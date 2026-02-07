Horóscopo de hoy sábado 7 de febrero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: El orden y la limpieza están bien. Pero cuidado, deja que los demás se sientan relajados y puedan disfrutar de la visita a tu casa. Amor: Eres muy exigente en la elección de tu pareja. La belleza y sensualidad te son imprescindibles para sumergirte en el sexo. Riqueza: En tus relaciones laborales o profesionales es posible que tengas discusiones, ya sean por dinero o posiciones de autoridad. Bienestar: Muchas veces es necesario poner atención en aquello con lo que uno alimenta su conciencia y su espíritu. Mira en tu interior.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tendrás que esperar un poco para la solución definitiva de problemas muy antiguos, mientras tanto te ocuparás de cambios laborales. Amor: Caerán esos muros invisibles que te suelen separar de los demás. La buena comunicación con tu pareja mejora tu ánimo. Riqueza: Aparecen trabajos relacionados con publicaciones y editoriales. Expansión también en el comercio al por mayor. Bienestar: Tu estabilidad emocional, poco convencional, hace que estés constantemente rodeado de gente, ya que inspiras tranquilidad y calma.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Período excelente para comenzar alguna disciplina de tipo intelectual y para perfeccionar técnicas. Busca innovarte siempre. Amor: Momento en el que podrás manifestar una tendencia a las experiencias románticas, especialmente con tu pareja. Riqueza: Etapa positiva para consultas a profesionales y para presentar ideas. Es necesario realizar ciertos ajustes en tus finanzas. Bienestar: No te detengas en lo superficial del trabajo o de los estudios. Intenta profundizar y resolver las dudas que puedas tener, no es momento de riesgos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Te sentirás productivo y optimista y podrás darte algunos lujos, pero ten cuidado porque te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas. Amor: Este es un tiempo de mucha ambigüedad en el esclarecimiento de tus relaciones sentimentales. Deberás esforzarte al máximo. Riqueza: En tu trabajo se marcará una división entre los que cooperan y los que se proponen destacarse. Fíjate dónde estás. Bienestar: Para perdonar errores ajenos, mejor cambia de táctica porque la habitual no funcionará. Sería bueno que pienses bien antes de actuar.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Etapa en que se aconseja mucha prudencia. Aunque las cosas parezcan fáciles, van a presentarse situaciones de responsabilidad. Amor: La clave está en compartir. Tú y tu pareja pueden hacer realidad algunos sueños, por ejemplo, viajar juntos o tener un negocio. Riqueza: El ambiente de trabajo es agobiante, te sentirás presionado por exigencias y sentirás poca colaboración de jefes o compañeros. Bienestar: Explota tus puntos fuertes. Actualmente tu sensibilidad es tu mejor guía y esto te hará sentir ganas de actuar en función de lo que sientes.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hoy podrías encontrarte con un viejo colega o reunirte en tu casa con amigos para tratar algún tema interesante. Amor: Coloca velas en forma de corazón y artículos hechos de tierra para activar el amor, las relaciones sexuales y el matrimonio. Riqueza: Acude a otras personas cuyas habilidades se complementen contigo. Une fuerzas y comparte ideas, porque resultará beneficioso. Bienestar: Revisa en todo momento tus fracasos anteriores para aprender y no cometerlos otra vez. Sé astuto y audaz en tus nuevas elecciones.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Eres optimista y eso aumenta tu vitalidad, pero influencias astrales pueden provocar cierta variabilidad en tu ánimo. Amor: Compartes con tu pareja un sueño común, pero puede que sea difícil hacerlo realidad. Juntos pueden lograrlo. Riqueza: Tus propósitos son firmes y no cambias lo que te propones. Sabes cómo abrirte camino entre los demás. Eres hábil, organizador. Bienestar: En asuntos laborales se avanza con organización. Planifica tu día y no dejes nada librado al azar, verás que todo sale maravillosamente.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Tendrás una conversación con un amigo lejano que te aportará soluciones a un problema que hace tiempo no te deja dormir. Amor: Si no tienes pareja y quieres encontrar nuevas emociones, este es el momento favorable para conocer nuevos amores sin esfuerzo. Riqueza: Problemas de dinero pueden hacer peligrar tus vacaciones. Sé precavido y comienza por ahorrar. Bienestar: La reciprocidad y la aceptación son los ingredientes más importantes para estar en armonía con la gente que te rodea. Búscalos en tu interior.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Un ganador en los afectos, pero muy decepcionado en el trabajo. No es el amor lo que más te inquietara, sino tu futuro económico. Amor: Tendrás tiempo para hacer una feliz y activa vida social en la que atraerás un nuevo amor. Beneficios en una vieja amistad. Riqueza: Estás en vías de expansión, aunque por el momento debas esperar que la fortuna se muestre en su esplendor. Bienestar: Consideras permanentes muchas cosas de la vida, aunque al final solo sean temporales. Razón de más para apreciarlas mientras las tengas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Puede que un pequeño problema familiar te aparte de algunas ambiciones personales. Sin embargo, estos solo quedarán aplazados. Amor: Estás bajo un influjo ardiente y es un buen momento para disfrutarlo. Demuestra tu sentimiento pasional sin tapujos ni inhibiciones. Riqueza: Los vaivenes económicos pueden significar cambio de dirección en tus proyectos. Si quieres salir airoso, tómalos con flexibilidad. Bienestar: Debes deshacerte de las fobias y miedos que te paralizan, si quieres seguir avanzando. Algo te está advirtiendo que pongas manos a la obra.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Evita los malos momentos con las amistades y con la familia. Intenta priorizar tu bienestar y el de los que te importan. Amor: Hoy es el día perfecto para que luches por ese amor, si te interesa de verdad. Nadie consigue fácilmente lo que se propone, pero tienes los astros a favor. Riqueza: Evita los viajes de placer que tienes pensado para este período. Perderás el dinero que puedes llegar a necesitar después. Bienestar: Es común que por cada puerta que se cierra, haya otra que se abra. Solo debemos poner los pies sobre la tierra y saber cómo encontrarla.