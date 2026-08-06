Horóscopo para hoy, jueves 6 de agosto: las predicciones en el amor, la fortuna y el éxito

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No permitas que los apuros o los arrebatos tiren por el piso largas horas de esfuerzo y dedicación. Mantén la paciencia. Amor: Jornada propicia para todo tipo de salidas con la pareja. Procura organizar algún tipo de reunión social en tu hogar. Riqueza: Lograrás hacer amistades con personas más que influyentes durante la jornada de hoy. Aprovecha su experiencia a tu favor. Bienestar: El mundo se rige por un estricto régimen de prejuicios, con esto en mente recuerda que serás juzgado con relación al entorno en el cual te manejas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Jornada propicia para intentar desconectarse un poco de la realidad, hazte un momento para descansar o relajarte en casa. Amor: Hoy sentirás que te han abandonado todas las fuerzas que tenías para intentar iniciar una nueva vida. No pierdas la fe. Riqueza: Jornada francamente pésima para el inicio de todo tipo de proyectos personales a nivel económico. Postérgalos. Bienestar: Búscate un momento para salir a caminar para de esta manera poder relajar la mente y descargar las tensiones que tanto te agobian recientemente.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No alejes a la serenidad de tu lado por ningún motivo durante la jornada de hoy. Procura mantener tu pensamiento positivo. Amor: La soledad invadirá tu vida súbitamente. No permitas que este fin inesperado de relación destruya tu autoestima. Sigue adelante. Riqueza: Finalmente te librarás de aquellos elementos indeseables en tu entorno laboral. Disfruta del aire renovado. Bienestar: La clave del éxito está completamente en el estudio, la planificación detallada y en no dejar ningún detalle al azar, no existen atajos.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Una etapa en tu vida toca su fin y una nueva se abre ante tus ojos. Asegúrate de estar preparado para iniciarla. Amor: No toda pareja funciona bajo las mismas normas que otras. Busca aquel ritmo que haga latir saludablemente la tuya. Riqueza: Procura la sana competencia entre tus pares laborales. No te valgas de tretas o triquiñuelas para superarlos. Bienestar: Las infidelidades representan grandes faltas a la confianza de la pareja. Estas solo se solucionan con tiempo, paciencia y humildad.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Los cuerpos celestes favorecerán tu capacidad de tomar determinaciones durante la jornada de hoy. Aprovéchalos al máximo. Amor: Hoy caerás en cuenta que puedes tener total confianza en tu pareja. Esto abrirá nuevos horizontes en lo emocional para ti. Riqueza: No puedes dejar que la avaricia anule todos tus principios. No puedes valerte de cualquier medio para triunfar. Bienestar: Los sinsabores y contratiempos son parte natural de la vida, al igual que la felicidad y buenaventura. Todo llega a su debido tiempo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Te verás involucrado en una serie de eventos durante el inicio de la jornada que rayarán lo ridículo. No pierdas la paciencia. Amor: Tendencia a caer en peleas o entredichos por menesteres sin importancia. Intenta controlar tus impulsos para evitarlo. Riqueza: Día no propicio para la celebración de cualquier tipo de contratos o nuevos proyectos. Dilata todo hasta mañana. Bienestar: No dejes que la inseguridad te juegue una mala pasada. Defiende tus opiniones si crees que ellas son las correctas. No tengas miedo de imponerte.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte. Pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre. Amor: Te descubrirás buscando ampliar tus horizontes amatorios fuera del vínculo de la pareja. Date cuenta de que eso sería un error. Riqueza: Tu destreza y soltura para manejar a la gente te brindará ventaja en ocupaciones orientadas al trato directo con clientes. Bienestar: Toma las decisiones que afectarán tu futuro estratégicamente. Siempre ten un pie en el presente y otro en el futuro, así tendrás el éxito esperado.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: El día de hoy podrás llevar a cabo todo movimiento de papeles de manera exitosa y rápida. Pero recuérdalo, sólo el día de hoy. Amor: Sé realista, no podrás seguir dilatando la formalización de la pareja mucho más. Te enfrentas a la posible pérdida de esta. Riqueza: Estás pagando el precio de decisiones tomadas a la ligera en lo económico. Aprende de esta lección para no repetir tu error. Bienestar: Es frecuente ser juzgado por resultados y no por el esfuerzo que lleva alcanzarlos. Es algo con lo que deberás convivir, sobre todo en lo laboral.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: A causa de los gastos descontrolados vivirás momentos de tensión en tu hogar. Pero cuidado, esto te provocará malestares digestivos. Amor: Tómate tu tiempo y organiza una salida al cine o a comer con tu pareja, porque la rutina y el exceso de trabajo afectan a la relación. Riqueza: Inicia proyectos a corto plazo y sin la presencia de amigos cercanos. Este es un buen momento para la refacción del hogar. Bienestar: Para que las cosas resulten como lo esperas, deberás hacerte cargo tú de resolverlas. Nunca esperes que otra persona las haga como lo harías tú.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Día de satisfacciones en lo emocional y personal. En lo laboral, grandes cambios positivos se avizoran en el horizonte. Amor: Día desastroso para todo tipo de eventos sociales o salidas en pareja. Procura permanecer en tu hogar la jornada de hoy. Riqueza: No puedes permitir que el avance en tus actividades laborales diarias sea una nebulosa. Planifica con detenimiento tu avance. Bienestar: Evita el camino del éxito fácil. Este no te llevará a buen puerto en un futuro. Todo logro para que sea duradero debe provenir del esfuerzo.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: La fortuna le sonríe a los que se arriesgan. Se te presentará una oportunidad laboral, no la dejes pasar y muéstrate seguro de ti mismo. Amor: Las relaciones humanas, especialmente dentro del área sentimental, contribuirán a una convivencia gratificante y armónica. Riqueza: Buen momento para sentarse a negociar y replantear el aspecto económico. Has trabajado duro y mereces un aumento de sueldo. Bienestar: Aprende a reconocer tus errores con la misma entereza con la que remarcas los ajenos. Usa el criterio con el que juzgas a los demás.