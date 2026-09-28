Carin Najul y su gol ante La Amistad que vale oro para Deportivo Roca: «Tenemos una vida más»

Deportivo Roca logró un empate clave ante La Amistad en Cipolletti y depende de sí mismo para clasificar a los playoffs del Regional Amateur.

Los dos equipos están igualados en 6 puntos pero el desempate olímpico favorece al Naranja ya que sacó un 1 a 1 a domicilio y tiene un gol más de visitante (en el Maiolino fue 0 a 0).

Si Roca le gana a Unión (ya eliminado) en la última en Allen clasificará automáticamente a la siguiente instancia, sin importar como salga La Amistad contra San Patricio (ya aseguró el 1° puesto) en el Chañar.

El autor de ese tanto fundamental fue Carin Najul, uno de los puntos altos del Depo en el torneo. «Sabíamos que iba a ser un partido duro, la intención era salirlos a atacar de entrada pero nos podía tocar sufrir. Nos metieron el gol temprano y agarraron confianza pero lo aguantamos y tuvimos nuestras situaciones. En el segundo tiempo fuimos muy superiores, lo pudimos ganar y también perder, el fútbol es así», analizó el jugador en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«En nuestra mente siempre pensamos en que había que ganar. Con el empate quedamos con una buena ventaja pero hay que ganar el último partido», agregó.

Sobre el Regional Amateur en general, Najul consideró: «El torneo es parejo, se nota en todas las zonas. Alianza está puntero con 9 pero se puede quedar afuera en la última. Después en los playoffs arranca un torneo nuevo».

Acerca del rendimiento del Naranja en el torneo, el jugador repasó: «La mayoría de los goles que nos habían convertido fueron por errores nuestros, no sentíamos que algún equipo nos pasó por encima. Siempre supimos que teníamos armas para salir adelante, teníamos que ajustar en ese sentido. Todavía nos falta terminar mejor algunas jugadas«.

«La idea y el objetivo de todos es hacer un mejor torneo que el anterior. Todos tenemos la cabeza puesta en llegar hasta la última instancia. Nos tocó un grupo duro pero tenemos una vida más«, concluyó Carin.