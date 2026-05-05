La nueva mascota robótica con IA que busca comprender emociones humanas

Así es la nueva mascota robótica con IA diseñada para la interacción con humanos y la comprensión emocional. (Captura: Familiar Machines)

Una empresa tecnológica presentó un innovador prototipo de mascota robótica con inteligencia artificial que no apunta a las tareas domésticas, sino a algo mucho más complejo: la interacción emocional con las personas.

El desarrollo pertenece a Familiar Machines & Magic y está liderado por Colin Angle, reconocido por haber impulsado los robots aspiradores como Roomba. En este caso, el objetivo cambia de eje: pasar de la automatización del hogar al acompañamiento cotidiano.

Un robot con forma de perro que interpreta emociones

El dispositivo, llamado Familiar, adopta la apariencia de un perro mediano y está diseñado para generar cercanía. Su estructura incorpora cámaras, micrófonos y sensores táctiles que le permiten percibir lo que ocurre a su alrededor.

A través de un sistema basado en inteligencia artificial multimodal, el robot analiza gestos, tono de voz y lenguaje corporal para interpretar el estado emocional de las personas.

Según explicaron desde la compañía, puede reaccionar de distintas maneras:

Inclinar la cabeza ante una sonrisa

Mover la cola para expresar entusiasmo

Acercarse cuando detecta estrés o tristeza

La interacción se construye con movimientos y contacto físico, imitando comportamientos típicos de una mascota real.

Un vínculo que evoluciona con el tiempo

El sistema no solo responde, sino que aprende. A medida que interactúa, el robot reconoce patrones, rutinas y preferencias del usuario, lo que le permite ajustar su comportamiento y desarrollar una “personalidad” propia.

Además del aspecto emocional, el dispositivo busca influir en hábitos cotidianos. Por ejemplo, puede:

Sugerir pausas ante el uso prolongado del celular

Incentivar el movimiento físico

Promover momentos sin pantallas

La clave está en cómo lo hace: no mediante alertas invasivas, sino a través de estímulos físicos y conductuales, más cercanos a los de un animal que a los de un dispositivo tecnológico.

Privacidad: uno de los ejes centrales

El funcionamiento de Familiar implica la recolección constante de datos del entorno. Frente a esto, la empresa asegura que la información se procesa directamente en el dispositivo, sin necesidad de enviarla a la nube.

Los usuarios pueden decidir si comparten esos datos, en un intento por responder a las preocupaciones actuales sobre privacidad en tecnologías con monitoreo permanente.

Un prototipo que anticipa el futuro

Por el momento, el robot no está disponible en el mercado. Se trata de un prototipo en fase experimental, aunque la empresa ya abrió una lista de espera para pruebas iniciales.

La propuesta no busca reemplazar a las mascotas reales ni a los vínculos humanos, sino complementarlos. En ese límite se juega su desarrollo: una tecnología que intenta integrarse a la vida diaria desde lo emocional, en un terreno donde la aceptación dependerá tanto de la confianza como de la innovación.