Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 20 al 26 de octubre 

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 20 al domingo 26 de octubre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones de Jimena La Torre para cada signo del Zodíaco en esta semana de octubre 2025

Aries

Los nacidos en Aries se conectarán más con su pareja y equilibrarán las energías para tener un diálogo más fluido, de manera tal que se fortalecerá la conexión emocional.

Carta de la suerte : Diez de Oros: “Tu evolución sentimental te traerá mucho éxito”.

Tauro

A los taurinos le beneficiará la llegada de Venus en Libra: obtendrán un magnetismo especial con la pareja y eso los llevará a sentirse más atractivo y con ganas de compartir momentos más placenteros.

Carta de la suerte: Dos de Bastos: “La pasión te conducirá en tu crecimiento”.

Géminis

Los geminianos tendrán una semana de inspiración repleta de ideas que los llevará a conectar con otras personas.

Carta de la suerte: Los Enamorados: “Reafirmarás tu amor con tu pareja”.

Cáncer

La llegada de Venus es una buena noticia para los nacidos en Cáncer: mejoran la conexión con sus sentimientos y eso los anima a expresar mejor sus sentimientos.

Carta de la suerte: La Justicia: “Tus sueños se hacen realidad”.

Leo

Los nacidos en Leo fortalecen su unión matrimonial y encaran muchos planes en pareja.

Carta de la suerte: La Estrella: “Tu magnetismo es un arma irresistible para el resto”.

Virgo

Los nacidos en Virgo aprovechan la llegada de Venus para mejorar la relación con su pareja.

Carta de la suerte: Nueve de Copas: “Llegó el momento de demostrar cuánto amás a tu entorno”.

Libra

Los libranos gozan de una satisfacción única que los lleva a tener muchos momentos de felicidad con su media naranja.

Carta de la suerte: Diez de Copas: “Se vienen nuevos proyectos en pareja”.

Escorpio

Los escorpianos aprovechan el arribo de Venus para activar ideas que le den un aire nuevo a su relación de pareja.

Carta de la suerte: Ocho de Copas: “Un amor del pasado te ayudará a sanar”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario se sienten más libres para amar sin ataduras y disfrutan el presente.

Carta de la suerte: Dos de Copas: “La atracción y el poder en el amor te conducirán durante esta semana”.

Capricornio

Los capricornianos adquieren una madurez que le permiten disfrutar sin exigencias y fortalecen los lazos ya estables.

Carta de la suerte: Rey de Copas: “Usás tu seducción para conectar más con tu familia”.

Acuario

Los nacidos en Acuario establecerán nuevas metas que lo ayudarán a revivir la ilusión.

Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna: “Tu familia y economía se estabilizarán”.

Piscis

Los piscianos mejoran su nivel afectivo. Encaran compras que les levantan el ánimo.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa: “Tu intuición amorosa te guía hacia decisiones acertadas”.