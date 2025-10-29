Predicciones de noviembre 2025: qué depara el Horóscopo Chino según Ludovica Squirru

El año de la Serpiente de Madera transita una de sus fases más potentes y reveladoras. Ludovica Squirru, la gran guía de la astrología oriental en Argentina, comparte sus visiones sagradas para noviembre 2025, un período regido por la intensa energía del Chancho.

Mientras el ciclo occidental se acerca a su fin, el cosmos oriental prepara profundos movimientos kármicos. A continuación, descubrí qué te depara el destino y cuáles son los consejos astrales para cada uno de los 12 animales sagrados del zodíaco.

El oráculo del Horóscopo Chino para noviembre 2025: qué te depara el destino, según las predicciones de Ludovica Squirru

Rata

El influjo del Chancho llega como un bálsamo, deteniendo la energía por momentos calamitosa de la Serpiente sobre ustedes. La primera mitad del mes teje momentos divertidos y frívolos, aunque el cosmos advierte sobre riesgos innecesarios. No tientes al destino.

Búfalo

El Chancho desciende para calmar al Búfalo, que lleva meses vibrando en una frecuencia desatada. Un viaje sanador se materializará con la ayuda de almas fieles, pero es crucial no peregrinar hacia zonas energéticamente complicadas. Hay propensión a accidentes; la prudencia será tu escudo.

Tigre

El Chancho siempre desata cambios gigantes en el Tigre. La vibración de la madera (del año) combinada con el fuego de la Serpiente (del mes) puede generar bloqueos derivados de la vida sedentaria. Las estrellas indican que te buscarán para resolver problemas kármicos ajenos.

Conejo

Una nueva oleada de exceso de energía madera impacta en tu signo, pero los retos astrales serán distintos este mes. Si permites que la impaciencia y la intolerancia ganen la batalla, podrías atraer males estomacales. Deberás enfocarte en purificar tus hábitos y desatorar emociones contenidas.

Dragón

Los Dragones sentirán que este es su ambiente natural. Se impondrán retos y compromisos a cumplir en el corto plazo y, si logran la concentración total, es posible que alcancen una gran notoriedad. Sin embargo, el mes del Chancho será difícil para el zodíaco en general; cuidado con la vibración del dinero.

Serpiente

Los cambios llegan con una fuerza arrolladora y tu misión será aprender a fluir y adaptarte. No arriesgues. No modifiques las energías de tu hogar. Fíjate muy bien dónde ubicas tu cama, tu lugar de descanso sagrado. Este mes caótico envuelve a todas las Serpientes.

Caballo

Deberás honrar tu salud en el mes del Chancho, pues las estrellas marcan una alta probabilidad de contagio. También vibrarás en alta sensibilidad, propenso a que una leve distimia se transforme en depresión. Escucha los consejos básicos de salud como si fueran mantras.

Cabra

Tu signo es compatible con la energía del Chancho, por lo que este mes abre un portal de buenas oportunidades y fortuna. Podrás atravesar cualquier contingencia con la mirada al frente y recuperando esa dignidad que parecía perdida meses atrás.

Mono

Noviembre, el mes del Chancho, será menos provechoso que el anterior, pero el universo te promete estabilidad si mantienes una buena disposición y solidaridad. Serás tentado a evadir responsabilidades emocionales; protégete de esas sombras.

Gallo

Bajo la energía del Chancho, podrías verte envuelto en una explosión energética. Quedarás vulnerable a cambios fuertes y, a veces, profundos. Dichos movimientos arrastrarán pensamientos dolorosos y pérdidas. Evita los viajes largos.

Perro

El mes del Chancho es el portal perfecto para iniciar proyectos y absorber nuevos conocimientos. Tu energía estará desbordante y será contagiosa. Todos los Perros tendrán un séquito de admiradores, a quienes deberán tratar con cariño, pero sin dejarse engatusar por el ego.

Chancho