Horóscopo de HOY viernes 25 de septiembre: las predicciones para el amor, el éxito y la fortuna
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 25 de septiembre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir de este problema laboral.
Amor: Cierto malestar por problemas de familia que aún no se han resuelto. Pero si consigues solucionarlos, mantente a una distancia prudencial.
Riqueza: El campo de acción se amplía con chances de crecimiento. Las impresiones que percibes te convocan a encontrar precisiones.
Bienestar: El dinero llegará si sabes detenerte a tiempo en las situaciones confusas. Un salto oportuno evitará decisiones molestas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que someter. Grábate a fuego estas palabras.
Amor: La sexualidad gratificante hará que los malos momentos de la pareja sean menos importantes. Crea nuevas situaciones.
Riqueza: Entre tus superiores y tú hay una buena relación porque evitas asustarlos con alardes de ambición, sigue así.
Bienestar: Sentirás que te sobra energía para realizar esa operación que tienes demorada hace tiempo. Estás bien físicamente para hacerla.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: La madurez personal es tu mejor tarjeta de presentación. Paso a paso caminas hacia los puntos que te has marcado.
Amor: Sabes que el estado físico y la belleza son importantes para la seducción, pero tu romanticismo hace vibrar cualquier corazón.
Riqueza: Tendrás una magnífica actuación en el terreno de la enseñanza o investigación, porque tomas tu trabajo con gran seriedad.
Bienestar: Valerte de ti mismo es positivo si no descartas que también puedes contar con los demás. Tu energía está óptima para seguir avanzando.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Perderás completamente los estribos por incompetencias en la gente con la que te toca interactuar. Muestra tu enfado.
Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.
Riqueza: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.
Bienestar: Recibe a los cambios con los brazos abiertos. Si bien esconden incertidumbre, necesariamente presentarán una experiencia de la cual aprender.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte.
Amor: Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.
Riqueza: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.
Bienestar: La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Las cuestiones afectivas y familiares ocupan tu mente y tus sentimientos, trata de llegar a acuerdos para mantener la armonía.
Amor: Basta de rutina, es hora de dar un paso liberador. Punto final a los amores no correspondidos y los vínculos absorbentes.
Riqueza: Haz valer toda tu capacidad, sobre todo si se trata de desafíos complejos. Los que te rodean confían en tus ambiciones.
Bienestar: Deberás tener paciencia con todo el mundo, no es tu característica principal pero deberás esforzarte si quieres conservar ciertos amigos.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tus relaciones sentimentales y sociales son un reto, tienes poca tolerancia y chocarás con los demás, mostrando cierta inseguridad.
Amor: En el amor, continúas creciendo. Si alguna relación te limita, probablemente estés muy tenso con ello y necesites liberarte.
Riqueza: Todo trabajo mental está excelentemente favorecido para ti en el día de hoy. Cuentas, papeles, documentos… ponte al día.
Bienestar: Te sorprenderá escuchar tantas observaciones referentes a tu persona. No seas modesto, mereces al fin tales reconocimientos.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Tu capacidad mental está a un alto nivel. Ni siquiera algo tan espontáneo como conquistar dejará de ser filtrado por tu razón.
Amor: La búsqueda de la felicidad es una constante en tu vida. Un gran amor es lo ideal y lo debes defender sin medir las consecuencias.
Riqueza: Tus proyectos empiezan a tomar impulso. No pierdas el rumbo y continúa por ese camino, te traerá grandes beneficios.
Bienestar: No hay medicamento para los dolores del alma. Sólo tú puedes darte el placer que necesita tu corazón. En principio intenta ver las cosas más claramente.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: El balance es positivo. La vida te sigue regalando luz y en ti está la fuerza para organizarte y para aprender las pequeñas lecciones.
Amor: Pasión, romanticismo y sexo sin límites, de eso te alimentas. Cada día tu imaginación crea materia para disfrutar.
Riqueza: Aunque te costará salir de esta etapa en la que tu economía no va como deseas, lo conseguirás, pero deberás desarrollar tu ingenio.
Bienestar: Tu piel te mostrará lo que hay en tu interior. Tendrás tendencia a manchas o acné, intenta con medicamentos naturales.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: En el terreno de la comunicación tienes una gran dosis de originalidad porque eres trasgresor e inquieto. Aprovéchalo a tu favor.
Amor: Demostrar afectos es difícil, y más aún reconocer errores. Es momento de exteriorizar tu carácter para ser entendido y aceptado.
Riqueza: El sol va a ayudarte a ver tus horizontes, ampliar tus aspiraciones y a hacer crecer tu interés por lo nuevo.
Bienestar: Los trastornos estomacales serán pasajeros si encuentras la forma de alimentarte adecuadamente, buscando la fórmula más saludable. Toma más líquido.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Eres un gran generador de ideas. Todas las cosas comenzarán a estar mejor porque tienes la mente y el cuerpo en donde tienen que estar.
Amor: No pienses tanto en el futuro, dedícate a vivir plenamente el presente con esa persona que tanto te quiere y te brinda.
Riqueza: Es un mes de competitividad en el plano profesional, pero se te conceden ciertas ventajas con respecto al resto de los rivales.
Bienestar: Hoy es el día propicio para pensar en tu cuerpo. Gimnasia, una buena cena, la mente libre y reír mucho, te gratificarán el alma y el cuerpo.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Tu popularidad está en alza, aprovecha esta característica para abrirte un poco más a gente diferente. Hay mucho que aprender.
Amor: Los rencores no llevan a nada positivo, deterioran la pareja y dejan un sabor amargo que difícilmente se pueda quitar.
Riqueza: Tendrás suficientes motivos para vivir holgadamente de originales inventos, creaciones y asociaciones con seres talentosos.
Bienestar: Tendencia al recogimiento, aprovecha para leer y disfrutar de una velada tranquila y en soledad, como a ti te gusta.
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