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Horóscopo

Horóscopo para hoy 15 de junio: qué depara el feriado para los signos en el amor y la fortuna, mirá

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 15 de junio. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Una persona más joven te va a servir de ejemplo revelador. No es momento de presionarte tanto porque repercutirá en tu salud.

Amor: Por una vez puedes controlar tu sensibilidad. Y esto es bueno, puesto que este control te permitirá conseguir tus objetivos.

Riqueza: Si estás buscando trabajo o quieres cambiarlo por uno mejor, este será el día de las buenas noticias. Sé optimista y busca.

Bienestar: Debes evitar las discusiones desesperadas, no te conducen a buen puerto. Pero tu criterio e ingenio te indicarán la buena senda.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: No todo el mundo aprueba lo que hiciste en el pasado, pero de pronto serás el ejemplo para los miembros de la familia.

Amor: No te muestras especialmente constructivo hoy. Te costará manifestar tu entusiasmo en tu vida sentimental.

Riqueza: Si has pensado en trabajar solo, deberías hacerlo. Es una muy buena opción para buscar nuevos y generar nuevos negocios.

Bienestar: El hogar es el escenario ideal para el recambio espiritual y para lograr el equilibrio y la tranquilidad tan necesarios para ti en estos momentos.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán a tu puerta. Aires favorables.

Amor: Período de crisis sentimental. Estarás rodeado de personas que te quieren, te sentirás tenido en cuenta.

Riqueza: Buen momento para aquellos que se dedican a trabajos vinculados a ingeniería o autos, y para los deportistas.

Bienestar: Te espera un día en el que será necesario que reflexiones. Necesitas hacer uso de tu sabiduría interna para conseguir progresar en el mundo material.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda.

Amor: Mediante el compromiso y el intercambio de información podrás ganar en armonía y comprensión con tu pareja. Buen trato.

Riqueza: Favorable en cuanto a beneficios de sociedades, inversiones financieras, administración de bienes y servicios.

Bienestar: Con proclamar tu enojo no cambiarás lo que ya es. Haz en vez de lamentarte. Pon en marcha toda esa maquinaria que tienes. Aprovecha el día.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso.

Amor: Las discusiones se harán presentes. Lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y dejen las cosas en claro.

Riqueza: Tu creatividad está al máximo. Optarás por tomar decisiones inusuales para lograr el éxito económico que tanto anhelas.

Bienestar: Solo tomando conciencia de tus actos y sus consecuencias lograrás vivir de manera plena. Piensa bien antes de actuar.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.

Amor: Aprovecha el fin de semana para realizar con tu pareja aquellos arreglos en el hogar que te viene pidiendo hace tiempo.

Riqueza: Hoy sentirás el cansancio de la semana caer sobre tus hombros. No te permitas flaquear y termina con tu trabajo de este día.

Bienestar: No siempre atravesarás situaciones de dicha en la vida. Lo importante es saber que se puede contar con alguien para enfrentar las vicisitudes.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Eres una persona falta de iniciativas, no sabes hacia dónde vas, qué es lo quieres y qué necesitas. En resumen, vives un gran caos.

Amor: Tus necesidades te imponen una postura excesivamente tolerante. Puede haber una interpretación errónea de las intenciones.

Riqueza: Posees una gran decisión de triunfar y estás en condiciones de enfrentar situaciones ventajosas. Aprovecha el momento.

Bienestar: Necesitas vivir con todas tus necesidades satisfechas, sobre todo del tipo espiritual. Sería bueno que empieces a meditar.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Estarás en paz con el mundo que te rodea. Tendrás una sensación de felicidad que te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación.

Amor: Encontrarás la armonía emocional logrando primero tu lugar en el mundo social. Tu ascendente se encuentra en la casa del amor.

Riqueza: A su debido tiempo, lo que siembres dará frutos con mayor o menor prosperidad. No pasarás necesidades y pagarás tus deudas.

Bienestar: Leal y devoto a la familia, ten cuidado que no abusen de tu buena fe. Necesitas vivir en un lugar donde prime el confort y la buena decoración.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: No busques discusiones el día de hoy. Tu humor está peor que nunca y puede que termines a las trompadas con alguien.

Amor: Dale a tu pareja un poco de libertad. Te recrimina porque siente que lo asfixias y tiene razón. No seas posesivo.

Riqueza: No seas tan terco y escucha los consejos de los que saben. Pero si quieres darte la cabeza contra la pared, sigue tu instinto.

Bienestar: Tienes todas las herramientas para lograr lo que te propongas. No le cedas tu poder a nadie, sé tú mismo y cómete el mundo.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Hoy podrán decirte cosas feas, inventar rumores u ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Sorprenderás a los demás.

Amor: La convivencia no es lo que imaginabas. La única solución es que cada uno exponga sus problemas de manera sincera.

Riqueza: No creas que obtener ganancias a toda costa es lo más importante. Lo imprescindible pasa por tener objetivos claros.

Bienestar: Nunca enfrentas los problemas y siempre buscas afuera las causas de tus desaciertos. Aprende a aceptar que eres humano y te equivocas.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Te animarás a viajar y a explorar otros horizontes. Y en ese viaje conocerás gente interesante que te cautivará con sus pensamientos.

Amor: Comienzas a tener resultados en todos los cambios y proyectos que has realizado en el plano sentimental. Continúa tu gestión.

Riqueza: Momento para realizar gestiones comerciales con buenos resultados económicos. También hay posibilidades de realizar viajes importantes.

Bienestar: Aunque la paciencia es un término casi desconocido en tu vocabulario, intenta hacer uso de ella. Te sentirás mejor contigo mismo y con los demás.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Hay problemas con una mujer cercana, que puede ser de la familia o no. Alguien tomará decisiones sin consultarte, frénalo a tiempo.

Amor: Un ser querido te pedirá tiempo. No te dejes abrumar, es por tu bien, porque al final ese tiempo los acercará. El destino está a tu favor.

Riqueza: Surgen nuevas gestiones y viajes importantes por razones comerciales. No realices cambios radicales, simplemente mejora lo que tienes.

Bienestar: Un aumento de la vitalidad te permitirá trazar planes para el futuro con entusiasmo y confianza. Procura ser realista y olvida el pesimismo.


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