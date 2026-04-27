Calendario de pagos ANSES y sueldos de mayo 2026: montos confirmados, bonos y fechas clave.

Mayo 2026 inicia con actualizaciones fundamentales para los sectores más sensibles de la economía doméstica. Tras el ajuste por movilidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que el haber mínimo jubilatorio se posicionará en $393.174,10, monto al que se sumará el refuerzo previsional de $70.000.

Esta estructura no solo impacta en los beneficiarios directos del sistema previsional, sino que también establece la base de cálculo para las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Asignación Universal por Hijo (AUH), configurando un mapa de ingresos que requiere atención al calendario oficial para evitar demoras en el cobro.

Jubilaciones y Pensiones ANSES: cronograma y montos con bono en mayo 2026

El organismo previsional confirmó que el aumento del 3,38% se aplicará sobre todos los haberes.

Con la inclusión del bono , ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $463.174,10 .

, ningún percibirá menos de . Los pagos comenzarán el lunes 11 de mayo 2026 para los documentos terminados en 0 .

para los . Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $384.539,27 (incluyendo el refuerzo), mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubicarán en los $345.221,87.

Es importante recordar que, según fuentes oficiales de ANSES, el cobro del bono se realiza de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de trámites adicionales.

Sueldos de Empleadas Domésticas: nueva escala salarial y categorías en mayo 2026

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó las remuneraciones mínimas para mayo 2026.

Para la categoría de «Tareas Generales» , el valor de la hora con retiro se fijó en $3.348,33 , mientras que el sueldo mensual asciende a $410.773,52 .

, el valor de la se fijó en , mientras que el asciende a . Aquellos trabajadores que cumplen funciones de Cuidado de Personas (Cuarta Categoría) percibirán un mínimo de $3.599,87 por hora.

Los empleadores deberán tener en cuenta, además, el pago del adicional por zona desfavorable si corresponde, y la correcta registración en la plataforma de AFIP para garantizar la cobertura de riesgos del trabajo y aportes previsionales.

Trámite de Pensión por Fallecimiento y Subsidio de Contención Familiar: mayo 2026

Ante la pérdida de un familiar jubilado o pensionado, es vital conocer los pasos para acceder a la Pensión Derivada y al Subsidio de Contención Familiar.

Según la normativa vigente de ANSES, el subsidio por fallecimiento consiste en un pago único de $15.000 destinado a cubrir gastos de sepelio, priorizando a quienes acrediten la factura del servicio a su nombre.

El trámite de pensión puede iniciarse de manera virtual o presencial con turno previo, requiriendo el DNI del solicitante, la partida de defunción y la acreditación de vínculo (matrimonio o convivencia previsional de al menos cinco años, o dos años si existen hijos en común).

La celeridad en la presentación de estos documentos es clave para asegurar la continuidad del beneficio previsional en el núcleo familiar.