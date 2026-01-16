Horóscopo de hoy viernes 16 de enero, predicciones signo por signo
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 16 de enero. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Tu espíritu aventurero hará que te embarques en proyectos que a muchos le parecerán muy osados. Demuéstrales lo que se pierden.
Amor: Confiado en exceso, no creerás los chismes sobre el pasado de tu pareja. No los desestimes porque son verdaderos.
Riqueza: No se te escapará detalle de una operación comercial que promete rendirte importantes ganancias a corto plazo.
Bienestar: Este es un buen momento para mejorar el aspecto exterior. Pero recuerda que siempre lo interior es lo más importante.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Si sigues esa corazonada que tienes, obtendrás lo que anhelabas. No temas, escucha a tu corazón y hazle caso a lo que te dice.
Amor: Tus valores son muy diferentes a los de tu pareja. Acéptala tal como es, sin cuestionarla, si no quieres perderla.
Riqueza: Puedes hacer que los demás te escuchen, pero lo que no puedes lograr que te sigan en tus locas ideas. Déjalos, no te creen.
Bienestar: Rodéate solamente de aquellas personas que saben guardar tus secretos. Es mejor tener pocos amigos, pero buenos y honestos.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Ciertas revelaciones sobre como deberás manejarte en el futuro cercano comenzarán a aparecer ante tus ojos hoy.
Amor: No permitas que tu miedo a la soledad te encierre en una relación que sabes que no es para ti. Busca tu lugar en otro lado.
Riqueza: Tu tendencia a posponer tus obligaciones te complicará seriamente en un futuro cercano. Adminístrate mejor.
Bienestar: No puedes salirte con la tuya para siempre. Eventualmente te llegará el momento de tener que pagar por tus acciones, no hay forma de evitarlo.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Cruzarás tu camino con ciertas personas poco agradables que te forzaran a caer en discusiones y pleitos innecesarios.
Amor: Tus palabras de enojo no pensadas han causado un gran daño a los sentimientos de tu pareja. Deja tu orgullo y pide disculpas.
Riqueza: Verás que ser indispensable tiene su precio. Deberás posponer tus planes de relax para el domingo y atender ciertas urgencias.
Bienestar: Procura darle a la familia un rol más activo en tu vida. Aprovecha los beneficios de tener tantas personas que te aman cerca.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Caerás en cuenta de que has estado orientando tus esfuerzos en la dirección equivocada. Busca reformularlos.
Amor: Deberás demostrarle a tu pareja que tu juicio y sentimientos no se pueden comprar con ningún tipo de regalos.
Riqueza: No dejes que tu familia juzgue tus decisiones. Ya eres una persona adulta y responsable como para que guíen tus acciones.
Bienestar: La clave de la relación está en el respeto y la confianza. Si logras hacerlas parte de la pareja podrás contener y ser contenido por ella.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Deberás mostrar un temple de hierro en la jornada de hoy. Todo parecerá confabular en tu contra continuamente.
Amor: Tu pareja y tú están llevando la relación a un plano más formal, toman con más seriedad cada proyecto y tienen planes a futuro.
Riqueza: Estás muy conforme con tu pasar económico, pero una oportunidad laboral surgirá y te pondrá en un apriete. Sigue tu instinto.
Bienestar: Deja los sentimientos de ira, venganza y despecho por detrás o terminarás con más problemas de los que tienes actualmente. Paciencia.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Mantén firme tus criterios aunque los demás opinen distinto. Hoy sucederá algo que hará que terminen dándote la razón.
Amor: Cuentas con el amor de tu pareja, pero últimamente perdiste el contacto con tus amigos. Llámalos y organiza una salida.
Riqueza: Para llegar holgadamente a fin de mes, deberás gastar menos. Empieza por recortar algunos gastos no tan necesarios.
Bienestar: Con la misma vara que juzgues, serás juzgado. Piensa en esto antes de emitir juicios sobre los actos o dichos de otros.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Necesitas hablar con alguien sobre tus problemas. Busca gente de confianza si no quieres que tus confesiones trasciendan.
Amor: Si observas bien, descubrirás que hay alguien de tu trabajo que te ama en silencio. Si avanzas, comenzarán una linda relación.
Riqueza: Tiendes a gastar en cosas superfluas más de lo que puedes. Cuida tu bolsillo o terminarás en bancarrota.
Bienestar: Descansarás junto a tus seres queridos en un lugar tranquilo y relajado. Tu mente te agradecerá este pequeño retiro espiritual.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Las continuas exigencias laborales están comenzando a afectarte negativamente a nivel emocional y físico. Cuidado.
Amor: No permitas que los recientes fracasos a la hora de llevar a cabo la conquista acaben con tu confianza y seguridad.
Riqueza: Deberás apretar el paso si pretendes mantenerte a la altura de las circunstancias en tu entorno laboral. Dedícate más tiempo.
Bienestar: No puedes vagar por la vida pensando que cada cosa que haces esta perfecta. Deberás ver que no eres portador de la verdad absoluta.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: No dejes que un momento de tensión pasajero arruine una relación de amistad de largo tiempo. Relájate y medita.
Amor: La conexión a nivel espiritual y físico será prácticamente inmediata con esta persona antes desconocida. No dudes.
Riqueza: Encontrarás en un recién llegado par laboral una gran cantidad de similitudes en parámetros de pensamiento y opinión.
Bienestar: Que los fracasos que debas experimentar no se conviertan en grilletes que debas arrastrar de por vida. Aprende del pasado y déjalo detrás.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Por más vueltas que le des al conflicto, sólo podrás solucionarlo pidiendo perdón. Sé responsable y actúa coherentemente.
Amor: Tu sex appeal está a pleno. Serán varios los corazones que conquistarás en estos días, pero no todos te convencerán.
Riqueza: Deja de alabar las virtudes ajenas. La obsecuencia no te hará ascender, sólo el trabajo duro te traerá el éxito.
Bienestar: Ser indiferente a los problemas no es la mejor salida. Toma cartas en el asunto y enfrenta tus responsabilidades.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Sé coherente a la hora de actuar. Si dices una cosa y haces otra, lo único que lograrás es que te pierdan el respeto.
Amor: Trata de comprometerte más con tu relación de pareja. Es hora de que comiences a actuar como el adulto que eres.
Riqueza: Estás dotado de capacidad económica para ver los aspectos positivos y negativos de las propuestas, pero te falta voluntad.
Bienestar: Los problemas te aquejan y eso se refleja en tu ánimo. Trata de no preocuparte demasiado por todo o terminarás estresado.
