tengas que atender varios asuntos laborales de forma sincronizada. Ten cuidado de no cometer errores. Bienestar: Ante las adversidades que se te presentan en la vida, no dudes en confiar en tu familia. Te conocen bien, sabrán cómo sacarte adelante.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tus armas infalibles serán el método y la organización. Sé todo lo amigable posible con esa persona que podría llegar a perjudicarte. Amor: No te expresas debidamente cuando tienes criterios diferentes. Eso no favorece a tus relaciones sentimentales. Riqueza: No creas ciegamente en las promesas que te harán. Alguien está intentando mantenerte tranquilo para sacar ventaja. Bienestar: No comentes tu intimidad con ajenos, lo indiscreto que pueden resultar algunas personas podría dejarte muy mal parado en una situación delicada.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Vivirás un leve debilitamiento psicofísico. Busca ayuda, una consulta al médico no estaría de más. Haz caso a lo que te diga. Amor: Por fin estás consiguiendo que esa persona a la que amas se fije en ti. Tu media naranja espera un gran triunfo de tu parte. Riqueza: Deberás defenderte de un ataque injusto. Evita las actitudes drásticas e intenta actuar con más astucia. Bienestar: Las buenas compañías incentivan el romance, estimúlalas. Recuerda que las necesidades de tu pareja siempre te ponen a prueba.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No permitas que tu ánimo decaiga ante dificultades, tampoco dudes de tus capacidades. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Amor: Tus relaciones afectivas se tornan muy satisfactorias, pero tu temperamento se torna muy polar, es o todo o nada. Deja los extremos. Riqueza: En este momento puedes observar cómo prosperas, aunque la actividad puede ser agotadora para ti. Bienestar: Si los problemas en el hogar han tomado más tiempo del debido, es esencial mantener el sentido del humor para poder lidiar con problemas prácticos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Dedica tiempo para poner al día tu correo electrónico, tus llamadas telefónicas y todo tipo de trámites y compromisos pendientes. Amor: Estarás despegado de tus sentimientos amorosos y aparecerá la discordancia en la pareja. No seas egoísta y escucha a tu media naranja. Riqueza: Tendrás suerte en los asuntos y decisiones que impliquen riesgo, pero no va a salir todo bien si actúas precipitadamente. Bienestar: A ti no te sucede nada malo, elimina esas tragedias que te preocupan porque son pura fabricación de tu mente. No confíes en falsas sonrisas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tu pareja te entenderá bastante bien, siempre y cuando no se establezca una competencia entre ustedes. Deja de lado tu orgullo. Amor: Empieza a establecer lazos saludables y satisfactorios solo con la gente que te interesa. No te rodees de quienes no tienen buenas intenciones. Riqueza: Tu actividad laboral será muy productiva, lo mismo que la económica. Tendrás algún tipo de satisfacción extra el día de hoy. Bienestar: Mantente alerta todo el día, pero no preguntes mucho. No quieras cambiar a nadie, disfruta a la gente y a las cosas tal y como son.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Renueva tu espíritu y estado anímico, esto te dará seguridad y te permitirá ganar respeto y confianza ante los demás. Amor: Tu pareja tiene el corazón cerrado para ti, pero no dejes que otro se apodere de tu pasión. Di un no rotundo. Riqueza: Tu mente fría, racionalista, seria y calculadora se pone al servicio de tu ambición, y los dividendos no tardarán en llegar. Bienestar: Tu búsqueda constante de la verdad te llevará a tropezar con la misma piedra más de una vez. Aprende de esas caídas y quédate con lo bueno.