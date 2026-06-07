Alerta por tormentas en Buenos Aires y en otras nueve provincias este domingo 7 de junio: con ráfagas y ocasional caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para el centro y norte del país una alerta por tormentas y lluvias este domingo 7 de junio 2026. Se espera ocasional caída de granizo y ráfagas.

La advertencia alcanza a 10 provincias.

Mapa: las provincias con alerta por tormentas y lluvias este 7 de junio

Por tormentas, rige una alerta en San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Chaco y Corrientes. «El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», señaló el organismo nacional.

En gran parte de Mendoza, hay una advertencia por lluvias. «El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual», indicó.

Recomendaciones durante la alerta por tormentas

El SMN emitió una serie de recomendaciones mientras duren las tormentas:

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.