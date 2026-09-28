Quién era el policía que murió en el norte neuquino luego de caer del kayak en el río Nahueve

Dolor en el norte neuquino por la muerte de un sargento. Foto: Gentileza Facebook Radio Chos Malal 102.1.

Un cuerpo fue hallado este lunes en el río Nahueve, cerca de la zona de El Negrete. Luego se confirmó que era el sargento que desde ayer fue intensamente buscado luego que cayera de un kayak.

Las tareas fueron complejas por el aumento del caudal. Se emplearon buzos.

Quién era el sargento de Chos Malal que murió en el río Nahueve

El cuerpo era de Mario Héctor Salazar, de 41 años, confirmaron desde la Policía. Era sargento de la División Tránsito de Chos Malal.

Sus restos serán velados durante la tarde de este lunes en Chos Malal. Será en un domicilio sobre calle Jaime Nevares.

El policía había caído del kayak en el norte de Neuquén

La desaparición del policía había ocurrido el domingo alrededor de las 17, en la zona del paraje Bella Vista. Por lo que se comenzaron los rastrillajes que se prolongaron hasta las 22:30.

En el primer barrido a contrarreloj, los equipos de emergencia lograron ubicar la embarcación a unos dos kilómetros río abajo. Poco después, el chaleco salvavidas fue hallado a unos tres kilómetros del sector conocido como la pasarela.

Sobre el hecho, desde la Policía confirmaron el ingreso el domingo de una embarcación doble donde iba el efectivo acompañado por su prima. Apenas diez minutos después de comenzar la navegación, «el kayak chocó contra un árbol, se dio vuelta y el agua se llevó al efectivo policial«, describieron. La prima logró llegar hasta la orilla.