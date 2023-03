Horóscopo de hoy, Viernes 10 de Marzo de 2023, signo por signo

Hoy: Te verás con ánimos de colaborar y participar en actividades sociales. Tu intervención no será menor y te sentirás reconfortado.

Bienestar: Prepárate en caso de imprevistos. No olvides que no podemos controlar los hechos, pero sí sus consecuencias. Atenúa los malos momentos.

Bienestar: Realiza una introspección y visualiza qué quieres para el futuro. Planifica en función de tus objetivos. No pierdas el sueño por imposibles.

Amor: Días de pasión y encuentros que no olvidarás. El sexo en su máxima potencia con quien menos te esperabas.

Riqueza: Los astros indican que se está generando en tu vida una nueva situación financiera. Será por otro lado, no por el laboral.

Amor: Serás una persona infeliz si no logras dejar a quien te hace daño. La soledad es mejor que la mala compañía, piénsalo.

Riqueza: Finalmente lograrás alcanzar el ritmo que necesitas para poder triunfar en tu ambiente laboral. No te detengas, continúa así.

Amor: No busques en tu pareja perfección, recuerda que es tan humana como tu. Aprende a ser más tolerante con sus actitudes.

Bienestar: Intenta regalarte unos minutos para cultivar tu interior. El bienestar no implica solamente cuidar el físico.

Hoy: Decídete a poner en marcha esos proyectos pendientes. Si no lo haces hoy, luego te podrías arrepentir.

Bienestar: Siempre hay personas que estarán a tu favor y otras en tu contra, ofenderte no tiene sentido, tu mejor defensa es negarte a sentirte ofendido.

Riqueza: Tu situación económica es estable y no tienes que preocuparte más por eso. Centra tu mente en otros planes.

Amor: No reprimas tus emociones fuertes porque terminarán enfermándote. Plantea aquello que te hace daño. No temas.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Aunque no te guste, en ocasiones la vida te obliga a tomar decisiones. No malgastes tu tiempo con gente que no vale la pena.

Amor: Tu ajetreada vida hace que los momentos que compartes con tu pareja te proporcionen energías. No postergues encuentros.

Riqueza: Respecto al dinero puedes vivir un conflicto de intereses. Trata de no pelearte por asuntos económicos, no vale la pena.

Bienestar: Aunque pagues un precio por ceder, tendrás menos costo que seguir en pie de guerra. Deja de lado tu obstinación y ve las cosas de ambos lados.