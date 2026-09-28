Video | El móvil de TN quedó varado por la crecida del río Manso mientras cubría las inundaciones en Río Negro

Un fin de semana complicado se vivió en la cordillera de Neuquén y Río Negro por las intensas lluvias. La alerta meteorológica afectó principalmente la jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi, tanto a pobladores como a turistas. Entre los perjudicados, también estuvo un grupo de periodistas de TN, cuyo vehículo quedó atrapado en la crecida del río Manso.

Según difundió el canal, el corresponsal Rodrigo Saliva y el camarógrafo Ariel Cabreras se encontraban en la zona de Tronador, a unos 100 metros del cauce, mientras realizaban una cobertura de la avanzada del agua en el sur rionegrino.

El incidente ocurrió mientras se dirigían a un camping el cual les habían alertado que se había inundado. Al intentar cubrir el avance del agua, por una mala elección en el cruce, optaron por un camino más profundo, lo que provocó que la camioneta fuera arrastrada por la corriente.

“La camioneta flotó 20 metros por la correntada y terminamos apoyados contra un árbol”, relató Saliva. Por este motivo, ambos se tuvieron que subir al techo para resguardarse mientras aguardaban ser rescatados.

A través de su cuenta de Instagram, aclaró que ambos están bien de salud, aunque estimó que aguardan grandes pérdidas materiales producto del incidente. “Nuestro trabajo conlleva este tipo de riesgos. Vinimos a cubrir las crecidas en la zona de Río Manso y, por un error, le erramos al cruce”, acotó.

Cómo sigue el Parque Nahuel Huapi tras las intensas lluvias

Este domingo 27 de septiembre, se montó un amplio operativo en el Parque Nacional Nahuel Huapi para asistir a pobladores afectados por la crecida del río Manso.

Según informaron las autoridades, cerca de 11 brigadistas con camión URO y un bote semirrígido trabajaron durante toda la jornada en la entrega de módulos de alimentos, frazadas y fardos a las poblaciónes Rojel, Turra y Vilpan; y en la evacuación de los tribunales.

Asimismo, informaron que continúa en incremento el nivel del lago Mascardi, que está afectado la traza del camino en el sector de Playa Negra (Ruta Provincial N.º 81), dificultando el paso y la circulación. «Por este motivo y por razones de seguridad, se cierra de forma preventiva a visitantes y excursiones el Circuito a Cascada los Alerces, quedando transitable únicamente para pobladores», reportaron.

“En nuestro caso, vivimos en el medio de los ríos Manso y Foyel. El agua busca las pendientes y vamos quedando cubiertos de agua, como en una islita. Encima estamos en una zona llana. No tenemos lomitas altas cerca como para llevar a los animales. El objetivo es que los animales estén bien y puedan comer. Al quedar tapados de agua hay que llevarles pastos”, describe Ana John, pobladora de El Foyel que vive en el kilómetro 22 de la Ruta 83, sobre la margen del río Foyel.

En los últimos días, no volvió a llover con intensidad y el agua comenzó a bajar. “De todos modos, seguimos aislados sin poder salir: debe haber unos 70 centímetros de agua. Veo que se meten camionetas y yo no me arriesgaría a pasar por ahí porque hay muchos sectores donde no sabés si el agua rompe el camino”, dice.

Los pobladores, admite, sabían de antemano que la situación podía complicarse por el anuncio de fuertes lluvias. “Cuando llueve más de 60 milímetros y el río está algo crecido, nos preparamos para dejar a los animales en los cuadros más altos. Las ovejas, en cambio, tenemos que dejarlas al lado de las casas porque se meten al río y se ahogan”, detalla.

Carlos Almazán, comisionado de El Manso, reconoció que la preocupación hoy es la sanidad de los animales para evitar que se debiliten y se enfermen. “Tuvimos lluvia incesante desde el lunes pasado y encima teníamos mucha cantidad de nieve arriba. Estábamos contentos porque íbamos a tener agua para el verano, pero aumentaron los caudales”, indicó el responsable de la Comisión de Fomento, al tiempo que recalcó que ese sector está rodeado por cuatro ríos, como El Foyel, El Manso, Villegas y Escondido.

“El Manso es el que más agua tiene y va hasta Chile. Por eso, todo se junta en El Manso Inferior. Desde ayer Foyel empezó a retroceder, pero El Manso se mantiene arriba”, advirtió y valoró que hasta ahora, si bien hay unas 20 familias aisladas, no han registrado evacuados pese a que habían acondicionado las escuelas y el centro comunitario.

“El Ministerio de Desarrollo Social llegó con módulos alimentarios y el Ministerio de Producción, con forrajes. Nuestra preocupación más grande son los animales por el estado de los pasatizales que estaban comenzado a brotar”, dijo. Por eso, solicitó la colaboración de técnicos y veterinarios y más partidas de forraje para reforzar lo que ya se ha entregado.