Horóscopo y clima: cómo afectará el tiempo del fin de semana a cada signo en Río Negro y Neuquén

El primer fin de semana de octubre llegará con viento, descenso de la temperatura y condiciones muy diferentes entre los valles y la cordillera de Río Negro y Neuquén. Tomando como referencia los pronósticos de la AIC y el SMN, te contamos qué plan se adapta mejor a cada signo del zodíaco.

El fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de octubre obligará a mirar el pronóstico antes de organizar una salida.

De acuerdo con las proyecciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el viento tendrá un papel importante en los valles, con ráfagas fuertes y un descenso de las temperaturas durante el sábado. En sectores de la cordillera, el panorama será más invernal, con frío, lluvias y posibilidad de nevadas en zonas altas.

¿Qué significa esto para cada signo si se cruzan las características tradicionalmente asociadas a los 12 signos con el pronóstico del fin de semana?

Aries: cuidado con desafiar al viento

Aries tendrá ganas de aprovechar el fin de semana sin importar demasiado el pronóstico. Pero esta vez será mejor moderar el impulso, especialmente durante las horas de mayores ráfagas.

El mejor plan: una salida corta con una alternativa bajo techo.

Tauro: el clima le dará la excusa perfecta

El descenso de temperatura juega a favor de los planes favoritos de Tauro: buena comida, comodidad y encuentros tranquilos.

El mejor plan: almuerzo largo, café o reunión en casa.

Géminis: deberá cambiar los planes sobre la marcha

Con condiciones que pueden variar según el día y la zona, Géminis tendrá un fin de semana ideal para poner a prueba su capacidad de adaptación.

El mejor plan: organizar algo flexible y consultar el pronóstico antes de salir.

Cáncer: casa, abrigo y poca exposición al viento

Cáncer puede encontrar en las temperaturas frescas una buena razón para bajar el ritmo. Será uno de los signos que más disfrute de quedarse cerca de casa.

El mejor plan: cocinar, recibir amigos o aprovechar el fin de semana para descansar.

Leo: habrá que elegir bien el horario

Leo no querrá resignar completamente la vida social. En el Alto Valle habrá momentos aprovechables, aunque las ráfagas podrían superar los 60 km/h durante algunos períodos del viernes y sábado, según las proyecciones de la AIC.

El mejor plan: salida durante las horas más agradables y encuentro bajo techo hacia la noche.

Virgo: mirar el pronóstico será parte del plan

Si hay un signo que probablemente revise temperatura, viento y posibilidades de precipitaciones antes de salir, es Virgo.

Esta vez, tanta planificación tendrá recompensa.

El mejor plan: organizar actividades con horarios definidos y tener un plan B.

Libra: vida social, pero bajo techo

En plena temporada libriana, las ganas de salir y encontrarse con otros estarán presentes. El viento, sin embargo, puede obligar a cambiar el escenario.

El mejor plan: restaurante, cafetería, cine o encuentro con amigos.

Escorpio: el frío puede jugar a su favor

Escorpio puede sentirse especialmente cómodo con un fin de semana más fresco e introspectivo.

Si está en Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura u otros sectores cordilleranos, el abrigo será indispensable: la AIC anticipa un frente frío con lluvias y nevadas en zonas altas. AIC

El mejor plan: refugio, gastronomía y actividades bajo techo.

Sagitario: atención antes de salir a la ruta

Sagitario será uno de los signos con más ganas de aprovechar el fin de semana para hacer una escapada.

Esta vez, especialmente si el destino es la cordillera, conviene revisar las condiciones meteorológicas antes de salir.

El mejor plan: viaje corto y flexible, evitando improvisar completamente el recorrido.

Capricornio: el clima no debería convertirse en trabajo

Si el viento obliga a quedarse en casa, Capricornio encontrará rápidamente pendientes para resolver.

El desafío será no transformar sábado y domingo en dos jornadas laborales.

El mejor plan: ordenar algunas cosas y reservar tiempo para descansar.

Acuario: cambio de planes sin drama

Acuario probablemente sea uno de los signos que mejor se adapte a un fin de semana meteorológicamente cambiante.

Si una actividad al aire libre se complica, rápidamente encontrará otra alternativa.

El mejor plan: cine, gastronomía, muestras, encuentros o alguna actividad cultural.

Piscis: fin de semana para bajar un cambio

El frío, las nubes y el viento pueden despertar el costado más introspectivo de Piscis.

El mejor plan: música, películas, lectura y encuentros pequeños, aunque también convendrá aprovechar cualquier ventana de buen tiempo para salir un rato.

Cómo estará el tiempo en Río Negro y Neuquén este fin de semana

En sectores de los valles de Río Negro y Neuquén, la AIC proyecta para el viernes máximas cercanas a los 23°C, pero con viento que puede alcanzar alrededor de 50 km/h y ráfagas de hasta 64 km/h. Para el sábado aparece un descenso de temperatura, con una máxima cercana a 18°C, mientras el viento continuará presente.

El escenario cambia considerablemente hacia la cordillera de Río Negro y Neuquén. La AIC anticipa el ingreso de un frente frío, con lluvias y nevadas en zonas altas y alta montaña. En algunos sectores cordilleranos se proyectan para el sábado temperaturas máximas de apenas 2°C a 7°C, dependiendo de la localidad.

Por eso, más allá del signo, habrá una recomendación válida para todos: consultar las actualizaciones de la AIC y del Servicio Meteorológico Nacional antes de salir o emprender un viaje, especialmente en zonas donde el viento, la lluvia o la nieve puedan modificar las condiciones.