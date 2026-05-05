Marco Rubio anunció el fin de la ofensiva contra Irán y abre paso a una fase “defensiva”

Estados Unidos ha concluido sus operaciones ofensivas contra Irán, declaró el martes el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que confirma una comunicación oficial dirigida al Congreso casi un mes después del inicio de un frágil alto el fuego.

Rubio afirma que la etapa de ofensiva militar contra Irán «se acabó»

«La operación ha terminado, -Epic Fury-, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase», dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.

El gobierno Trump tenía 60 días tras el inicio de hostilidades para informar al Congreso sobre la guerra, iniciada sin solicitar un permiso previo.

Trump ha amenazado a Irán con represalias importantes si ataca buques estadounidenses y el domingo anunció el llamado «Proyecto Libertad» para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz, cuyo control clama Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

«Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva», dijo Rubio. «Y lo que eso significa es muy sencillo: no se dispara a menos que nos disparen primero«, explicó.

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares y económicas, pero sin provocar el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques de misiles y drones en toda la región.

Trump declaró un alto el fuego con Irán el 8 de abril, que desde entonces ha prorrogado, aunque las negociaciones con Teherán están estancadas.

Rubio dijo que Estados Unidos ha «logrado los objetivos» de esa etapa ofensiva.

«Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía», afirmó, y añadió que Trump aún prefería un acuerdo negociado con Irán.

Rubio, exsenador, también dijo que no estaba de acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando envía tropas y solicite autorización después de 60 días.

«Esa ley es anticonstitucional. No obstante, cumplimos con algunos de sus elementos a fin de mantener buenas relaciones con el Congreso», dijo.

AFP