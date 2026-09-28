Cuatro funcionarios municipales de Viedma serán investigados por una contratación : ¿qué resolvió el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas abrió una investigación por el accionar de cuatro funcionarios municipales. Foto Archivo.

El Tribunal de Cuentas de Viedma abrió un sumario para investigar la actuación de cuatro funcionarios municipales en la contratación de los módulos sanitarios de la Feria Municipal.

Mientras que la denuncia contra el intendente Marcos Castro fue desestimada por dos votos a favor y uno en contra tras múltiples postergaciones en su tratamiento.

La resolución del Tribunal de Cuentas

El sumario alcanzará al entonces secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón; al subsecretario de Obras Públicas, Ignacio Mildenberger; al director de Arquitectura, Marcos Naranjo; y al subsecretario de Protección Ciudadana, Norberto Domínguez.

Entre los puntos que deberán analizarse están el cambio de ubicación de la obra que originalmente estaba prevista para El Cóndor, los adicionales incorporados después de la adjudicación, la demolición de baños ya existentes y la documentación vinculada al anticipo financiero.

También se investigará la diferencia entre las propuestas que formaron parte de la licitación, cuya diferencia fue de $31.842,94 en un presupuesto original de $38,4 millones que terminó facturándose por $46.986.216.

La facturación fue un 22% superior al presupuesto oficial original

Desestimación de Marcos Castro y el cuestionamiento de la vocal

La decisión de desestimar a Castro de la causa se dio en un debate con la positiva del presidente del Tribunal de Cuentas, Emilio de Rege (JSRN), y el segundo vocal, Cristian Herrera (PRO), quienes votaron por absolver al jefe comunal.

En contraposición a la vocal de Vamos con Todos, Giselle Rosas, quien señaló que existen elementos suficientes para promover un sumario también al intendente de la capital de Río Negro por posible vulneración de las normas de ética pública.

El intendente municipal de Viedma, Marcos Castro, fue desestimado de la denuncia por la adjudicación de los baños públicos de la feria local. Foto: Marcelo Ochoa

Según Rosas, debería profundizarse el análisis sobre el vínculo familiar denunciado entre el jefe comunal y Nicolás Bambaci, administrador de Módulos Patagónicos, la empresa adjudicataria.

«Yo voté en negativo y presenté mis argumentos al respecto», explicó la vocal, quien pidió que su postura quedara incorporada en los fundamentos de la resolución.

El presidente del Tribunal confirmó que la denuncia contra el intendente fue desestimada tras la postergación de su tratamiento y que ahora resta avanzar con el sumario sobre los cuatro funcionarios para determinar los posibles grados de responsabilidad.