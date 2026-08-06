Horóscopo para hoy, jueves 6 de agosto: las predicciones en el amor, la fortuna y el éxito
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 6 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: No permitas que los apuros o los arrebatos tiren por el piso largas horas de esfuerzo y dedicación. Mantén la paciencia.
Amor: Jornada propicia para todo tipo de salidas con la pareja. Procura organizar algún tipo de reunión social en tu hogar.
Riqueza: Lograrás hacer amistades con personas más que influyentes durante la jornada de hoy. Aprovecha su experiencia a tu favor.
Bienestar: El mundo se rige por un estricto régimen de prejuicios, con esto en mente recuerda que serás juzgado con relación al entorno en el cual te manejas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Jornada propicia para intentar desconectarse un poco de la realidad, hazte un momento para descansar o relajarte en casa.
Amor: Hoy sentirás que te han abandonado todas las fuerzas que tenías para intentar iniciar una nueva vida. No pierdas la fe.
Riqueza: Jornada francamente pésima para el inicio de todo tipo de proyectos personales a nivel económico. Postérgalos.
Bienestar: Búscate un momento para salir a caminar para de esta manera poder relajar la mente y descargar las tensiones que tanto te agobian recientemente.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: No alejes a la serenidad de tu lado por ningún motivo durante la jornada de hoy. Procura mantener tu pensamiento positivo.
Amor: La soledad invadirá tu vida súbitamente. No permitas que este fin inesperado de relación destruya tu autoestima. Sigue adelante.
Riqueza: Finalmente te librarás de aquellos elementos indeseables en tu entorno laboral. Disfruta del aire renovado.
Bienestar: La clave del éxito está completamente en el estudio, la planificación detallada y en no dejar ningún detalle al azar, no existen atajos.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Una etapa en tu vida toca su fin y una nueva se abre ante tus ojos. Asegúrate de estar preparado para iniciarla.
Amor: No toda pareja funciona bajo las mismas normas que otras. Busca aquel ritmo que haga latir saludablemente la tuya.
Riqueza: Procura la sana competencia entre tus pares laborales. No te valgas de tretas o triquiñuelas para superarlos.
Bienestar: Las infidelidades representan grandes faltas a la confianza de la pareja. Estas solo se solucionan con tiempo, paciencia y humildad.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Los cuerpos celestes favorecerán tu capacidad de tomar determinaciones durante la jornada de hoy. Aprovéchalos al máximo.
Amor: Hoy caerás en cuenta que puedes tener total confianza en tu pareja. Esto abrirá nuevos horizontes en lo emocional para ti.
Riqueza: No puedes dejar que la avaricia anule todos tus principios. No puedes valerte de cualquier medio para triunfar.
Bienestar: Los sinsabores y contratiempos son parte natural de la vida, al igual que la felicidad y buenaventura. Todo llega a su debido tiempo.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Te verás involucrado en una serie de eventos durante el inicio de la jornada que rayarán lo ridículo. No pierdas la paciencia.
Amor: Tendencia a caer en peleas o entredichos por menesteres sin importancia. Intenta controlar tus impulsos para evitarlo.
Riqueza: Día no propicio para la celebración de cualquier tipo de contratos o nuevos proyectos. Dilata todo hasta mañana.
Bienestar: No dejes que la inseguridad te juegue una mala pasada. Defiende tus opiniones si crees que ellas son las correctas. No tengas miedo de imponerte.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte. Pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre.
Amor: Te descubrirás buscando ampliar tus horizontes amatorios fuera del vínculo de la pareja. Date cuenta de que eso sería un error.
Riqueza: Tu destreza y soltura para manejar a la gente te brindará ventaja en ocupaciones orientadas al trato directo con clientes.
Bienestar: Toma las decisiones que afectarán tu futuro estratégicamente. Siempre ten un pie en el presente y otro en el futuro, así tendrás el éxito esperado.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: El día de hoy podrás llevar a cabo todo movimiento de papeles de manera exitosa y rápida. Pero recuérdalo, sólo el día de hoy.
Amor: Sé realista, no podrás seguir dilatando la formalización de la pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida de esta.
Riqueza: Estás pagando el precio de decisiones tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de esta lección para no repetir tu error.
Bienestar: Es frecuente ser juzgado por resultados y no por el esfuerzo que lleva alcanzarlos. Es algo con lo que deberás convivir, sobre todo en lo laboral.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: A causa de los gastos descontrolados vivirás momentos de tensión en tu hogar. Pero cuidado, esto te provocará malestares digestivos.
Amor: Tómate tu tiempo y organiza una salida al cine o a comer con tu pareja, porque la rutina y el exceso de trabajo afectan a la relación.
Riqueza: Inicia proyectos a corto plazo y sin la presencia de amigos cercanos. Este es un buen momento para la refacción del hogar.
Bienestar: Para que las cosas resulten como lo esperas, deberás hacerte cargo tú de resolverlas. Nunca esperes que otra persona las haga como lo harías tú.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Día de satisfacciones en lo emocional y personal. En lo laboral, grandes cambios positivos se avizoran en el horizonte.
Amor: Día desastroso para todo tipo de eventos sociales o salidas en pareja. Procura permanecer en tu hogar la jornada de hoy.
Riqueza: No puedes permitir que el avance en tus actividades laborales diarias sea una nebulosa. Planifica con detenimiento tu avance.
Bienestar: Evita el camino del éxito fácil. Este no te llevará a buen puerto en un futuro. Todo logro para que sea duradero debe provenir del esfuerzo.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: La fortuna le sonríe a los que se arriesgan. Se te presentará una oportunidad laboral, no la dejes pasar y muéstrate seguro de ti mismo.
Amor: Las relaciones humanas, especialmente dentro del área sentimental, contribuirán a una convivencia gratificante y armónica.
Riqueza: Buen momento para sentarse a negociar y replantear el aspecto económico. Has trabajado duro y mereces un aumento de sueldo.
Bienestar: Aprende a reconocer tus errores con la misma entereza con la que remarcas los ajenos. Usa el criterio con el que juzgas a los demás.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Posibilidades de crecimiento laboral incipiente. Recuerda que muchas veces para avanzar es necesario dar un paso al costado.
Amor: Tu hipersensibilidad hacia los comentarios de tu pareja te continúa dando tragos amargos. No tomes tan seriamente lo que te dice.
Riqueza: Se darán toda clase de complicaciones para hacer el depósito de tu recién adquirido capital. Estudia las ofertas bancarias.
Bienestar: Hazle caso a aquellos deseos que te impulsan a seguir adelante. Esfuérzate por progresar en el ámbito laboral y personal.
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