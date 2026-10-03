Policías le salvaron la vida a un nene que se había ahogado en el Parque Norte de Neuquén

Un niño de cinco años que tenía dificultades para respirar fue asistido durante la noche del viernes por efectivos policiales en el Parque Norte de Neuquén. Los agentes realizaron maniobras de Heimlich y lograron que recuperara la respiración.

Según informó la Policía del Neuquén, efectivos de la División Motorizada DEMOSE fueron alertados sobre la situación por personas que se encontraban en el sector. El hecho se produjo cerca de la posta policial instalada dentro del parque, inaugurada hace una semana.

Cómo fue la asistencia en Parque Norte

Los policías se acercaron hasta el lugar y encontraron al niño junto a sus padres. Ante la dificultad que presentaba para respirar, intervinieron de inmediato y realizaron las maniobras de Heimlich.

La asistencia permitió que el chico volviera a respirar y que su estado se estabilizara de forma momentánea. Ante la situación, los efectivos solicitaron también la presencia de personal médico del SIEN para continuar con la atención.

La familia decidió trasladar al niño por sus propios medios hasta el Hospital Regional y fueron acompañados por efectivos de la Comisaría Cuarta para facilitar el traslado y el ingreso al centro de salud.

La posta policial de Parque Norte de Neuquén

La intervención se produjo en uno de los sectores de Parque Norte. Recientemente allí fue instalada una posta policial como punto de prevención y asistencia dentro del espacio recreativo de la ciudad de Neuquén.

La posta policial funciona durante las 24 horas y forma parte del despliegue de nuevas casillas de seguridad en distintos puntos de la localidad. La instalación busca garantizar presencia policial en sectores de circulación y espacios recreativos.