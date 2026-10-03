Día 3 de la Feria del Libro 2026 en Roca: pronóstico y cronograma completo para este sábado 3 de octubre

La Feria del Libro 2026 abrió sus puertas el jueves 1 de octubre en Roca. Se trata de la octava edición de uno de los eventos más esperados del año, el cual se extenderá hasta este domingo 4.

Bajo la consigna «Leer entre bardas», esta entrega ofrecerá actividades gratuitas para todas las edades, entre las que se destacan charlas, presentaciones de libros y talleres. Además, durante cada jornada se podrán recorrer los stands desplegados en el Predio Ferial Municipal, ubicado en la calle Cerro Tronador 260.

Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma de hoy sábado y horarios

Un dato a tener en cuenta, son los horarios ya que estos variarán según los días. Según el cronograma, este sábado el predio abrirá sus puertas de 10 a 23 y el domingo de 14 a 23.

El cronograma confirmado para este 3 de octubre es el siguiente:

Auditorio “Jorge Luis Borges”

10:30 hs – Presentación del libro + audiolibro “Una bandada de peces” (antología de relatos de literatura infantil y juvenil), del Fondo Editorial Municipal

12 hs – Presentación del libro + audiolibro y entrega de premios Quiero Decir 2025 (antología adolescente de cuentos, microrrelatos y poesía), del Fondo Editorial Municipal

16 hs – Charla “¿Qué nos muestran las infancias y adolescencias de hoy? Malestares, crianza, diagnósticos en tiempos de inmediatez”, con Marcelo Rocha

18 hs – Presentación de los libros “Secretos de sangre y “Ellas. Historias de mujeres como vos”, de Viviana Rivero

20 hs – Presentación del libro “Una historia de la felicidad”, de Pedro Saborido

21:45 hs – Espectáculo Carpocapsa Folclórica.

Carpa «Juan Raúl Rithner»

10 hs – Taller “Punto por punto”, con Amara Manzo (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

14 hs – Taller “El asistente para tu día a día”, con Ezequiel Epifanino (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

15:30 hs – Taller “Descubriendo un mundo ilustrado”, con Nella Gatica (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

17:30 hs – Presentación del libro “Manzanas negras”, de Estefani Vicens

19 hs – Presentación del libro “La alegría perdida”, de Caitruz de Mario Figueroa

Carpa «Paola Kaufmann»

10 hs – Taller “Preferiría escribirlo”, con María Eugenia Pérez Concetti y Matías García Fernández (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

14 hs –Taller “Palabras del aire al papel”, con Griselda Martínez (Cupo por orden de llegada, más info en https://generalroca.gob.ar/noticia/3401/)

17 hs – Presentación del libro “La turista”, de Anahí Almuna

18 hs – Presentación “Colección Patagonia Gótica “La dentadura siniestra y otros cuentos””, del compilador José Álvarez

19 hs – Presentación del libro “Cicatrices. Relatos de autores campograndenses”, de la compiladora Rosana Zeballos

Feria del Libro 2026 en Roca: el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado una jornada más fresca en Roca, tras el marcado descenso térmico registrado por la alerta de nieve en la cordillera.

Según el informe, el día comenzará con 8 °C, alcanzará un pico de 18 °C por la tarde y descenderá a 14 °C hacia el cierre del día.

El principal factor será el viento del sector oeste, con velocidades de entre 32 y 41vkm/h a la tarde. En ese periodo, el impacto mayor lo darán las ráfagas, que podrían registrar picos de hasta 69 km/h.