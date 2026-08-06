Alma de marinero: clásicos que nunca pierden el rumbo

La inspiración náutica vuelve a ganar protagonismo en el guardarropa masculino. Rayas sutiles, sastrería relajada, abrigos atemporales y una paleta que recorre los azules profundos, el blanco y los tonos arena definen una estética que combina sofisticación y frescura. Más que una tendencia pasajera, es una manera de vestir que encuentra el equilibrio entre la elegancia y la naturalidad.

La sastrería continúa siendo protagonista, pero adopta una actitud mucho más relajada. Blazers, abrigos atemporales, remeras de inspiración marinera y pantalones de corte impecable conviven con prendas versátiles, pensadas para acompañar distintos momentos del día. El jean también pisa fuerte esta temporada y se lleva con un detalle inesperado: la botamanga doblada, dejando al descubierto el calzado y sumando un aire más relajado al look.

Las grandes marcas miran a la Argentina

El desembarco de sellos internacionales de moda en nuestro país sigue sumando capítulos. En ese escenario, Dolce&Gabbana abrió su primera boutique en Buenos Aires y eligió Patio Bullrich para consolidar su presencia en el mercado local, acercando por primera vez su universo completo a los consumidores argentinos.

El espacio reúne las colecciones de prêt-à-porter femenino y masculino, accesorios, calzado, gafas, alta joyería y un sector dedicado a Dolce&Gabbana Beauty. Más que un punto de venta, la boutique busca trasladar la identidad de la casa italiana a través de una arquitectura contemporánea, donde predominan los acabados en laca negra, el acero inoxidable, los detalles dorados y las texturas de terciopelo.