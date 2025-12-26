Horóscopo de hoy viernes 26 de diciembre 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Amarra hoy los cabos sueltos. Dedica tiempo para lidiar con pequeñas, pero importantes cuestiones del hogar. Amor: Si te han dejado esperando en una esquina, no te preocupes porque esa persona no era para ti, no has perdido nada. Ya encontrarás otra. Riqueza: Tus finanzas pasan por un buen momento. Además, aparecerán contactos y oportunidades que te darán mayor estabilidad. Bienestar: Conocer es poder, cuando está bien utilizado. Y saber lo que ocurre a tu alrededor es un mecanismo de supervivencia, si quieres obtener resultados.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te irás desgastando según pasan las horas, sufriendo un bajón importante. Aprovecha para tomarte un mes de vacaciones. Amor: No tengas miedo de demostrarle tu amor a la persona que está a tu lado, porque será lo que más necesita en este momento. Anímate. Riqueza: Será la época más fructífera de todo el año y también la que te reporte más beneficios, pero no generes necesidades irreales. Bienestar: Ten paciencia y no hables sin pensar antes lo que vas a decir, verás que cuando todo empiece a funcionar, tu vida amorosa será igual o mejor.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Acción. Lo que estaba detenido se pone en marcha. Recuperas lo que parecía perdido. Tomarás decisiones difíciles con seguridad. Amor: Tu pareja resaltará más los pequeños detalles que le molestan de ti, así que anda con cuidado en este día. Presta atención. Riqueza: El comportamiento de meter la cabeza en la arena en los asuntos financieros lo único que hará es empeorar las cosas. Bienestar: Deberás evaluar con detenimiento a aquellos con quienes entras en contacto. Si es así, todo marchará de maravilla.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Es un gran día para alegrarte con las visitas más inesperadas. Podrías encontrarte con algo que nunca te hubieras imaginado. Amor: Verás exaltado el goce de la vida íntima. Esto favorecerá tu noviazgo o tu relación y se podrán formalizar uniones perdurables. Riqueza: Vas a favorecer todo lo que tenga que ver con el intercambio de ideas. Aprenderás mucho de ti mismo y de los demás. Bienestar: Intenta alejarte de todo lo mental por un día y establece una nueva forma de pensar, basada en las primeras sensaciones e intenciones.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Recuerda que el mundo es lo que tú haces de él. Intenta cambiar ciertas pautas de comportamiento que no ayudan a la sociedad. Amor: No des cabida a ningún tipo de confusiones respecto a tu fidelidad o devoción hacia la relación en el día de hoy. Riqueza: Las vicisitudes y los retrasos son parte natural de todo proyecto, no permitas que te hagan perder la concentración. Bienestar: No te permitas flaquear ante situaciones de presión o estrés. La solución a todos tus problemas está en una mente calma y serena.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deja de esperar hasta último momento para concluir tus obligaciones si quieres progresar tanto laboral como emocionalmente. Amor: Hoy notarás como el vínculo con tu pareja se hizo más fuerte con el tiempo. Las situaciones difíciles los han unido aún más. Riqueza: No permitas que tu agenda social interfiera con las obligaciones que tienes pendientes. Respeta tus horarios a rajatabla. Bienestar: Entrarás en una etapa de tu vida en la que te será difícil dedicarle un momento a tu familia. Administra mejor tu tiempo y lograrás hacerlo.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Deberás tomar una decisión importante, pero algunos miembros de la familia estarán en desacuerdo con tu elección. Amor: Te preguntarás obsesivamente qué necesitas del amor y pensarás seriamente en optar por la soledad. Será una etapa pasajera. Riqueza: Tu necesidad de consumir será ilimitada, no compres lo que no necesitas realmente porque luego lo lamentarás. Bienestar: Las cosas se complican y de a ratos estás tentado de dejarlo todo. Pero recuerda, si las cosas se vuelven más complejas, es porque aspiras en grande.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Es probable que tengas la ocasión de cerrar un nuevo contrato o que recibas nuevas e interesantes propuestas. Sorpresas. Amor: No te dejes obstaculizar por las exigencias de tu pareja y adopta una actitud clara para evitar los reproches. Riqueza: Aumentan los conocimientos para estudios universitarios y superiores, para contactos con el extranjero y viajes laborales. Bienestar: Esto puede ser una noticia buena o mala, pero de una forma o de otra has pasado demasiado tiempo en un lugar y es hora de cambiar. Sé más aventurero.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Quizás haya alguna celebración. Podrás hacer nuevos planes y, como menos, tendrás charlas fascinantes con amigos. Amor: La imaginación es importante para rescatar el entusiasmo en el amor, sé creativo y original en la intimidad, te sorprenderás. Riqueza: Tus proyectos innovadores despiertan interés en tus superiores. Pero recuerda que solo el trabajo a conciencia dejará resultados. Bienestar: Mantén un buen estado físico, pero incrementa un poco más el espiritual. La combinación te llevará a un gran equilibrio y a grandes emociones.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy estarás todo el día ansioso por sentirte libre, con ganas de aprender, de viajar, de enamorarte y de vivir. Aprovecha. Amor: Relaciones amorosas complejas, quizá clandestinas u ocultas. Los intereses materiales pueden afectar a la pareja. Riqueza: No hay excusa que valga para no lograr tus metas a corto plazo. Con el apoyo de los planetas nada puede salir mal. Bienestar: La gestación de grandes obras suele llevar tiempo. Tómalo con calma y trata de despegar todos los conocimientos que has adquirido.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Por mucha imaginación que tengas, será muy complicado hallar salidas viables al caos. Deberás ser paciente y servicial. Amor: Una alteración podrá hacerte decir cosas que en realidad no piensas. Te costará mucho trabajo borrar lo dicho. Riqueza: La planificación financiera es un gran problema. Deberás hacer algunos cambios que te darán la posibilidad de obtener rápidas ganancias. Bienestar: Cuídate de aquellas personas que con frecuencia suelen sacarte de tus casillas. Es poco saludable perder el control por cosas que no valen la pena.