Horóscopo: Tres signos recibirán abundancia y riqueza en la primera semana de noviembre 2025
El arranque de noviembre será una fase ideal para planificar inversiones, cerrar acuerdos y abrirse a nuevas fuentes de ingresos.
La primera semana de noviembre de 2025 traerá movimientos energéticos favorables para tres signos del zodíaco, que podrían experimentar mejoras financieras, oportunidades laborales y un impulso de prosperidad.
- Libra, regido por Venus, se verá beneficiado por la energía del planeta en tránsito por Escorpio, lo que podría traducirse en ingresos inesperados, bonificaciones o un reconocimiento en el ámbito laboral. Es un momento ideal para que los librianos valoren sus talentos y se animen a pedir lo que merecen.
- Aries, por su parte, inicia el mes con una energía renovada y con nuevas ideas que pueden materializarse en proyectos rentables. Las configuraciones planetarias le otorgan impulso y determinación, condiciones claves para generar avances económicos y consolidar oportunidades que venían gestándose.
- Por último, Escorpio vivirá días de abundancia y prosperidad gracias a un ciclo que potencia su magnetismo y capacidad de atracción. Las predicciones indican que el signo experimentará mejoras financieras y un notable equilibrio entre esfuerzo y recompensa, especialmente en la etapa inicial del mes.
Según los astrólogos, esta combinación de tránsitos planetarios convierte el arranque de noviembre en una fase ideal para planificar inversiones, cerrar acuerdos y abrirse a nuevas fuentes de ingresos.
El mejor lugar para colocar hojas de romero en tu casa y atraer la abundancia, según el Feng Shui
Según el Feng Shui, la tradicional filosofía oriental que busca equilibrar las energías de los espacios, el romero no solo es una planta aromática, sino también un símbolo de protección, claridad mental y prosperidad. Ubicarlo en puntos estratégicos del hogar puede ayudar a armonizar la energía y abrir el camino a nuevas oportunidades.
Esta planta se destaca por su aroma profundo y por su capacidad para limpiar ambientes cargados, favorecer la concentración y atraer vibraciones de crecimiento. Se lo relaciona con la renovación y la vitalidad, dos energías necesarias para que la abundancia fluya.
- Entrada de la casa: colocar romero cerca de la puerta principal ayuda a repeler energías negativas y atraer buena fortuna desde el momento en que cruzás el umbral.
- Cocina: este espacio se relaciona directamente con la nutrición y la prosperidad. Un pequeño ramito cerca de la ventana o la hornalla simboliza alimentos y recursos que nunca faltan.
- Escritorio o espacio de trabajo: favorece la concentración, la claridad mental y los nuevos proyectos. Ideal para quienes buscan mejorar ingresos o desarrollar creatividad.
- Habitación: si lo colocás en una mesa de luz o rincón especial, ayuda a mejorar el descanso y las emociones, lo que también incide en la toma de decisiones que favorecen la abundancia.
