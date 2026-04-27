Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para el martes 28 de abril en Neuquén

Servicio a la comunidad de CALF.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este martes 28 de abril.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 28 de abril

CALF indicó que el corte programado para este martes será de la siguiente forma:

Zona 1: desde Zeballos hasta Godoy, entre Antártida Argentina y Belgrano