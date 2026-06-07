Indignación en Viedma: incendiaron un módulo de reciclaje que había sido intervenido por artistas locales

El módulo incendiado formaba parte de los puntos de reciclaje de la ciudad. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma informó este fin de semana un nuevo hecho de vandalismo en la ciudad, luego de que desconocidos prendieran fuego a uno de los módulos de reciclaje ubicados en el parque Ferreira.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que ya se inició una investigación para intentar identificar a los responsables. Además, remarcaron que se avanzará «hasta las últimas consecuencias» debido al impacto que este tipo de hechos genera en toda la comunidad.

El secretario de Servicios, Espacio Público y Ambiente, Juan Casadei, expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que el episodio «llama poderosamente la atención», especialmente porque el módulo incendiado era uno de los últimos con los que contaba el Municipio.

«A días de contar con un nuevo servicio renovado y con una nueva impronta, llama poderosamente la atención que vandalicen uno de los últimos módulos con los que contábamos, el cual había sido intervenido por artistas locales en el día de la fecha», sostuvo el funcionario.

Un hecho que genera malestar y preocupación

El hecho generó malestar debido a que el espacio había sido recientemente reacondicionado con intervenciones artísticas realizadas por referentes culturales de la ciudad.

El punto de reciclaje incendiado integraba el circuito de recuperación de residuos de Viedma. Foto: gentileza.

Los módulos y puntos de reciclaje forman parte del circuito de recuperación de residuos que funciona en la capital rionegrina y que permite reutilizar materiales como cartón, plástico, vidrio y papel.