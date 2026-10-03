Inflación: octubre podría rozar el 2% y pone en duda la meta del Gobierno de cerrar 2026 en 29%

Luego de que la inflación de agosto se ubicara en 1,7%, las consultoras privadas anticiparon una leve aceleración para septiembre con un IPC estimado de entre 1,8% y 2%. A esto se suman las subas previstas para octubre en combustibles y precios regulados, un escenario que presiona sobre la viabilidad de la meta del Gobierno fijada en el Presupuesto 2027, la cual prevé un cierre anual del Índice de Precios al Consumidor en 29%.

Las proyecciones de las consultoras privadas

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central (BCRA), correspondiente al mes de agosto, se contemplaba una inflación de 1,7% para el noveno mes del año y de 1,6% para octubre. Sin embargo, las proyecciones de consultoras privadas señalan cifras superiores .

El mes pasado, la mayor incidencia respondió a factores estacionales, las cuales estuvieron impulsadas principalmente por indumentaria y alimentos y bebidas. Por su parte, el presidente Javier Milei sostuvo que la dinámica inflacionaria se vio afectada por factores de la coyuntura política y legislativa, así como por movimientos en el mercado financiero.

Las proyecciones de consultoras privadas coinciden en que, para alcanzar la meta anual del 29% proyectada por el Gobierno, la inflación entre octubre y diciembre debería promediar por debajo del 1,6% mensual, un escenario que los analistas ven difícil de concretar.

Desde GMA Capital, la economista Rocío Bisang proyectó un IPC del 1,8% para octubre que estaría sujeto al comportamiento de precios regulados, combustibles y la modificación del esquema de Zonas Frías en las tarifas, y estimó un cierre de año en 30,5%.

Por su parte, Claudio Caprarulo, director de Analytica, anticipa un 1,9% para este mes, impulsado por el arrastre del aumento de combustibles en septiembre, aunque amortiguado por la desaceleración en rubros estacionales.

En una línea similar, Manuel Cerdan de Invecq calcula una variación cercana al 1,9% impulsada por servicios públicos y privados. La firma remarca que alcanzar el objetivo oficial requeriría un 1,55% promedio mensual de septiembre a diciembre, por lo que prevén un acumulado anual cercano al 30,5%.

Con proyecciones levemente más moderadas, Camilo Tiscornia (C&T Asesores Económicos) ubica el índice de octubre en torno al 1,7% -tras el 1,9% estimado el mes previo-, mientras que Lucio Garay Méndez (Eco Go) lo sitúa entre el 1,6% y el 1,7%, favorecido por la baja en estacionales y la postergación de aumentos en transporte y energía. Con estos datos, la consultora prevé un cierre de 2026 en torno al 30%.

IPC de julio 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto, el informe técnico sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 -que refleja el promedio de los hogares de todo el país- se publicará el próximo martes 13 de octubre.

Respecto de las mediciones provinciales, tanto la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén como su par de Río Negro darán a conocer sus reportes el mismo día.

El primer dato regional en salir a la luz será el de Río Negro, que suele difundirse al mediodía (12:00). En tanto, la cifra de Neuquén se revelará hacia las 16:00, de manera simultánea con la publicación del informe nacional.