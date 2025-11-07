Horóscopo de hoy viernes 7 de noviembre, predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Te verás superado por sentimientos de culpa debido a tus acciones recientes. Los arrepentimientos serán inútiles. Amor: Dispones de tiempo para comprometerte. Las contradicciones te obligarán a tomar distancia y, si presionas, nada conseguirás. Riqueza: Entrarás en una etapa de tranquila espera. Tu patrimonio no se multiplicará en forma rápida, pero no perderás lo que posees. Bienestar: Te conviene que tu alimentación sea liviana y natural. Te benefician los baños de sales y la actividad física en el agua.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No abandones tus convicciones aunque el entorno te diga lo contrario. No has llegado hasta aquí por nada. Anímate a más. Amor: Aquellos que no tengan a quién rendirle cuentas estarán menos presionados, pero también algo deprimidos. Riqueza: Podrás dar un salto espectacular, pero tendrás que actuar en equipo. Los próximos días serán de ganancias y aprendizaje. Bienestar: Si alguien de tu familia tiene un problema, no dudes en ayudarlo. No olvides que te han ayudado a ti en otras oportunidades.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Presta atención a las cosas, porque puede ser que te hayas olvidado de algo importante que no querrás perdértelo. Amor: Tu principal característica en las relaciones es la cautela, déjala de lado y dedícate solamente a amar. Riqueza: Lo que consigues es por tu esfuerzo del día a día, la fortuna es más que un golpe de suerte. Continúa así. Bienestar: Estás pasando por grandes tensiones, es recomendable que te tomes un instante y trates de relajarte saliendo a correr o caminar.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Se aproximan momentos de constantes cambios en tu vida, selecciona los más importantes y presta atención. Amor: Es momento de replantear algunas cosas en la relación, pero fíjate en cómo te expresas. Actúa con cautela y sinceridad. Riqueza: Eres muy eficiente y responsable en tus actividades y puedes resolver cualquier inconveniente. Trata de no distraerte. Bienestar: Es un período para poner en práctica aquello que has aprendido hace tanto tiempo, se aproximan buenos momentos afectivos.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Con ánimo de aventuras y sin indicios claros a tu favor. Tiempo de disfrutar sin reservas lo que quieres y lo que tienes. Amor: Excelente momento para la búsqueda del amor, puede darse en cualquier lugar. Es cuestión de mirar con atención. Riqueza: Podrás permitirte algún lujo. Puede ser un buen momento para gastar algún dinerillo en pedir te lleven a tu casa una cena de un buen restaurante. Bienestar: Mucha actividad mental, nerviosismo y ansiedad. Intercala tu actividad con algo de actividad física aún dentro de tu hogar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Hay una situación familiar que se está volviendo compleja dejándote confuso. Resuélvelo, pero no seas tú quien se anime a dar el primer paso. Amor: Respecto al amor, la sensación de riesgo y los fuertes estímulos que recibes por parte del exterior te mantendrán alerta. Riqueza: Los negocios no marchan como esperabas, pero calma, no hay mal que dure cien años. Si quieres resultados, trabaja. Bienestar: Tu temperamento te puede llevar a descuidar tu salud. No dejes de hacer ejercicio físico y atender a tu alimentación, que debe ser equilibrada.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Problemas por la reciente falta de un amor sincero o una pérdida afectiva. Hoy tendrás poca claridad de pensamiento. Amor: Tiempo propicio para acometer el replanteo de algunos aspectos de tu relación de pareja, si es esto lo que deseas hacer. Riqueza: Estarás animado por lo bien que marchan tus negocios y por contar con personas dispuestas a auxiliarte en momentos difíciles. Bienestar: Sentirás que has superado todas tus expectativas. Ese sentimiento de regocijo te ayudará a recargar tus energías.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Vientos de cambio para el más inquieto y curioso del Zodíaco. Te posicionarás muy bien en los negocios y en el amor. Amor: Ante la búsqueda de placer, encontrarás la respuesta justa en una persona muy especial. Un día maravilloso te aguarda. Riqueza: Deberás prestar mucha atención a todo lo que tenga que ver con asuntos legales o jurídicos, podrían causarte inconvenientes. Bienestar: Intenta planificar un viaje con amigos para luego de la pandemia. Te hará muy bien empezar a pensar en el futuro.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Hoy podrías sentir cierta soledad y aislamiento, sin ganas de relacionarte con nadie. Te haría bien hacer algo de deporte. Amor: Abre tu corazón a tu pareja. No creas que mostrar tus sentimientos es cosa de débiles, sé tú mismo. Riqueza: Hoy los gastos y las preocupaciones no te permitirán concentrarte en tu trabajo. Haz un esfuerzo porque lo necesitas. Bienestar: El tiempo que le dediques a tu gente es una buena inversión, por mil urgencias que tengas no olvides establecer saludablemente tus prioridades.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Tus ideas son mucho más objetivas que en los últimos tiempos, y por lo tanto más fáciles de realizar. Ten fe en ti mismo. Amor: No creas que tu pareja desconoce tus movimientos. Te tiene bajo control, así que debes tener cuidado con lo que haces. Riqueza: Es hora de dedicarte a una tarea que te proporcione placer pero también dinero. Pone en marcha sueños largamente postergados. Bienestar: Recupera el buen humor y disfruta de compartir más tiempo, aún en forma virtual, con tus amigos de siempre. Esmérate en aumentar tu vitalidad y carisma.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Si te cierras en tu punto de vista no llegarás a ningún lado. Recuerda que la base del entendimiento está en la comunicación. Amor: No despliegues tu poder de seducción delante de tu pareja, pues el conflicto no tardará en aparecer. Riqueza: Estás en buena forma y tu actuación profesional te atraerá atención. Sin embargo, sé honesto y examina tus verdaderos motivos. Bienestar: Eres emprendedor, dinámico y de iniciativa. Compensa tu impaciencia y tu falta de persistencia y de tesón con un alto nivel de energía.