Horóscopo de hoy sábado 9 de agosto 2025: predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 9 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Es un día ideal para poner en práctica tus proyectos. Lo que hoy inicies llegará a buen puerto.
Amor: Atracción por gente extranjera o de un medio cultural diferente. Posibilidades afectivas en viajes o en reuniones culturales.
Riqueza: Jugar o especular en el trabajo no será lo más adecuado, debes actuar con sensatez y madurez.
Bienestar: Si estás cansado de decepcionarte es porque vives apostando sobre inseguridades. Tienes que plantear mejor a dónde vas antes de dar el primer paso.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Es recomendable que hoy no tomes riesgos no calculados en ninguna de las facetas de tu vida.
Amor: Cuídate en el trato con tus amigos, tu familia y tu pareja. Vigila tu egoísmo y respeta el punto de vista de los demás.
Riqueza: No será el mejor día a nivel laboral. Debes analizar con mucho cuidado en dónde están tus fallos. Trata de ser objetivo.
Bienestar: Para poder tener un lugar en el mundo, sentirte querido, comprendido y apoyado, debes dejar de lado las actitudes infantiles.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Un cambio radical y muy positivo en tu estado de ánimo. Tu alegría será contagiosa y atraerás a gente que creías distanciada.
Amor: Tu prioridad puesta en la vida social y profesional genera conflictos de pareja. El poco diálogo será causa de distanciamiento.
Riqueza: Lentamente empiezas a notar un cambio positivo en las cuestiones financieras. Deberás, sin embargo, mantenerte atento.
Bienestar: Es hora de colocar más alto tus aspiraciones, porque tu energía está en alza. Aspira a la cima y no te conformes con el segundo lugar.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Es posible que te topes con personas que te generarán inquietudes. Supera tus propios límites y todo resultará más fácil.
Amor: Si dejas la culpa y el miedo de lado, experimentarás emociones placenteras, genuinas, deliciosas y muy reveladoras.
Riqueza: Luego de algunas semanas de pérdidas económicas, las cosas mejoran y hallarás nuevo entusiasmo e interés para tus proyectos.
Bienestar: Avanza lentamente pero también lleva un escudo para protegerte, los contrarios no te perdonarán. No retrocedas nunca y no mires hacia atrás.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Si no confías tú mismo en tu talento e intuición, es muy difícil que alguien lo haga por ti. Ten confianza en ti mismo.
Amor: Decide de una vez por todas si quieres que la relación continúe o no. Las discusiones ya son por cualquier motivo.
Riqueza: Verás cómo las ideas que elaboraste tiempo atrás comienzan a dar sus primeros frutos. De a poco, el éxito se hace presente.
Bienestar: Tu poder de manipulación hace que tus argumentos decidan el destino de otras personas. No acostumbres a meterte en sus vidas.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Lograrás salir airoso de ciertas complicaciones en la jornada a último momento. Aprovecha para relajarte un poco.
Amor: La tentación llamará a tu puerta el día de hoy. Mantente alerta y no permitas que un momento de placer arruine tu relación.
Riqueza: Procura depender lo menos posible de la ayuda de tus pares laborales, al menos por la jornada. Manéjate solo.
Bienestar: Hay un sinnúmero de cosas en la vida que pueden parecernos injustas, pero todo ocurre por una razón. Busca en ti la aceptación que necesitas.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Período propicio para atender asuntos con tu familia, sobre todo si has estado agobiado por problemas y no les prestaste atención.
Amor: Molestas discusiones con la pareja. Te resultará muy complicado entender al otro. Hablar todo resultará contraproducente.
Riqueza: Un plan futuro requiere respaldo financiero. Has sido cuidadoso con tus entradas y eso te brindará seguridad.
Bienestar: Lo que queda sin decirse será causa de deterioro de las relaciones. Esfuérzate en aclarar la situación aunque te desagrade tener un enfrentamiento.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Lo económico será tu mayor preocupación. No utilices la falta de dinero para fugarte de la familia y de tus seres queridos.
Amor: Serás capaz de desplegar infinidad de medios que te lleven al romance. Cuidado, que tanta exhibición de encantos no se pierda rápido.
Riqueza: Recuerda que accionar con velocidad es fundamental y más cuando se trata de buscar ganancias económicas. Obedece a tus instintos.
Bienestar: Hay situaciones en la vida en las que hay que tomarse el tiempo necesario y permitirse sentir antes de actuar. Escucha a tu corazón.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Intenta no posponer los asuntos de tu hogar que requieran de ti una respuesta inmediata. Debes tomar las riendas.
Amor: Si te molestan las acciones de tu pareja, deberías buscar una forma más cordial de decírselo. Estás complicando la situación.
Riqueza: Las relaciones y los contactos serán la forma más idónea para salir de los problemas. Se acerca un proceso de cambio.
Bienestar: Es recomendable que te moderes respecto a tu salud. Los nervios te pueden jugar una mala pasada.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Descubrirás que lo único que necesitabas para tomar tus responsabilidades seriamente era la motivación adecuada.
Amor: Busca desahogar tus penas de amor de forma positiva. Intenta escribir, componer o realizar alguna actividad que te guste.
Riqueza: No permitas que otros se metan en la administración de tus bienes. Si tienes dudas será mejor que te tomes tiempo para pensar.
Bienestar: El que espera, desespera. Haz lo que corresponde sin especular tanto. Pasa a la acción de una vez por todas, te esperan gratas sorpresas.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Buenas novedades. Momento favorable para el amor ya que la convivencia armoniosa engloba a la pareja, la familia y los colegas.
Amor: Tu pareja necesita muchas atenciones y delicadeza, por eso entrega lo mejor de ti mismo e intenta ser cariñoso y comprensivo.
Riqueza: Período de dicha, es hora de vender las cosas de las cuales te quieres deshacer o hacer una oferta de algo que te interesa.
Bienestar: A la hora de superar grandes obstáculos, más vale manía que fuerza. Trata de encontrar el equilibrio entre el deseo y el deber.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: No inicies discusiones cuando te digan verdades que no quieres oír. Aprende a agachar la cabeza cuando la situación lo amerita.
Amor: Día especial para la formulación de todo tipo de planes a futuro en la pareja. Lograrán grandes avances en la jornada de hoy.
Riqueza: No subestimes el poder de la influencia de personas claves en tu entorno laboral. Mantén tus opciones abiertas.
Bienestar: Existen ocasiones en las que la sola intención de algo no es suficiente. Vivimos en un mundo en el cual se nos juzga por los resultados que damos.
