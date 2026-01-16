Horóscopo de hoy viernes 16 de enero, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu espíritu aventurero hará que te embarques en proyectos que a muchos le parecerán muy osados. Demuéstrales lo que se pierden. Amor: Confiado en exceso, no creerás los chismes sobre el pasado de tu pareja. No los desestimes porque son verdaderos. Riqueza: No se te escapará detalle de una operación comercial que promete rendirte importantes ganancias a corto plazo. Bienestar: Este es un buen momento para mejorar el aspecto exterior. Pero recuerda que siempre lo interior es lo más importante.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Si sigues esa corazonada que tienes, obtendrás lo que anhelabas. No temas, escucha a tu corazón y hazle caso a lo que te dice. Amor: Tus valores son muy diferentes a los de tu pareja. Acéptala tal como es, sin cuestionarla, si no quieres perderla. Riqueza: Puedes hacer que los demás te escuchen, pero lo que no puedes lograr que te sigan en tus locas ideas. Déjalos, no te creen. Bienestar: Rodéate solamente de aquellas personas que saben guardar tus secretos. Es mejor tener pocos amigos, pero buenos y honestos.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Ciertas revelaciones sobre como deberás manejarte en el futuro cercano comenzarán a aparecer ante tus ojos hoy. Amor: No permitas que tu miedo a la soledad te encierre en una relación que sabes que no es para ti. Busca tu lugar en otro lado. Riqueza: Tu tendencia a posponer tus obligaciones te complicará seriamente en un futuro cercano. Adminístrate mejor. Bienestar: No puedes salirte con la tuya para siempre. Eventualmente te llegará el momento de tener que pagar por tus acciones, no hay forma de evitarlo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Cruzarás tu camino con ciertas personas poco agradables que te forzaran a caer en discusiones y pleitos innecesarios. Amor: Tus palabras de enojo no pensadas han causado un gran daño a los sentimientos de tu pareja. Deja tu orgullo y pide disculpas. Riqueza: Verás que ser indispensable tiene su precio. Deberás posponer tus planes de relax para el domingo y atender ciertas urgencias. Bienestar: Procura darle a la familia un rol más activo en tu vida. Aprovecha los beneficios de tener tantas personas que te aman cerca.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Caerás en cuenta de que has estado orientando tus esfuerzos en la dirección equivocada. Busca reformularlos. Amor: Deberás demostrarle a tu pareja que tu juicio y sentimientos no se pueden comprar con ningún tipo de regalos. Riqueza: No dejes que tu familia juzgue tus decisiones. Ya eres una persona adulta y responsable como para que guíen tus acciones. Bienestar: La clave de la relación está en el respeto y la confianza. Si logras hacerlas parte de la pareja podrás contener y ser contenido por ella.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás mostrar un temple de hierro en la jornada de hoy. Todo parecerá confabular en tu contra continuamente. Amor: Tu pareja y tú están llevando la relación a un plano más formal, toman con más seriedad cada proyecto y tienen planes a futuro. Riqueza: Estás muy conforme con tu pasar económico, pero una oportunidad laboral surgirá y te pondrá en un apriete. Sigue tu instinto. Bienestar: Deja los sentimientos de ira, venganza y despecho por detrás o terminarás con más problemas de los que tienes actualmente. Paciencia.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Mantén firme tus criterios aunque los demás opinen distinto. Hoy sucederá algo que hará que terminen dándote la razón. Amor: Cuentas con el amor de tu pareja, pero últimamente perdiste el contacto con tus amigos. Llámalos y organiza una salida. Riqueza: Para llegar holgadamente a fin de mes, deberás gastar menos. Empieza por recortar algunos gastos no tan necesarios. Bienestar: Con la misma vara que juzgues, serás juzgado. Piensa en esto antes de emitir juicios sobre los actos o dichos de otros.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Necesitas hablar con alguien sobre tus problemas. Busca gente de confianza si no quieres que tus confesiones trasciendan. Amor: Si observas bien, descubrirás que hay alguien de tu trabajo que te ama en silencio. Si avanzas, comenzarán una linda relación. Riqueza: Tiendes a gastar en cosas superfluas más de lo que puedes. Cuida tu bolsillo o terminarás en bancarrota. Bienestar: Descansarás junto a tus seres queridos en un lugar tranquilo y relajado. Tu mente te agradecerá este pequeño retiro espiritual.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Las continuas exigencias laborales están comenzando a afectarte negativamente a nivel emocional y físico. Cuidado. Amor: No permitas que los recientes fracasos a la hora de llevar a cabo la conquista acaben con tu confianza y seguridad. Riqueza: Deberás apretar el paso si pretendes mantenerte a la altura de las circunstancias en tu entorno laboral. Dedícate más tiempo. Bienestar: No puedes vagar por la vida pensando que cada cosa que haces esta perfecta. Deberás ver que no eres portador de la verdad absoluta.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No dejes que un momento de tensión pasajero arruine una relación de amistad de largo tiempo. Relájate y medita. Amor: La conexión a nivel espiritual y físico será prácticamente inmediata con esta persona antes desconocida. No dudes. Riqueza: Encontrarás en un recién llegado par laboral una gran cantidad de similitudes en parámetros de pensamiento y opinión. Bienestar: Que los fracasos que debas experimentar no se conviertan en grilletes que debas arrastrar de por vida. Aprende del pasado y déjalo detrás.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Por más vueltas que le des al conflicto, sólo podrás solucionarlo pidiendo perdón. Sé responsable y actúa coherentemente. Amor: Tu sex appeal está a pleno. Serán varios los corazones que conquistarás en estos días, pero no todos te convencerán. Riqueza: Deja de alabar las virtudes ajenas. La obsecuencia no te hará ascender, sólo el trabajo duro te traerá el éxito. Bienestar: Ser indiferente a los problemas no es la mejor salida. Toma cartas en el asunto y enfrenta tus responsabilidades.