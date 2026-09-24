Nuevo Encuentro Río Negro delegó en su mesa política la estrategia para 2027

El partido Nuevo Encuentro Río Negro, una de las agrupaciones que integró en las últimas elecciones Fuerza Patria, definió en Río Negro conformar una mesa política a la que le delegó las facultades para definir la estrategia de cara al 2027.

La fuerza que preside Matías Chironi, realizó una asamblea virtual para avanzar en definiciones políticas planteando un eventual anticipo de las elecciones provinciales para marzo del 2027, según argumentó, y en esa línea resolvió “contar con los instrumentos y mecanismos jurídicos y políticos disponibles para la competencia electoral de manera planificada y organizada”.

La mesa política quedó conformada por el legislador Leandro García, Matías Chironi (presidente NE RN), Laura de la Rosa (Bariloche), Marisol Álvarez (Río Colorado), Pablo Diaz (Roca), Cecilia Arroyo (Cipolletti), Mario Cisterna (Catriel), Lautaro Caballeri (Viedma), Graciela Cancelleri (Allen), Maximiliano Rodríguez (Cinco Saltos) y Susana Candia (El Bolsón).

“Frente a la proximidad de las elecciones provinciales y municipales necesitamos construir las herramientas electorales necesarias para participar del proceso desde nuestra identidad y mirada sobre la realidad de la provincia y sus necesidades”, expresó García, según difundió la fuerza tras el encuentro virtual.

El espacio en 2023 integró la alianza Nos Une junto al PJ y acompañó con legisladores propios la fórmula gubernamental que lideró Alberto Weretilneck, pero inmediatamente la coalición se distanción del mandatario y sus líneas gobierno, y hoy ejercen una oposición crítica.

Según indicó el partido, “es sumamente importante dimensionar los tiempos y el calendario que se viene y tener todo preparado porque Weretilneck jugará con el factor de las fechas y tiempos según su conveniencia y los partidos de la oposición no podemos estar distraídos ni improvisar sobre la marcha”.

El gobernador tiene la facultad de convocar a elecciones y definió un plazo de tres meses, entre marzo y junio, para hacerlo. Hasta el momento la fecha no está definida pero se presupone una orientación hacia el comienzo de este período, alejándolo de las elecciones nacionales.

Chironi valoró que se atraviesa un “contexto muy complejo en el país y la mayoría de los rionegrinos está sufriendo las políticas de Milei, necesitamos construir una alternativa en la provincia que sin titubeos enfrente el modelo económico nacional, y aproveche la oportunidad histórica que nos ofrece la incorporación al complejo exportador de gas y petróleo”.





