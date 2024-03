Horóscopo de hoy sábado 9 de marzo, signo por signo

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No seas tan exigente con tus compañeros porque tú no eres superior a ellos. Sé más humilde si no quieres ganarte su odio.

Amor: Tu miedo al compromiso hará que tu pareja se decepcione de ti. Piensa si esta persona es la que quieres tener a tu lado.

Riqueza: El día de hoy no se presenta ideal para las inversiones ni para lo que tenga que ver con compra de inmuebles.

Bienestar: Si no quieres sufrir, sé más selectivo a la hora de elegir amistades y rodéate de aquellos con sentimientos sinceros.