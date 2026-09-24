Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: la particular condición para los invitados de su boda

Mientras avanza la cuenta regresiva para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, trascendió un nuevo detalle sobre la organización de la fiesta. Los invitados habrían recibido un acceso privado con indicaciones precisas sobre cómo deberán vestirse para la celebración.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue sumando detalles a medida que se acerca la fecha elegida para la celebración. Después de que trascendieran la invitación, algunos nombres de la lista de invitados y la decisión de restringir el uso de celulares, ahora se conoció otro particular requisito que la cantante habría establecido para quienes participen de la fiesta.

Según reveló Marcela Coronel en Primicias Ya (América TV), cada invitado habría recibido un link privado e intransferible. Ese acceso no solo contiene información relacionada con la boda, sino también las referencias del código de vestimenta que deberán seguir esa noche.

El particular pedido de Tini Stoessel para su casamiento

De acuerdo con la información difundida por el ciclo, el enlace únicamente puede ser abierto por la persona que recibió la invitación, una modalidad con la que la pareja buscaría mantener bajo reserva buena parte de los detalles.

Dentro del link aparece uno de los puntos que más curiosidad generó: el dress code elegido por Tini para la fiesta sería “gala”. Además, los invitados encontrarían diferentes imágenes que sirven como inspiración para saber qué tipo de look llevar.

Durante el programa explicaron que las fotografías que trascendieron públicamente no serían exactamente las mismas que recibieron los asistentes, sino recreaciones utilizadas para evitar revelar el material privado.

¿Gala al estilo Met Gala? La aclaración sobre los looks

La palabra “gala” habría generado cierta confusión entre algunas de las invitadas, que inicialmente la asociaron con la Met Gala, conocida por sus vestidos extravagantes, grandes volúmenes y apuestas de moda teatrales.

Sin embargo, la estética que buscarían Tini y Rodrigo sería bastante más clásica y elegante, sin necesidad de recurrir a diseños exagerados. Las referencias enviadas servirían justamente para marcar esa diferencia.

El pedido tampoco estaría dirigido exclusivamente a las mujeres. Los hombres también tendrían una guía de vestuario, con diferentes alternativas, entre ellas looks con y sin corbata.

La otra regla que tendrán los invitados de Tini y Rodrigo De Paul

El dress code no es el único detalle que trascendió. Días atrás, Yanina Latorre aseguró en Sálvese quien pueda que los celulares estarán prohibidos durante la celebración.

Según explicó la conductora, la intención sería impedir que las imágenes del casamiento circulen inmediatamente por las redes sociales y que sean los propios novios quienes decidan posteriormente qué fotos y videos compartir públicamente.

La boda está prevista para el 19 de diciembre en Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, y reuniría a alrededor de 300 invitados. La invitación que trascendió incluye una peonía azul realizada en acuarela y la frase “Los esperamos con mucho amor. Tini y Rodri”.

Así, mientras la pareja intenta mantener en secreto buena parte de la celebración, cada nueva filtración permite conocer un poco más sobre una de las bodas más esperadas del espectáculo argentino de 2026.