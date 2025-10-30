El mejor lugar para colocar hojas de romero en tu casa y atraer la abundancia, según el Feng Shui 

Según el Feng Shui, la tradicional filosofía oriental que busca equilibrar las energías de los espacios, el romero no solo es una planta aromática, sino también un símbolo de protección, claridad mental y prosperidad. Ubicarlo en puntos estratégicos del hogar puede ayudar a armonizar la energía y abrir el camino a nuevas oportunidades.

Esta planta se destaca por su aroma profundo y por su capacidad para limpiar ambientes cargados, favorecer la concentración y atraer vibraciones de crecimiento. Se lo relaciona con la renovación y la vitalidad, dos energías necesarias para que la abundancia fluya.

Aunque muchas personas lo utilizan únicamente para cocinar o como planta decorativa, para el Feng Shui el romero es considerado un aliado para activar áreas vinculadas al dinero y al bienestar emocional. La idea es que, al liberar un aroma fresco y purificador, contribuye a que la energía estancada circule mejor, permitiendo que las oportunidades lleguen.

Para aprovechar sus beneficios, se pueden usar tanto ramas frescas como hojas secas. Se pueden colocar en pequeños cuencos, atar con hilo rojo (color de protección y prosperidad en la tradición china) o disponer en forma de ramitas dentro de frascos limpios. Lo importante es mantenerlas en buen estado y cambiarlas cuando pierdan su aroma.

Los 4 mejores lugares para colocar hojas de romero

Entrada de la casa: colocar romero cerca de la puerta principal ayuda a repeler energías negativas y atraer buena fortuna desde el momento en que cruzás el umbral.

Cocina: este espacio se relaciona directamente con la nutrición y la prosperidad. Un pequeño ramito cerca de la ventana o la hornalla simboliza alimentos y recursos que nunca faltan.

Escritorio o espacio de trabajo: favorece la concentración, la claridad mental y los nuevos proyectos. Ideal para quienes buscan mejorar ingresos o desarrollar creatividad.

Habitación: si lo colocás en una mesa de luz o rincón especial, ayuda a mejorar el descanso y las emociones, lo que también incide en la toma de decisiones que favorecen la abundancia.

Otros usos que puede tener el romero en casa:

Puede servir para aromatizar ambientes: poner ramas frescas o secas en pequeños ramilletes para perfumar habitaciones de forma natural.