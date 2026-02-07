Horóscopo de hoy sábado 7 de febrero 2026: predicciones signo por signo
¿Qué anticipa el HORÓSCOPO HOY? Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, sábado 7 de febrero 2026. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: El orden y la limpieza están bien. Pero cuidado, deja que los demás se sientan relajados y puedan disfrutar de la visita a tu casa.
Amor: Eres muy exigente en la elección de tu pareja. La belleza y sensualidad te son imprescindibles para sumergirte en el sexo.
Riqueza: En tus relaciones laborales o profesionales es posible que tengas discusiones, ya sean por dinero o posiciones de autoridad.
Bienestar: Muchas veces es necesario poner atención en aquello con lo que uno alimenta su conciencia y su espíritu. Mira en tu interior.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tendrás que esperar un poco para la solución definitiva de problemas muy antiguos, mientras tanto te ocuparás de cambios laborales.
Amor: Caerán esos muros invisibles que te suelen separar de los demás. La buena comunicación con tu pareja mejora tu ánimo.
Riqueza: Aparecen trabajos relacionados con publicaciones y editoriales. Expansión también en el comercio al por mayor.
Bienestar: Tu estabilidad emocional, poco convencional, hace que estés constantemente rodeado de gente, ya que inspiras tranquilidad y calma.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Período excelente para comenzar alguna disciplina de tipo intelectual y para perfeccionar técnicas. Busca innovarte siempre.
Amor: Momento en el que podrás manifestar una tendencia a las experiencias románticas, especialmente con tu pareja.
Riqueza: Etapa positiva para consultas a profesionales y para presentar ideas. Es necesario realizar ciertos ajustes en tus finanzas.
Bienestar: No te detengas en lo superficial del trabajo o de los estudios. Intenta profundizar y resolver las dudas que puedas tener, no es momento de riesgos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algunos lujos, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas.
Amor: Este es un tiempo de mucha ambigüedad en el esclarecimiento de tus relaciones sentimentales. Deberás esforzarte al máximo.
Riqueza: En tu trabajo se marcará una división entre los que cooperan y los que se proponen destacarse. Fíjate dónde estás.
Bienestar: Para perdonar errores ajenos, mejor cambia de táctica porque la habitual no funcionará. Sería bueno que pienses bien antes de actuar.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Etapa en que se aconseja mucha prudencia. Aunque las cosas parezcan fáciles, van a presentarse situaciones de responsabilidad.
Amor: La clave está en compartir. Tú y tu pareja pueden hacer realidad algunos sueños, por ejemplo, viajar juntos o tener un negocio.
Riqueza: El ambiente de trabajo es agobiante, te sentirás presionado por exigencias y sentirás poca colaboración de jefes o compañeros.
Bienestar: Explota tus puntos fuertes. Actualmente tu sensibilidad es tu mejor guía y esto te hará sentir ganas de actuar en función de lo que sientes.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Hoy podrías encontrarte con un viejo colega o reunirte en tu casa con amigos para tratar algún tema interesante.
Amor: Coloca velas en forma de corazón y artículos hechos de tierra para activar el amor, las relaciones sexuales y el matrimonio.
Riqueza: Acude a otras personas cuyas habilidades se complementen contigo. Une fuerzas y comparte ideas, porque resultará beneficioso.
Bienestar: Revisa en todo momento tus fracasos anteriores para aprender y no cometerlos otra vez. Sé astuto y audaz en tus nuevas elecciones.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Eres optimista y eso aumenta tu vitalidad, pero influencias astrales pueden provocar cierta variabilidad en tu ánimo.
Amor: Compartes con tu pareja un sueño común, pero puede que sea difícil hacerlo realidad. Juntos pueden lograrlo.
Riqueza: Tus propósitos son firmes y no cambias lo que te propones. Sabes cómo abrirte camino entre los demás. Eres hábil, organizador.
Bienestar: En asuntos laborales se avanza con organización. Planifica tu día y no dejes nada librado al azar, verás que todo sale maravillosamente.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tendrás una conversación con un amigo lejano que te aportará soluciones a un problema que hace tiempo no te deja dormir.
Amor: Si no tienes pareja y quieres encontrar nuevas emociones, este es el momento favorable para conocer nuevos amores sin esfuerzo.
Riqueza: Problemas de dinero pueden hacer peligrar tus vacaciones. Sé precavido y comienza por ahorrar.
Bienestar: La reciprocidad y la aceptación son los ingredientes más importantes para estar en armonía con la gente que te rodea. Búscalos en tu interior.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico.
Amor: Tendrás tiempo para hacer una feliz y activa vida social en la que atraerás un nuevo amor. Beneficios en una vieja amistad.
Riqueza: Estás en vías de expansión, aunque por el momento debas esperar que la fortuna se muestre en su esplendor.
Bienestar: Consideras permanentes muchas cosas de la vida, aunque al final solo sean temporales. Razón de más para apreciarlas mientras las tengas.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Puede que un pequeño problema familiar te aparte de algunas ambiciones personales. Sin embargo, estos solo quedarán aplazados.
Amor: Estás bajo un influjo ardiente y es un buen momento para disfrutarlo. Demuestra tu sentimiento pasional sin tapujos ni inhibiciones.
Riqueza: Los vaivenes económicos pueden significar cambio de dirección en tus proyectos. Si quieres salir airoso, tómalos con flexibilidad.
Bienestar: Debes deshacerte de las fobias y miedos que te paralizan, si quieres seguir avanzando. Algo te está advirtiendo que pongas manos a la obra.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Evita los malos momentos con las amistades y con la familia. Intenta priorizar tu bienestar y el de los que te importan.
Amor: Hoy es el día perfecto para que luches por ese amor, si te interesa de verdad. Nadie consigue fácilmente lo que se propone, pero tienes los astros a favor.
Riqueza: Evita los viajes de placer que tienes pensado para este período. Perderás el dinero que puedes llegar a necesitar después.
Bienestar: Es común que por cada puerta que se cierra, haya otra que se abra. Solo debemos poner los pies sobre la tierra y saber cómo encontrarla.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Gran lucidez y claridad hoy. Tu actitud positiva y tu entusiasmo significan que hay nuevas oportunidades en tu camino.
Amor: Sabes qué hacer para solucionar tus problemas de pareja, pero no estás seguro de querer hacerlo. Trata de pensar qué es lo mejor.
Riqueza: En los próximos días tendrás razones estimulantes para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas.
Bienestar: Hoy puedes gozar de un tratamiento real. Arréglate las manos, ve al masajista o realiza algún tratamiento especial que te haga sentir bien.
Comentarios