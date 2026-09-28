Prisión preventiva para la acusada de matar con un destornillador a su pareja en Neuquén

La jueza de garantías Carina Álvarez dictó diez días de prisión preventiva para M.B.C., imputada por el homicidio de su pareja, tras hacer lugar al pedido formulado por la fiscal del caso Lorena Juárez. La medida se dispuso luego de que la acusada permaneciera más de un mes en calidad de rebeldía y violara las restricciones impuestas por la Justicia. El arma utilizada para perpetrar el crimen fue un destornillador.

La fiscalía argumentó que las medidas cautelares previas resultaron insuficientes para asegurar el avance del proceso judicial y resguardar a los allegados de la víctima. Durante la audiencia, Juárez remarcó la necesidad de dar «una respuesta de calidad a las víctimas» frente a las acciones de la acusada, de quien señaló que «lo único que ha hecho es obstruir el proceso».

Captura tras un mes prófuga e incumplimiento de medidas

La imputada fue aprehendida el pasado 25 de septiembre en un allanamiento llevado a cabo por la División Recaptura de la Policía provincial. Sobre ella pesaba una orden de detención y declaración de rebeldía emitida el 14 de agosto, luego de que dejara de presentarse a los comparendos obligatorios ante la fiscalía —los cuales cumplía tres veces por semana desde el inicio de la causa— y no pudiera ser ubicada en el domicilio declarado.

A la falta de comparecencia se sumó el quebrantamiento de la prohibición de acercamiento y contacto con el entorno familiar de la víctima. Según la evidencia presentada por la fiscalía mediante capturas de pantalla, M.B.C. intentó comunicarse a través de Instagram en tres ocasiones (los días 6, 7 y 14 de agosto) con una de las hermanas del fallecido.

El hecho y la reformulación de cargos

El crimen ocurrió el 21 de junio en el domicilio familiar en la ciudad de Neuquén. De acuerdo con la acusación fiscal formulada el 23 de junio, en el marco de una situación de violencia, la mujer atacó a su pareja golpeándolo en la cabeza con un destornillador, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte horas más tarde.

Aunque la fiscalía acusó en un principio por homicidio agravado por el vínculo, la jueza de garantías encuadró el caso como homicidio preterintencional al considerar que existían dudas sobre el medio utilizado y el dolo homicida. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal continúa reuniendo evidencia y prevé modificar la calificación en los próximos días hacia un homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación.

Ante la conformidad de la defensa respecto del pedido cautelar y de la reanudación de los plazos, la jueza Álvarez dejó sin efecto la rebeldía y la orden de captura, ordenó la prisión preventiva de la imputada por diez días debido al incremento de los riesgos procesales y fijó el límite de la investigación penal preparatoria hasta el 5 de diciembre.