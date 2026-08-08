Un campo que ya transita su cuarta generación en la cría ovina en la Patagonia

En los campos ubicados entre Jacobacci y Maquinchao, el clima, la distancia y la paciencia marcan el ritmo de una actividad que nunca fue sencilla y que, en los últimos años, debió enfrentar una sucesión de golpes que pusieron en jaque su continuidad.

Sin embargo, todavía quedan familias que decidieron hacerle frente a esta realidad. La de Agustín Apestegui es una de ellas.

Junto a Jorge, su padre, y Juan Emilio, su hermano veterinario, sostienen una explotación ovina íntegramente familiar, dedicada principalmente a la producción de lana Merino de alta calidad, continuando una historia que comenzó hace más de un siglo con su bisabuelo y que hoy transita la cuarta generación.

“Nosotros somos ya la cuarta generación. Todo arrancó con mi bisabuelo, que tenía un negocio de ramos generales en Maquinchao y después empezó a comprar campos. Desde entonces la familia siempre estuvo ligada a la producción ovina”, cuenta a Río Negro Rural.

Durante décadas formaron parte de la histórica estancia Maquinchao, uno de los establecimientos emblemáticos de la Patagonia, hasta que una reorganización familiar dio origen a la actual empresa. “Mi viejo fue siempre el que estuvo al frente de la producción. En 2014 dividimos la sociedad y seguimos produciendo por nuestra cuenta. Hoy trabajamos mi viejo, mi hermano y yo. Es una empresa cien por ciento familiar”, destaca el productor.

“Hacemos prácticamente todo nosotros. Desde la administración hasta la inseminación. Esa estructura familiar nos ayuda muchísimo para poder sostenernos”, resume.

La familia Apestegui estuvo ligada a la Sociedad Rural de Maquinchao desde siempre. El bisabuelo de Agustín fue vicepresidente en la fundación de la entidad; su abuelo, su papá y su tío fueron presidentes, y hoy él forma parte de la comisión.

Lana, el centro del negocio



A diferencia de otras regiones donde la carne ganó protagonismo, en la estepa el principal ingreso continúa llegando de la fibra. “Nuestro principal producto es la lana. La carne termina siendo un subproducto y depende mucho del año y del clima”, comenta Apestegui.

El establecimiento trabaja desde hace décadas con Merino Australiano, una genética que forma parte de la historia familiar desde los tiempos de la estancia Maquinchao. “Fue el primer rebaño Merino de la Argentina y nosotros seguimos trabajando con esa genética desde siempre”, destaca el productor.

“Estamos en un promedio de 18,5 micras con un rendimiento del 55%. Es una lana bastante más fina que el promedio y eso permite conseguir mejores precios en el mercado internacional”. Agustín Apestegui, productor ovino en Maquinchao.

Los resultados productivos reflejan esa apuesta. Actualmente obtienen entre cuatro y cinco kilos de lana por animal, con finuras promedio cercanas a las 18,5 micras. “Estamos en un promedio de 18,5 micras con un rendimiento del 55%. Es una lana bastante más fina que el promedio y eso permite conseguir mejores precios en el mercado internacional”, asegura Agustín.

La genética como inversión



Aunque ya no funcionan como cabaña, el mejoramiento genético sigue siendo uno de los pilares del establecimiento. La inseminación artificial forma parte del manejo desde mediados de la década del setenta. “Creo que solamente dejamos de inseminar durante el primer año de la pandemia. Después venimos haciéndolo ininterrumpidamente desde los años setenta”.

Lanas finas para el mercado internacional.



Además, participan activamente de la Asociación Argentina de Criadores de Merino y desarrollan programas permanentes de selección. “La genética te devuelve la inversión. No es lo mismo un animal común que uno seleccionado. El rendimiento cambia y eso termina haciendo la diferencia”, destaca.

Todos los años incorporan nuevos reproductores adquiridos en exposiciones patagónicas para seguir elevando el nivel del rodeo. “Compramos animales producidos en el país, hijos de genética importada. Vamos incorporando reproductores porque creemos que siempre hay que seguir mejorando”, sostiene Agustín.

La tecnología también llegó a la estepa. Caravanas electrónicas, registros productivos y selección permanente forman parte del manejo cotidiano. “Hemos incorporado tecnología para hacer todo más eficiente. Sin llegar a ser una cabaña, trabajamos con mucha información porque creemos que ahí está buena parte del futuro”.

Predominio de años secos



La estepa conoce mejor que nadie los ciclos climáticos. Desde hace más de una década predominan los años secos. “Ya casi perdimos la cuenta. Desde 2014 para acá hubo muchos más años malos que buenos”, dice Apestegui.

Ganadería ovina en la Región Sur.



Por eso este invierno aparece como una excepción, ya que las lluvias y las nevadas devolvieron humedad a los campos. “Tenemos el mejor otoño-invierno de los últimos seis o siete años. Está lloviendo muy bien, es un invierno húmedo, cálido y eso genera muchísima expectativa”.

Pero la ilusión viene acompañada de cautela: “Los campos tienen ciclos muy largos. Si vos los exigís un año, después necesitás tres para recuperarlos”.

“Tenemos el mejor otoño-invierno de los últimos seis o siete años. Está lloviendo muy bien, es un invierno húmedo, cálido y eso genera muchísima expectativa”. Agustín Apestegui, productor ovino en Maquinchao.

Y existe otro problema aún más complejo. Quienes abandonaron la actividad difícilmente regresen. “El productor que se quedó sin ovejas tendría que hacer una inversión enorme para volver”.

Sanidad, otro frente abierto



La sarna ovina sigue siendo una amenaza permanente, no tanto por los establecimientos que trabajan regularmente, sino por aquellos que quedaron abandonados.

Por otro lado, después de varios años muy difíciles, el mercado internacional volvió a ofrecer mejores condiciones para la lana, y también ayudó la normalización cambiaria.

“Necesitamos cuatro o cinco años como este para que vuelvan a sobrar ovejas, para poder repoblar los campos y empezar realmente a recuperar la producción”. Agustín Apestegui, productor ovino en Maquinchao.

“Hoy estamos viviendo un veranito bastante distinto a los últimos años. La foto de hoy es mucho más linda que la de hace poco tiempo atrás”, resume.

Sin embargo, insiste en que un solo año favorable no alcanza. “Necesitamos cuatro o cinco años como este para que vuelvan a sobrar ovejas, para poder repoblar los campos y empezar realmente a recuperar la producción”.

Una invitación a ilusionarse



La Patagonia todavía conserva productores con experiencia, genética de excelencia y enormes posibilidades productivas en ganadería ovina.

Pero también necesita tiempo. Y, sobre todo, necesita que quienes todavía permanecen en los campos no tengan que seguir resistiendo en soledad.

“Este año invita a ilusionarse. Ojalá sea el comienzo de varios buenos. Porque con uno solo no alcanza; hacen falta varios años seguidos para volver a poblar la estepa de ovejas y de productores”, sentencia Agustín.

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