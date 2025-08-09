Horóscopo de hoy sábado 9 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Es un día ideal para poner en práctica tus proyectos. Lo que hoy inicies llegará a buen puerto. Amor: Atracción por gente extranjera o de un medio cultural diferente. Posibilidades afectivas en viajes o en reuniones culturales. Riqueza: Jugar o especular en el trabajo no será lo más adecuado, debes actuar con sensatez y madurez. Bienestar: Si estás cansado de decepcionarte es porque vives apostando sobre inseguridades. Tienes que plantear mejor a dónde vas antes de dar el primer paso.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Es recomendable que hoy no tomes riesgos no calculados en ninguna de las facetas de tu vida. Amor: Cuídate en el trato con tus amigos, tu familia y tu pareja. Vigila tu egoísmo y respeta el punto de vista de los demás. Riqueza: No será el mejor día a nivel laboral. Debes analizar con mucho cuidado en dónde están tus fallos. Trata de ser objetivo. Bienestar: Para poder tener un lugar en el mundo, sentirte querido, comprendido y apoyado, debes dejar de lado las actitudes infantiles.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Un cambio radical y muy positivo en tu estado de ánimo. Tu alegría será contagiosa y atraerás a gente que creías distanciada. Amor: Tu prioridad puesta en la vida social y profesional genera conflictos de pareja. El poco diálogo será causa de distanciamiento. Riqueza: Lentamente empiezas a notar un cambio positivo en las cuestiones financieras. Deberás, sin embargo, mantenerte atento. Bienestar: Es hora de colocar más alto tus aspiraciones, porque tu energía está en alza. Aspira a la cima y no te conformes con el segundo lugar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es posible que te topes con personas que te generarán inquietudes. Supera tus propios límites y todo resultará más fácil. Amor: Si dejas la culpa y el miedo de lado, experimentarás emociones placenteras, genuinas, deliciosas y muy reveladoras. Riqueza: Luego de algunas semanas de pérdidas económicas, las cosas mejoran y hallarás nuevo entusiasmo e interés para tus proyectos. Bienestar: Avanza lentamente pero también lleva un escudo para protegerte, los contrarios no te perdonarán. No retrocedas nunca y no mires hacia atrás.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Si no confías tú mismo en tu talento e intuición, es muy difícil que alguien lo haga por ti. Ten confianza en ti mismo. Amor: Decide de una vez por todas si quieres que la relación continúe o no. Las discusiones ya son por cualquier motivo. Riqueza: Verás cómo las ideas que elaboraste tiempo atrás comienzan a dar sus primeros frutos. De a poco, el éxito se hace presente. Bienestar: Tu poder de manipulación hace que tus argumentos decidan el destino de otras personas. No acostumbres a meterte en sus vidas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Lograrás salir airoso de ciertas complicaciones en la jornada a último momento. Aprovecha para relajarte un poco. Amor: La tentación llamará a tu puerta el día de hoy. Mantente alerta y no permitas que un momento de placer arruine tu relación. Riqueza: Procura depender lo menos posible de la ayuda de tus pares laborales, al menos por la jornada. Manéjate solo. Bienestar: Hay un sinnúmero de cosas en la vida que pueden parecernos injustas, pero todo ocurre por una razón. Busca en ti la aceptación que necesitas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Período propicio para atender asuntos con tu familia, sobre todo si has estado agobiado por problemas y no les prestaste atención. Amor: Molestas discusiones con la pareja. Te resultará muy complicado entender al otro. Hablar todo resultará contraproducente. Riqueza: Un plan futuro requiere respaldo financiero. Has sido cuidadoso con tus entradas y eso te brindará seguridad. Bienestar: Lo que queda sin decirse será causa de deterioro de las relaciones. Esfuérzate en aclarar la situación aunque te desagrade tener un enfrentamiento.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Lo económico será tu mayor preocupación. No utilices la falta de dinero para fugarte de la familia y de tus seres queridos. Amor: Serás capaz de desplegar infinidad de medios que te lleven al romance. Cuidado, que tanta exhibición de encantos no se pierda rápido. Riqueza: Recuerda que accionar con velocidad es fundamental y más cuando se trata de buscar ganancias económicas. Obedece a tus instintos. Bienestar: Hay situaciones en la vida en las que hay que tomarse el tiempo necesario y permitirse sentir antes de actuar. Escucha a tu corazón.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Intenta no posponer los asuntos de tu hogar que requieran de ti una respuesta inmediata. Debes tomar las riendas. Amor: Si te molestan las acciones de tu pareja, deberías buscar una forma más cordial de decírselo. Estás complicando la situación. Riqueza: Las relaciones y los contactos serán la forma más idónea para salir de los problemas. Se acerca un proceso de cambio. Bienestar: Es recomendable que te moderes respecto a tu salud. Los nervios te pueden jugar una mala pasada.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Descubrirás que lo único que necesitabas para tomar tus responsabilidades seriamente era la motivación adecuada. Amor: Busca desahogar tus penas de amor de forma positiva. Intenta escribir, componer o realizar alguna actividad que te guste. Riqueza: No permitas que otros se metan en la administración de tus bienes. Si tienes dudas será mejor que te tomes tiempo para pensar. Bienestar: El que espera, desespera. Haz lo que corresponde sin especular tanto. Pasa a la acción de una vez por todas, te esperan gratas sorpresas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Buenas novedades. Momento favorable para el amor ya que la convivencia armoniosa engloba a la pareja, la familia y los colegas. Amor: Tu pareja necesita muchas atenciones y delicadeza, por eso entrega lo mejor de ti mismo e intenta ser cariñoso y comprensivo. Riqueza: Período de dicha, es hora de vender las cosas de las cuales te quieres deshacer o hacer una oferta de algo que te interesa. Bienestar: A la hora de superar grandes obstáculos, más vale manía que fuerza. Trata de encontrar el equilibrio entre el deseo y el deber.