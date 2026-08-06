Inviolabilidad de la Propiedad Privada: claves sobre la ley que debate hoy el Senado

Luego de la quita del artículo que trataba la venta de tierras a extranjeros, el pleno del Senado reanudó este jueves la sesión que permanecía en cuarto intermedio. El oficialismo libertario intentará destrabar y aprobar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que llega al recinto atravesada por modificaciones de fondo y un clima de extrema tensión entre la Casa Rosada y la conducción de la Cámara Alta.

La previa de la sesión estuvo marcada por la furia del bloque libertario encabezado por Patricia Bullrich tras la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de avalar el voto virtual para dos legisladores. La movida generó rechazos en las bancadas dialoguistas y promete desencadenar un duro choque reglamentario apenas comience el debate en el recinto.

Los 3 ejes clave de la iniciativa que se vota en el recinto

Luego de ser sometido a más de 17 borradores y modificaciones sobre la marcha, el proyecto que llega al recinto concentra sus puntos de mayor controversia en tres áreas específicas:

Expropiaciones y topes indemnizatorios: la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá fijar fines específicos. Las indemnizaciones se calcularán sobre el valor objetivo de mercado y el lucro cesante no podrá superar el 30% del daño emergente , sin contemplar valores afectivos ni ganancias hipotéticas.

la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá fijar fines específicos. Las indemnizaciones se calcularán sobre el y el lucro cesante no podrá superar el , sin contemplar valores afectivos ni ganancias hipotéticas. Procedimiento de desalojos exprés: para inmuebles con destino habitacional, bastará con una intimación fehaciente de 10 días corridos por falta de pago al domicilio real o electrónico. Vencido ese plazo, el locador podrá iniciar la acción judicial por la vía más rápida prevista en la ley.

para inmuebles con destino habitacional, bastará con una intimación fehaciente de por falta de pago al domicilio real o electrónico. Vencido ese plazo, el locador podrá iniciar la acción judicial por la vía más rápida prevista en la ley. Cambios en la Ley de Manejo del Fuego: se derogan las restricciones históricas impulsadas durante la gestión anterior, que prohibían la venta o cambio de uso de suelo por 30 y 60 años en zonas incendiadas, y se establece únicamente que no se podrán alterar los destinos que los terrenos poseían con anterioridad al foco ígneo.

Regularización dominial y el guiño a la posesión única

En materia de dominio urbano, el dictamen habilita un esquema de regularización para los ocupantes de inmuebles edificados que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante 10 años.

El beneficio aplicará exclusivamente para aquellas propiedades destinadas a vivienda única y permanente, siempre que los solicitantes hayan ingresado con causa lícita y reúnan las exigencias fijadas en la reglamentación local.