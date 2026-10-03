Horóscopo y clima: el mejor plan para cada signo este domingo 4 en Río Negro y Neuquén

El domingo 4 de octubre llegará con viento en los valles y un panorama frío e inestable en la Cordillera. La Luna comenzará la jornada en Cáncer y luego pasará a Leo: qué propone el horóscopo para cada signo según el tiempo en Río Negro y Neuquén.

El último día del fin de semana tendrá dos caras bien diferentes en Río Negro y Neuquén. Mientras en el Alto Valle habrá momentos de sol y temperaturas cercanas a los 20 °C, el viento continuará presente. En la zona cordillerana, en cambio, seguirá el frío y la inestabilidad.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en General Roca se espera una máxima cercana a 20 °C, cielo mayormente despejado durante el día y viento del oeste de unos 41 km/h, con ráfagas que podrían aproximarse a los 50 km/h. Hacia la noche aumentará la nubosidad y la temperatura podría descender considerablemente.

En Bariloche, el domingo será bastante diferente: la máxima rondará apenas los 6 °C, con condiciones inestables, viento del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Luna en Cáncer y después en Leo: la energía cambia durante el domingo

Astrológicamente, el domingo también tendrá un cambio interesante. La Luna permanecerá en Cáncer durante buena parte de la jornada y luego ingresará en Leo, mientras continúa la fase de cuarto menguante. .

La primera parte del día tendrá, según la interpretación astrológica, una energía más ligada al hogar, la familia, el descanso y la necesidad de sentirse protegido. Cuando la Luna pase a Leo, el clima emocional puede volverse más expresivo y aparecerán las ganas de salir, divertirse o compartir.

Con ese escenario y el pronóstico regional, cada signo puede encontrar su propio plan para cerrar el fin de semana.

Aries

Aunque tengas ganas de salir y hacer de todo, el viento puede obligarte a cambiar algunos planes al aire libre. Aprovechá la mañana para resolver pendientes y dejá para la tarde una reunión con amigos o algo que te entusiasme.

Tauro

Domingo perfecto para una comida larga y sin apuro. Si estás en la Cordillera, el frío será una excelente excusa para quedarse adentro. En los valles, elegí un lugar protegido del viento.

Géminis

Necesitás movimiento, pero no necesariamente kilómetros. Una salida corta, una cafetería nueva o una visita improvisada pueden darte el cambio de aire que buscás. Abrigo liviano a mano, porque la temperatura puede caer rápido.

Cáncer

La Luna estará en tu signo durante buena parte del domingo y el hogar puede convertirse en tu mejor refugio. Cocinar, ordenar o simplemente compartir tiempo con quienes querés puede resultarte mucho más atractivo que un plan multitudinario.

Leo

La energía puede cambiar para vos hacia el final del día. Después de un comienzo tranquilo, vas a recuperar las ganas de salir y ser protagonista. Organizá algo para la tarde o la noche, pero tené en cuenta el viento si el encuentro es al aire libre.

Virgo

El pronóstico acompaña tus ganas de bajar un cambio. Aprovechá el domingo para organizar la semana, cocinar y dejar algunas cosas resueltas. No conviertas el descanso en otra lista interminable de obligaciones.

Libra

El Sol continúa transitando tu signo y este domingo puede aparecer la necesidad de hacer algo diferente. Una salida corta puede funcionar mejor que un plan demasiado ambicioso. Elegí lugares resguardados si estás en el Alto Valle.

Escorpio

Con Venus retrógrado en tu signo, el domingo puede traer recuerdos o conversaciones pendientes. El clima acompaña un plan íntimo: pocas personas, un lugar tranquilo y tiempo para hablar sin apuro.

Sagitario

Tu primera reacción probablemente sea querer salir, pero el viento puede complicar los planes demasiado abiertos. Buscá una alternativa: una escapada corta, almuerzo afuera o actividad bajo techo puede salvarte el domingo.

Capricornio

El día invita a descansar de las responsabilidades. En lugar de empezar a pensar desde temprano en el lunes, aprovechá para compartir una comida, mirar una película o simplemente no tener horarios.

Acuario

Necesitás despejar la cabeza. Si el viento lo permite, una caminata corta puede ser suficiente; si no, buscá una actividad diferente bajo techo. La llegada de la Luna a Leo puede activar especialmente los vínculos hacia el final del día.

Piscis

La Luna en Cáncer combina especialmente bien con tu sensibilidad. Música, cocina, una película o una reunión pequeña pueden convertirse en el mejor plan. En la Cordillera, el frío y la inestabilidad invitarán todavía más a quedarse puertas adentro.

Horóscopo y clima: el consejo para este domingo

El domingo propone no pelearse con el clima. En el Alto Valle habrá temperaturas más agradables, pero el viento seguirá condicionando las actividades exteriores; en Bariloche y sectores cordilleranos, el frío y la inestabilidad harán más atractivos los planes bajo techo.

La astrología acompaña esa transición: Cáncer invita primero al refugio y Leo aparece después para recuperar las ganas de disfrutar y compartir. Un domingo para empezar tranquilo y dejar que el plan vaya cambiando con las horas.